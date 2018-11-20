KRAL SELMAN NE DİYOR?

Kral Selman'ın oğlunu görevden almak yerine yetkilerini kısıtlamaktan yana olduğu iddiaları var.

Kral Selman dün bir konuşma yaptı. Kaşıkçı cinayetinden bahsetmeden Suudi yargısını alkışladığını söyledi. Satır aralarında ise öyle mesajlar verdi ki, oğlu Muhammed bin Selman'ın son bir yıldır İsrail eksenli politikalarına açıkça tepkili olduğu anlaşıldı. Muhammed bin Selman'ın Suudi Arabistan'ın geleceği için insan kaynaklarına odaklanacağını söyledi, "Suudi Arabistan şeriata bağlıdır" dedi. Ayrıca İsrail ve Trump'ın aksine Filistin konusunda altını çizerek "önceliğimiz Filistin'dir" ifadelerini kullandı.