Yahudi lobisi ABD seçimlerine servet harcadı! İsrail’i destekleyenlere milyonlarca dolar aktı

Sonuçlar, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yasama gücünü ve Kongre'deki siyasi dengeyi şekillendirecek. Kongre'nin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.



