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Yahudi lobisi ABD seçimlerine servet harcadı! İsrail'i destekleyenlere milyonlarca dolar aktı
Giriş Tarihi: 04.11.2026 06:26
Güncelleme Tarihi: 04.11.2026 06:27
Yahudi lobisi ABD seçimlerine servet harcadı! İsrail'i destekleyenlere milyonlarca dolar aktı
ABD'de vatandaşlar ara seçimlerde oy kullanmak için sandıklara akın etti. Yahudi lobisi AIPAC, ABD'de dün yapılan seçimlerde İsrail'i destekleyen adaylar için yine milyonlarca dolar harcadı. Sandıktan çıkacak sonuçlar ABD Başkanı Donald Trump için kritik öneme sahip.