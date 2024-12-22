Yeni Suriye’de YPG/PYD oyun dışı kalıyor: Terör örgütü elebaşı Batı basınına PKK iş birliğini itiraf etti!

PKK YPG ORTAKLIĞI BATI BASININA DUYURULDU

Terörist elebaşı Mazlum Abdi, perşembe günü Reuters'a verdiği röportajda, Suriye'deki, Türkiye'den gelen PKK'lı teröristlerin varlığını ilk kez kabul etti ve onlarla ortak hareket ettiklerini ifade etti. Türkiye uzun süredir terör örgütü YPG'nin PKK'nın bir uzantısı olduğunu belirtiyor. Terörist elebaşı bu röportajıyla kirli iş birliğini batı medyasına duyurmuş oldu.