Giriş Tarihi: 24.08.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
20:31
Yerli savaş uçağı KAAN Çin basınında! Başkan Erdoğan'ın o sözlerine dikkat çektiler: Gerçek bir beşinci nesil uçak!
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla üretilen KAAN, Çin'de ordu gazetesinde geniş yer buldu. Gazetede yayımlanan makalede, KAAN'ın süper manevra, süpersonik seyir ve radar gizliliği gibi özelliklerine dikkat çekilerek, "KAAN, gerçek bir beşinci nesil uçak olarak da adlandırılabilir." yorumuna yer verildi. Öte yandan makalede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye, beşinci nesil savaş uçağı üretiminde kritik bir eşiği daha aştı." değerlendirmesinde bulunduğu da hatırlatıldı.