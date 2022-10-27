Giriş Tarihi: 27.10.2022 10:13
Güncelleme Tarihi: 27.10.2022
10:18
Yunan basını Atina'nın kirli oyununu yazdı: F-16, AB üyeliği, NATO ittifakı... Her yolu deniyorlar
Yunan basını, Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini arttıran Yunanistan'ın kirli oyununu yazdı. Atina'nın Yunan Amerikan lobisini kullanarak, F-16 modernizasyon sürecini engellemeye çalıştığını itiraf eden gazete, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini de etkilediğini de belirtti. Öte yandan Dedeağaç'ın silahlandırılması ile ilgili de kirli planları gözler önüne serildi.