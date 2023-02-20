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Haberler Galeri Yapay deprem sorusuna net yanıt! Fransız deprem uzmanı tek tek açıkladı: İkinci deprem öngörülemezdi
Giriş Tarihi: 20.02.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 14:20

Yapay deprem sorusuna net yanıt! Fransız deprem uzmanı tek tek açıkladı: İkinci deprem öngörülemezdi

Yapay deprem konusu son zamanlarda gündemde yerini korurken Fransız deprem bilimci çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremler ile ilgili konuşan deprem bilimci Xavier Le Pichon, "Anadolu yaklaşık olarak 4 metre batıya kaydı" ifadelerini kullandı. İlk depremle birlikte tüm enerjinin boşaldığını söyleyen Le Pichon ikinci deprem için ise 'Öngörülemezdi' ifadelerini kullandı.

AA
Yapay deprem sorusuna net yanıt! Fransız deprem uzmanı tek tek açıkladı: İkinci deprem öngörülemezdi

Fransız deprem bilimci ve jeofizikçi Xavier Le Pichon, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İkinci depremin öngörülemez bir şey olduğunu belirtirken Marmara depremi ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Ayrıca 'Yapay deprem' sorusuna da yanıt verdi.

Yapay deprem sorusuna net yanıt! Fransız deprem uzmanı tek tek açıkladı: İkinci deprem öngörülemezdi

ÖNGÖRÜLEMEZ BİR DEPREMDİ

Fransız deprem bilimci ve jeofizikçi Xavier Le Pichon, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin, "İkinci deprem tamamen öngörülemez bir depremdi. Burada deprem gerçekleşeceği söylenemezdi. Bu imkansız." dedi.

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Yapay deprem sorusuna net yanıt! Fransız deprem uzmanı tek tek açıkladı: İkinci deprem öngörülemezdi

Le Pichon, özel bir televizyon kanalının yayınında 11 ili sarsan depremlere yönelik analizlerini ve Türkiye genelindeki deprem tahminlerini anlattı. Türkiye'deki deprem hareketliliği ve olası depremlerle ilgili 20 seneden fazla bir süredir çalışmalar yaptığını dile getiren Le Pichon, Türkiye'nin deprem kuşağında bir ülke olduğuna işaret etti.

Yapay deprem sorusuna net yanıt! Fransız deprem uzmanı tek tek açıkladı: İkinci deprem öngörülemezdi

Le Pichon, Türkiye'nin jeolojik olarak "oluşum aşamasında" olan bir ülke olduğunu, bunun da hazırlanılması gereken çok fazla deprem demek olduğunu söyledi.

Yapay deprem sorusuna net yanıt! Fransız deprem uzmanı tek tek açıkladı: İkinci deprem öngörülemezdi

"ANADOLU YAKLAŞIK OLARAK 4 METRE BATIYA KAYDI"

Türkiye'nin kuzey ve doğusunda iki büyük fay hattının olduğuna dikkati çeken Le Pichon, şu değerlendirmede bulundu:

"Anlamamız gereken çok basit iki şey var. Doğu Anadolu fayı üzerindeki 7,7'lik ilk büyük deprem kuzeydeki Anadolu levhası ve güneydeki Arap levhası arasında oldu. Anadolu yaklaşık olarak 4 metre batıya kaydı. Buradaki son jeodezik harekete baktığımızda yılda ortalama 6 milimetrelik bir kayma söz konusu.

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