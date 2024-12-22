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Haberler Galeri Yeni Suriye’de YPG/PYD oyun dışı kalıyor: Terör örgütü elebaşı Batı basınına PKK iş birliğini itiraf etti!
Giriş Tarihi: 22.12.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 12:06

Yeni Suriye’de YPG/PYD oyun dışı kalıyor: Terör örgütü elebaşı Batı basınına PKK iş birliğini itiraf etti!

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından kurulan yeni denge terör örgütü PKK/YPG'yi devre dışı bırakıyor. Batılı uzmanlar ülkede faaliyet gösteren teröristlerin artık geri planda kaldıkları ve yeni yönetimde yerlerinin olmadığı analizini yaptı. Öte yandan terörist elebaşı Mazlum Abdi de uluslararası basına ilk kez PKK ile ortak hareket ettiklerini itiraf etti.

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Yeni Suriye’de YPG/PYD oyun dışı kalıyor: Terör örgütü elebaşı Batı basınına PKK iş birliğini itiraf etti!

Suriye'nin kuzeyinde Suriye Milli Ordusunun (SMO) terör örgütü PKK/YPG'ye karşı harekete geçmesi ve Şam'daki yeni geçiş hükümetinin Ankara'ya yakın bir grup tarafından yönetilmesi nedeniyle, batılı uzmanlar teröristlerin işgal ettikleri bölgeleri korumakta zorlandığını ve artık eski önemlerinin kalmadığını bildirdi.

Yeni Suriye’de YPG/PYD oyun dışı kalıyor: Terör örgütü elebaşı Batı basınına PKK iş birliğini itiraf etti!

GÜÇ DENGELERİ TERÖRİSTLERİN ALEYHİNDE

Reuters'a konuşan iki analist ve üst düzey bir Batılı diplomat, muhaliflerin bu ay Şam'a girerek Beşşar Esad'ı devirmesinin ardından güç dengesinin terör örgütü PKK/YPG aleyhine döndüğünü bildirdi.

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Yeni Suriye’de YPG/PYD oyun dışı kalıyor: Terör örgütü elebaşı Batı basınına PKK iş birliğini itiraf etti!

TÜRKİYE'NİN ETKİSİ GENİŞLİYOR

Uzmanlara göre, Suriye'deki köklü değişimin Türkiye'nin bölgedeki etkisini daha da derinleştirmesi bekleniyor. Aynı zamanda ABD'deki yönetim değişikliğinin, Washington'ın ülkedeki PKK/YPG teröristlerini ne kadar süreyle desteklemeye devam edeceği sorusunu gündeme getirmesi dikkat çekiyor.

Yeni Suriye’de YPG/PYD oyun dışı kalıyor: Terör örgütü elebaşı Batı basınına PKK iş birliğini itiraf etti!

"TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG DERİN BİR SIKINTI İÇİNDE"

ABD merkezli düşünce kuruluşu Century International'dan Aron Lund, terör örgütü PKK/YPG'nin "çok derin bir sıkıntı içinde" olduğunu aktardı. Lund, "Suriye'de denge, Türkiye lehine kökten değişmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Yeni Suriye’de YPG/PYD oyun dışı kalıyor: Terör örgütü elebaşı Batı basınına PKK iş birliğini itiraf etti!

PKK YPG ORTAKLIĞI BATI BASININA DUYURULDU

Terörist elebaşı Mazlum Abdi, perşembe günü Reuters'a verdiği röportajda, Suriye'deki, Türkiye'den gelen PKK'lı teröristlerin varlığını ilk kez kabul etti ve onlarla ortak hareket ettiklerini ifade etti. Türkiye uzun süredir terör örgütü YPG'nin PKK'nın bir uzantısı olduğunu belirtiyor. Terörist elebaşı bu röportajıyla kirli iş birliğini batı medyasına duyurmuş oldu.

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