Yunan basını Atina’nın kirli oyununu yazdı: F-16, AB üyeliği, NATO ittifakı... Her yolu deniyorlar

ATİNA F-16 SÜRECİNİ BALTALIYOR

Gazete, Atina'nın ayrıca Yunan-Amerikan lobisini kullanarak, ABD ve Türkiye arasındaki F-16 satışı ve modernizasyonu sürecini engellemeye çalıştığını itiraf etti. Yeni Dassault Rafale uçağı, güncellenen F-16 Viper jetleri ve olası Lockheed F-35 alımı sayesinde de hava üstünlüğü sağlayacağını iddia etti.