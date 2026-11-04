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Giriş Tarihi: 04.11.2026 06:26 Güncelleme Tarihi: 04.11.2026 06:27

Yahudi lobisi ABD seçimlerine servet harcadı! İsrail'i destekleyenlere milyonlarca dolar aktı

ABD'de vatandaşlar ara seçimlerde oy kullanmak için sandıklara akın etti. Yahudi lobisi AIPAC, ABD'de dün yapılan seçimlerde İsrail'i destekleyen adaylar için yine milyonlarca dolar harcadı. Sandıktan çıkacak sonuçlar ABD Başkanı Donald Trump için kritik öneme sahip.

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Yahudi lobisi ABD seçimlerine servet harcadı! İsrail’i destekleyenlere milyonlarca dolar aktı

ABD halkı sandık başına gitti. 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 sandalyeli Senato'nun 35 sandalyesi için oy kullanıldı.

Yahudi lobisi ABD seçimlerine servet harcadı! İsrail’i destekleyenlere milyonlarca dolar aktı

Sonuçlar, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yasama gücünü ve Kongre'deki siyasi dengeyi şekillendirecek. Kongre'nin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

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Yahudi lobisi ABD seçimlerine servet harcadı! İsrail’i destekleyenlere milyonlarca dolar aktı

ABD'de halihazırda Senato'da Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 45 sandalyesi bulunuyor. İki sandalyeye sahip bağımsızlar, birçok konuda Demokratlarla hareket ediyor.

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Yahudi lobisi ABD seçimlerine servet harcadı! İsrail’i destekleyenlere milyonlarca dolar aktı

Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, bağımsızların 1 sandalyesi bulunurken, 2 sandalye boş durumda. Bu tablonun Demokratların lehine değişmesi bekleniyor.

Yahudi lobisi ABD seçimlerine servet harcadı! İsrail’i destekleyenlere milyonlarca dolar aktı

MİLYONLARCA DOLAR

Kongre ara seçimleri öncesinde seçmenlerin gündeminde hayat pahalılığı, yükselen akaryakıt fiyatları, İran savaşı ve sağlık politikaları öne çıktı.

Yahudi lobisi ABD seçimlerine servet harcadı! İsrail’i destekleyenlere milyonlarca dolar aktı

İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş nedeniyle artan enerji, gıda ve yakıt faturaları sürece damga vurdu. Artan İsrail karşıtlığı ise Yahudi lobisi AIPAC'ı harekete geçirdi.

Yahudi lobisi ABD seçimlerine servet harcadı! İsrail’i destekleyenlere milyonlarca dolar aktı

Amerikan-İsrail Halkla İlişkileri Komitesi (AIPAC), İsrail'i destekleyen adaylar için yine milyonlarca dolar harcadı. AIPAC, sadece Michigan eyaletinde Cumhuriyetçi aday için 62 milyon dolar harcadı.

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