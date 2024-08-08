Yahudi gazeteden Haniye suikastına ilişkin çarpıcı iddia! MOSSAD’ın şeytani planı: İranlı iş birlikçiler devrede...

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİN İNCELENMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Haberde, bu gerçeğin suikast gününe ait güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle ortaya çıktığı ve İranlı suikastçıların Haniye'nin kalmayı planladığı odaya anahtarla girdiklerinin tespit edildiği belirtildi. Şahısların 3 dakika sonra odadan ayrılarak çıkışa yöneldikleri, güvenlik görevlisinin onları tanıması sayesinde sorun yaşamadan Haniye'nin kalacağı misafirhaneden ayrıldığı kaydedildi.

Habere göre, kendilerine verilen görevi tamamlayan İranlı suikastçılar, 1 saat içinde MOSSAD tarafından İran'dan kaçırıldı.