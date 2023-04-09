Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yeni savaş kapıda mı? ABD hamlesi kriz çıkardı: Abluka altına aldılar...
Giriş Tarihi: 09.04.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 09:49

Yeni savaş kapıda mı? ABD hamlesi kriz çıkardı: Abluka altına aldılar...

Rusya Ukrayna Savaşı'nın ardından Pasifik'te de sular durulmuyor. Geçitiğimiz yıl ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyareti ile ipler iyice gerilmişti. Tayvan liderinin ABD ziyareti ise bardağı taşıran hamle oldu. Çin ordusu, Tayvan Adası çevresini adeta ablukaya aldı. Çin'e ait 71 askeri hava aracı ve 9 savaş gemisinin tespit edildiği belirtildi.

AA
Yeni savaş kapıda mı? ABD hamlesi kriz çıkardı: Abluka altına aldılar...

Pasifik'te savaş çanları çalıyor. Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 71 askeri hava aracı ve 9 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

Yeni savaş kapıda mı? ABD hamlesi kriz çıkardı: Abluka altına aldılar...

Bakanlığın açıklamasında, 71 hava aracından 45'inin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeni savaş kapıda mı? ABD hamlesi kriz çıkardı: Abluka altına aldılar...

Açıklamada, 8 "SU-30", 16 "J-10", 4 "J-11", 10 "J-16" savaş uçağı, 1 "Y-8 ASW" tipi deniz devriye uçağı, 2 "H-6" tipi bombardıman uçağı ve 1 "TB-001" tipi silahlı dronun Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgiyi" geçtiği, 1 "Y-9 EW" ve 1 "KJ-500" tipi erken uyarı uçağı ile 1 "Y-20" tipi tanker uçağının ADIZ'ın güney bölümüne uçtuğu bilgisi verildi.

Yeni savaş kapıda mı? ABD hamlesi kriz çıkardı: Abluka altına aldılar...

Ada çevresindeki uçuşlar ve gemi devriyelerinin, Çin ordusunun Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in Orta Amerika ve ABD ziyaretlerinin ardından başlattığı askeri tatbikata bağlı olduğu tahmin ediliyor.

Yeni savaş kapıda mı? ABD hamlesi kriz çıkardı: Abluka altına aldılar...

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Tayvan'ın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı, dün yaptığı açıklamada, Ada çevresinde kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinin katıldığı müşterek askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.

SON DAKİKA