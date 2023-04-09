Giriş Tarihi: 09.04.2023 09:40
Güncelleme Tarihi: 09.04.2023
09:49
Yeni savaş kapıda mı? ABD hamlesi kriz çıkardı: Abluka altına aldılar...
Rusya Ukrayna Savaşı'nın ardından Pasifik'te de sular durulmuyor. Geçitiğimiz yıl ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyareti ile ipler iyice gerilmişti. Tayvan liderinin ABD ziyareti ise bardağı taşıran hamle oldu. Çin ordusu, Tayvan Adası çevresini adeta ablukaya aldı. Çin'e ait 71 askeri hava aracı ve 9 savaş gemisinin tespit edildiği belirtildi.