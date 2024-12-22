Giriş Tarihi: 22.12.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
12:06
Yeni Suriye’de YPG/PYD oyun dışı kalıyor: Terör örgütü elebaşı Batı basınına PKK iş birliğini itiraf etti!
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından kurulan yeni denge terör örgütü PKK/YPG'yi devre dışı bırakıyor. Batılı uzmanlar ülkede faaliyet gösteren teröristlerin artık geri planda kaldıkları ve yeni yönetimde yerlerinin olmadığı analizini yaptı. Öte yandan terörist elebaşı Mazlum Abdi de uluslararası basına ilk kez PKK ile ortak hareket ettiklerini itiraf etti.