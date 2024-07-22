Giriş Tarihi: 22.07.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
15:19
Yunan bakan hazımsızlıkta boyut atladı! Aklınca Türkiye'yi tehdit etti: Bir gece ansızın...
Türkiye, savunma sanayii alanında yaptığı atılım ile dünyada en öne çıkan ülkelerden biri haline gelirken, yaşanan gelişmeler Yunanistan'da hazımsızlık yarattı. Yunan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis aklınca Türkiye'yi tehdit ederek, komedi gibi ifadeler kullandı. Georgiadis, Türkiye'nin havacılıkta geride kaldığını iddia ederek, "Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.