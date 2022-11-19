Giriş Tarihi: 19.11.2022 16:41
Güncelleme Tarihi: 19.11.2022
16:41
'Yeni Steve Jobs' diye anlıyordu: ABD'li milyarder Elizabeth Holmes'e hapis şoku...
"Yeni Steve Jobs" olarak anılan Kan testi şirketi Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes Forbes dergisi tarafından dünyanın kendi imkanlarıyla milyarder olan en genç kadını olarak ilan edilmişti. Ürettikleri makineler ile birkaç damla kanla yüzlerce hastalığa tanı koyabileceğini iddia eden Holmes'un yalanı ortaya çıktı. Yatırımcıları dolandırmakla suçlanan Holmes'un davasında sonuç çıktı.