Yerli savaş uçağı KAAN Çin basınında! Başkan Erdoğan’ın o sözlerine dikkat çektiler: Gerçek bir beşinci nesil uçak!

Makalede NATO üyesi Türkiye'nin uzun yıllar ABD ile askeri ve siyasi işbirliğini sürdürdüğü, 2002 gibi erken bir tarihte F-35 savaş uçağı programına katıldığı ve 900'den fazla parçanın üretiminde yer aldığı ancak Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini alacağının ortaya çıkmasıyla ABD'nin anlaşmayı tek taraflı feshederek Türkiye'yi F-35 Projesi'nden dışladığı belirtildi.