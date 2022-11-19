’Yeni Steve Jobs’ diye anlıyordu: ABD’li milyarder Elizabeth Holmes’e hapis şoku...

Holmes, bu iddiasıyla medya devi Rupert Murdoch ve teknoloji devi Larry Ellison gibi milyarderlerden 900 milyon dolarlık kaynak bulmayı başarmıştı. Şirketin ilk yıllarında yönetim kurulunda ABD'nin eski dışişleri bakanı Henry Kissinger ve general James Mattis gibi isimler vardı.