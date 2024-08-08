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Giriş Tarihi: 08.08.2024 15:13 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 15:16

Yahudi gazeteden Haniye suikastına ilişkin çarpıcı iddia! MOSSAD'ın şeytani planı: İranlı iş birlikçiler devrede...

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. İran, Hamas ve Hizbullah suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, ortak ve kapsamlı saldırı ihtimaline karşı Tel Aviv ve Washington hattında görüşme trafiğinin arttığı bildirildi. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından İngiltere merkezli Yahudi Gazetesi The Jewish Chronicle, suikasta dair çarpıcı iddialarda bulundu. Gazete, Haniye'nin MOSSAD tarafından kiralanan iki İranlı iş birlikçinin yerleştirdiği patlayıcı ile öldürüldüğünü öne sürdü. İşte detaylar…

İHA
Yahudi gazeteden Haniye suikastına ilişkin çarpıcı iddia! MOSSAD’ın şeytani planı: İranlı iş birlikçiler devrede...

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için gittiği başkent Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından İran, Hizbullah ve Hamas'tan yapılan açıklamalarda, suikasttan İsrail sorumlu tutuldu.

Yahudi gazeteden Haniye suikastına ilişkin çarpıcı iddia! MOSSAD’ın şeytani planı: İranlı iş birlikçiler devrede...

İran, Haniye suikastına en ağır şekilde cevap vereceğini açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise "Bize karşı yönelecek saldırılara ağır bedel ödeteceğiz." dedi.

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Yahudi gazeteden Haniye suikastına ilişkin çarpıcı iddia! MOSSAD’ın şeytani planı: İranlı iş birlikçiler devrede...

İran ve Hizbullah'ın ortak ve kapsamlı saldırı ihtimali de seçenekler arasında yer alıyor. Bu kapsamda Tel Aviv ile Washington hattında görüşme trafiği artarken, İngiltere merkezli Yahudi Gazetesi "The Jewish Chronicle", suikasta dair çarpıcı iddialarda bulundu.

Yahudi gazeteden Haniye suikastına ilişkin çarpıcı iddia! MOSSAD’ın şeytani planı: İranlı iş birlikçiler devrede...

İRANLI İŞ BİRLİKÇİLER DEVREDE!

Gazete Elon Perry imzasıyla yayımlanan haberde Haniye'nin, MOSSAD tarafından yüklü miktarda para ile Kuzey Avrupa ülkesine kaçırılma vaadiyle kiralanan Devrim Muhafızları'na bağlı Ensar el Mehdi güvenlik biriminde görevli 2 İranlı tarafından yatağının altına patlayıcı yerleştirilerek öldürüldüğü ifade edildi.

Yahudi gazeteden Haniye suikastına ilişkin çarpıcı iddia! MOSSAD’ın şeytani planı: İranlı iş birlikçiler devrede...

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİN İNCELENMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Haberde, bu gerçeğin suikast gününe ait güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle ortaya çıktığı ve İranlı suikastçıların Haniye'nin kalmayı planladığı odaya anahtarla girdiklerinin tespit edildiği belirtildi. Şahısların 3 dakika sonra odadan ayrılarak çıkışa yöneldikleri, güvenlik görevlisinin onları tanıması sayesinde sorun yaşamadan Haniye'nin kalacağı misafirhaneden ayrıldığı kaydedildi.

Habere göre, kendilerine verilen görevi tamamlayan İranlı suikastçılar, 1 saat içinde MOSSAD tarafından İran'dan kaçırıldı.

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