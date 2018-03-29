Türkiye'nin en iyi haber sitesi

ABD'de 7 milyar dolara 350 bin araç aldı

Giriş Tarihi: 29.03.2018 20:56 Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 21:08
  • 1
  • 73
ABD'de 7 milyar dolara 350 bin araç aldı
Volkswagen ABD'de 7 milyar dolara 350 bin araç aldı

, dizel araçlardaki emisyon sıkıntısı nedeniyle ABD'de 350 bin civarında aracı Şubat ayı ortasına kadar toplam 7,4 milyar dolar ödeyerek geri aldı.

  • 2
  • 73
ABD'de 7 milyar dolara 350 bin araç aldı
Volkswagen ABD'de 7 milyar dolara 350 bin araç aldı

Bağımsız denetçilerin mahkemeye sundukları bilgilere göre Şirket, 300 bin civarındaki aracı ABD'deki 37 depolama tesisinde tutuyor ve bu depolaran yakın zamanda boşaltılması zor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 73
ABD'de 7 milyar dolara 350 bin araç aldı
Volkswagen ABD'de 7 milyar dolara 350 bin araç aldı

VW sözcüsü Jeannine Ginivan yaptığı açıklamada Victorville'deki tesisin araçlarını depoladıkları birçok tesisten sadece biri olduğunu söyledi.

  • 4
  • 73
ABD'de 7 milyar dolara 350 bin araç aldı
Volkswagen ABD'de 7 milyar dolara 350 bin araç aldı

Ginivan, "Buralarda geçici olarak depoladığımız araçların, uzun vadeli kalitelerini rutin bir şekilde kontrol ediyoruz. Böylece düzenleyici kurumlar onay verdiklerinde yeniden satışa sunabileceğiz" dedi.

  • 5
  • 73
ABD'de 7 milyar dolara 350 bin araç aldı
Volkswagen ABD'de 7 milyar dolara 350 bin araç aldı

VW, ABD'deki düzenleyici kurumların ve araç sahiplerinin taleplerini karşılamak için toplamda 25 milyar dolardan fazla ödeme yaparak 500 bin aracı toplayacak.

  • 6
  • 73
ABD'de 7 milyar dolara 350 bin araç aldı
Volkswagen ABD'de 7 milyar dolara 350 bin araç aldı

Satın alımların 2019 yılına kadar devam etmesi bekleniyor.

  • 7
  • 73
ABD'de 7 milyar dolara 350 bin araç aldı
Volkswagen ABD'de 7 milyar dolara 350 bin araç aldı

Şirket şubat ayında yaptığı açıklamada emisyon gibi sorunlardan etkilenen araçların yaklaşık yüzde 83'ünü tamir ettiğini de belirtmişti.

BİZE ULAŞIN