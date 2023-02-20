Giriş Tarihi: 20.02.2023 14:12
Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
14:20
Yapay deprem sorusuna net yanıt! Fransız deprem uzmanı tek tek açıkladı: İkinci deprem öngörülemezdi
Yapay deprem konusu son zamanlarda gündemde yerini korurken Fransız deprem bilimci çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremler ile ilgili konuşan deprem bilimci Xavier Le Pichon, "Anadolu yaklaşık olarak 4 metre batıya kaydı" ifadelerini kullandı. İlk depremle birlikte tüm enerjinin boşaldığını söyleyen Le Pichon ikinci deprem için ise 'Öngörülemezdi' ifadelerini kullandı.