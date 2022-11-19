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Giriş Tarihi: 19.11.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 16:41

'Yeni Steve Jobs' diye anlıyordu: ABD'li milyarder Elizabeth Holmes'e hapis şoku...

"Yeni Steve Jobs" olarak anılan Kan testi şirketi Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes Forbes dergisi tarafından dünyanın kendi imkanlarıyla milyarder olan en genç kadını olarak ilan edilmişti. Ürettikleri makineler ile birkaç damla kanla yüzlerce hastalığa tanı koyabileceğini iddia eden Holmes'un yalanı ortaya çıktı. Yatırımcıları dolandırmakla suçlanan Holmes'un davasında sonuç çıktı.

’Yeni Steve Jobs’ diye anlıyordu: ABD’li milyarder Elizabeth Holmes’e hapis şoku...

Silikon Vadisi'nin gözde milyarderi 11 yıl hapse mahkum edildi. 19 yaşındayken Stanford Üniversitesi'nin Kimya Mühendisliği bölümünden ayrıldıktan kısa süre sonra Theranos isimli şirketi kuran Holmes, birkaç damla kan ile kanser ve diyabet gibi hastalıkları tespit edebildiklerini iddia ediyordu.

’Yeni Steve Jobs’ diye anlıyordu: ABD’li milyarder Elizabeth Holmes’e hapis şoku...

Holmes, bu iddiasıyla medya devi Rupert Murdoch ve teknoloji devi Larry Ellison gibi milyarderlerden 900 milyon dolarlık kaynak bulmayı başarmıştı. Şirketin ilk yıllarında yönetim kurulunda ABD'nin eski dışişleri bakanı Henry Kissinger ve general James Mattis gibi isimler vardı.

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’Yeni Steve Jobs’ diye anlıyordu: ABD’li milyarder Elizabeth Holmes’e hapis şoku...

Yargılanmaya başlamadan önce Forbes dergisi tarafından dünyanın kendi imkanlarıyla milyarder olan en genç kadını olarak ilan edilen Holmes, "Yeni Steve Jobs" olarak anılmaya başlamıştı.

’Yeni Steve Jobs’ diye anlıyordu: ABD’li milyarder Elizabeth Holmes’e hapis şoku...

İddialarının asılsız çıkmasının ardıdan Holmes, California'da görülen davada jüri tarafından suçlu bulunmuştu.Savcılık, Holmes'un 15 yıl hapis cezası almasını ve Theranos'un yatırımcılarına 800 milyon dolar ödemesini talep ediyordu. ABd'de görülen dava sonrası Elizabeth Holmes'un ABD'de yargılandığı davada mahkeme yatırımcıları dolandırmaktan 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

’Yeni Steve Jobs’ diye anlıyordu: ABD’li milyarder Elizabeth Holmes’e hapis şoku...

Holmes mahkemedeki savunmasında, Theranos'un faaliyetlerindeki hataları kabul etmekle birlikte hastaları ya da yatırımcıları bilerek dolandırmadığını iddia etse de cezadan kaçamadı.

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