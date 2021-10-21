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Haberler Galeri Yıllara meydan okuyordu! Kraliçe Elizabeth'e neler oluyor?
Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 10:58

Yıllara meydan okuyordu! Kraliçe Elizabeth'e neler oluyor?

Dünyanın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyan 95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, geçtiğimiz günlerde 'yılın yaşlısı' ödülünü reddetti. Kraliçenin Özel Sekreter Yardımcısı Tom Laing-Baker konuya ilişkin "Majesteleri insanın hissettiği yaşta olduğuna inanıyor" ifadelerini kullandı. Yaşına rağmen sağlıklı görülmesi ile dikkat çeken ve uzun yaşam sırrı merak konusu olan Kraliçe Elizabeth'in son günlerde bastonla görüntülenmesi dikkatlerden kaçmazken Elizabeth'e doktorlarından verilen tavsiye ise merak uyandırdı.

Yıllara meydan okuyordu! Kraliçe Elizabeth’e neler oluyor?

İngiltere Kraliçesi II: Elizabeth'e neler oluyor? Dünyanın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyan 95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi son bir hafta içinde 2 kez bastonla görüntülenmişti. Kraliçe'nin sağlık durumu ile ilgili endişeler sürerken merak uyandıran bir haber daha geldi. Kraliçe Elizabeth, doktorlarının tavsiyesi üzerine yeni bir harar aldı...

Yıllara meydan okuyordu! Kraliçe Elizabeth’e neler oluyor?

'YILIN YAŞLISI' ÖDÜLÜNÜ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, insanın hissettiği yaşta olduğuna inandığını belirterek ilgili kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle bir dergi tarafından verilen 'yılın yaşlısı' ödülünü geri çevirdi.

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Yıllara meydan okuyordu! Kraliçe Elizabeth’e neler oluyor?

"MAJESTELERİ İNSANIN HİSSETTİĞİ YAŞTA OLDUĞUNA İNANIYOR"

İngiltere'de "The Oldie" dergisi tarafından her yıl önemli yaşlı insanların başarılarını kutlamak için verilen "yılın yaşlısı" ödülüne bu yıl Kraliçe II. Elizabeth layık görüldü. Ancak 95 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth, ödülü reddetti. Kraliçenin Özel Sekreter Yardımcısı Tom Laing-Baker tarafından dergiye gönderilen mektupta, "Majesteleri insanın hissettiği yaşta olduğuna inanıyor. Bu nedenle ödülü kabul edebilmek için ilgili kriterleri karşıladığını düşünmüyor ve daha değerli bir alıcı bulacağınızı umuyor" ifadeleri kullanıldı.

Yıllara meydan okuyordu! Kraliçe Elizabeth’e neler oluyor?

PRENS PHİLİP ÖDÜLÜ 90 YAŞINDAYKEN ALMIŞTI

Kraliçenin Nisan ayında hayatını kaybeden eşi Prens Philip, söz konusu ödülü 2011 yılında 90 yaşındayken almıştı.

Yıllara meydan okuyordu! Kraliçe Elizabeth’e neler oluyor?

DOKTOR TAVSİYESİYLE İPTAL ETTİ

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, doktorların tavsiyesi üzerine bugün Kuzey İrlanda'ya yapacağı ziyareti iptal etti. Buckingham Sarayından yapılan yazılı açıklamada, Kraliçe'nin birkaç gün dinlenmek için doktorların tavsiyesini "isteksizce" kabul ettiği belirtildi.

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