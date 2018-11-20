ZİLLER MUHAMMED BİN SELMAN İÇİN ÇALIYOR
Suudi yönetimi her ne kadar aklamaya çalışsa da son gelişmeler, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetindeki rolünü ört bas etmeye yetmeyecek gibi görünüyor. CIA raporunda infaz emrinin MbS tarafından verildiği yönündeki değerlendirme artık gün yüzüne çıktı. Raporun ABD Başkanı Trump'a sunulması bekleniyor. Washington'da bunlar olurken Riyad'da da MbS'nin görevden azledilmesi için hareketlilik başladı. Kaşıkçı krizinde artık sona mı gelindi, CIA raporu sonrası beklentiler neler, MbS'nın akıbeti ne olacak, Taha Dağlı sabah.com.tr için yanıtladı.