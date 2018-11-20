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Veliaht Prens Selman için çember daralıyor

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Giriş Tarihi: 20.11.2018 19:20 Güncelleme Tarihi: 20.11.2018 23:23
Veliaht Prens Selman için çember daralıyor

ZİLLER MUHAMMED BİN SELMAN İÇİN ÇALIYOR

Suudi yönetimi her ne kadar aklamaya çalışsa da son gelişmeler, Veliaht Prensi 'ın Kaşıkçı cinayetindeki rolünü ört bas etmeye yetmeyecek gibi görünüyor. raporunda infaz emrinin tarafından verildiği yönündeki değerlendirme artık gün yüzüne çıktı. Raporun ABD Başkanı 'a sunulması bekleniyor. Washington'da bunlar olurken Riyad'da da MbS'nin görevden azledilmesi için hareketlilik başladı. Kaşıkçı krizinde artık sona mı gelindi, CIA raporu sonrası beklentiler neler, MbS'nın akıbeti ne olacak, sabah.com.tr için yanıtladı.

Veliaht Prens Selman için çember daralıyor

CIA'IN KAŞIKÇI RAPORUNDA MBS DİREK SUÇLANIYOR MU?

'in Kaşıkçı cinayetiyle ilgili hazırladığı raporda infaz emrinin veliaht prensi tarafından verildiğine dair kanıtlar ortaya konuldu. O kanıtlara göre CIA, cinayetin bir numaralı sorumlusunun olduğunu söylüyor.

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Veliaht Prens Selman için çember daralıyor

SUUDİ ARABİSTAN YÖNETİMİNİN SON AÇIKLAMASI NEYDİ?

Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr'in Şarkul Avsat gazetesine verdiği röportajda 'yi aklama girişimi vardı. Suudi bakan, raporundaki "infaz emrini veren " şeklindeki detay için "yanlış bir değerlendirme" dedi.

Veliaht Prens Selman için çember daralıyor

WASHINGTON'DAN GELEN SON AÇIKLAMA SUUDİ BAKANI YALANLIYOR MU?

Adil el Cubeyr'in raporu hakkında yaptığı "yanlış değerlendirme" açıklamasına ABD Dışişleri Bakanlığından ismini gizleyen bir yetkiliden yalanlama geldi. Amerikalı bakanlık yetkilisi CIA raporunu gördüğünü ve rapora göre emrini verenin olduğunu, bunun da aşikar olduğunu söyledi.

Veliaht Prens Selman için çember daralıyor

AYNI SAATLERDE RİYAD'DA NELER OLDU?

'ın başkenti Riyad'da da hareketlilik olduğu bilgileri geliyor. Prens bin Selman muhalifi olan prenslerin harekete geçtiği ve 'ın görevden alınması konusunda baskılara başladığı belirtiliyor.

Veliaht Prens Selman için çember daralıyor

RİYAD'DAKİ SENARYOLAR NELER?

'ın görevden alınması yönünde yüksek seslerin artık iyice açığı çıktığı söyleniyor. Kral Selman'ın buna karşı koyması halinde muhaliflerin beklemeye geçeceği, Kral Selman sonrası dönem için ise Muhammed bin Selman'ı değil amcası Prens Ahmed'i destekleyecekleri öne sürülüyor.

Veliaht Prens Selman için çember daralıyor

KRAL SELMAN NE DİYOR?

Kral Selman'ın oğlunu görevden almak yerine yetkilerini kısıtlamaktan yana olduğu iddiaları var.
Kral Selman dün bir konuşma yaptı. Kaşıkçı cinayetinden bahsetmeden Suudi yargısını alkışladığını söyledi. Satır aralarında ise öyle mesajlar verdi ki, oğlu 'ın son bir yıldır eksenli politikalarına açıkça tepkili olduğu anlaşıldı. Muhammed bin Selman'ın 'ın geleceği için insan kaynaklarına odaklanacağını söyledi, "Suudi Arabistan şeriata bağlıdır" dedi. Ayrıca İsrail ve 'ın aksine Filistin konusunda altını çizerek "önceliğimiz Filistin'dir" ifadelerini kullandı.

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