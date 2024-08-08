Giriş Tarihi: 08.08.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
15:16
Yahudi gazeteden Haniye suikastına ilişkin çarpıcı iddia! MOSSAD'ın şeytani planı: İranlı iş birlikçiler devrede...
Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. İran, Hamas ve Hizbullah suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, ortak ve kapsamlı saldırı ihtimaline karşı Tel Aviv ve Washington hattında görüşme trafiğinin arttığı bildirildi. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından İngiltere merkezli Yahudi Gazetesi The Jewish Chronicle, suikasta dair çarpıcı iddialarda bulundu. Gazete, Haniye'nin MOSSAD tarafından kiralanan iki İranlı iş birlikçinin yerleştirdiği patlayıcı ile öldürüldüğünü öne sürdü. İşte detaylar…