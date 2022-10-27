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Haberler Galeri Yunan basını Atina'nın kirli oyununu yazdı: F-16, AB üyeliği, NATO ittifakı... Her yolu deniyorlar
Giriş Tarihi: 27.10.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 10:18

Yunan basını Atina'nın kirli oyununu yazdı: F-16, AB üyeliği, NATO ittifakı... Her yolu deniyorlar

Yunan basını, Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini arttıran Yunanistan'ın kirli oyununu yazdı. Atina'nın Yunan Amerikan lobisini kullanarak, F-16 modernizasyon sürecini engellemeye çalıştığını itiraf eden gazete, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini de etkilediğini de belirtti. Öte yandan Dedeağaç'ın silahlandırılması ile ilgili de kirli planları gözler önüne serildi.

Yunan basını Atina’nın kirli oyununu yazdı: F-16, AB üyeliği, NATO ittifakı... Her yolu deniyorlar

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' sözleri ile başlayan gerilim her geçen gün trımanıyor. Yunan basını son olarak Atina'nın kirli oyununu yazdı. Buna göre, Yunanistan uluslararası alanda Türkiye karşıtı bir atmosfer yaratmaya çalışıyor.

Yunan basını Atina’nın kirli oyununu yazdı: F-16, AB üyeliği, NATO ittifakı... Her yolu deniyorlar

Gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırması ve 12 mil iddiaları ile bölgede gerilimi daha da trmandıran Yunanistan'da Başkan Erdoğan'ın sözleri gündemden düşmüyor. Yunanistan'ın Türkiye'yi tehdit etmediğini ileri süren Kathimerini gazetesi, Türkiye'yi revizyonist politika izlemekle suçladı.

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Yunan basını Atina’nın kirli oyununu yazdı: F-16, AB üyeliği, NATO ittifakı... Her yolu deniyorlar

Gazete, Atina'nın bölgesel ve küresel düzeyde Türkiye karşıtı bir atmosfer yaratmaya çalıştığını yazdı. Dedeağaç'ı adeta bir cephanelik haline getiren Yunanistan'ın ülkenin stratejik gücünün arttığını belirtti. Haberde, Yunanistan'ın böylece Ankara'yı NATO planlaması içinde gereksiz kılabileceği öne sürüldü.

Yunan basını Atina’nın kirli oyununu yazdı: F-16, AB üyeliği, NATO ittifakı... Her yolu deniyorlar

ATİNA F-16 SÜRECİNİ BALTALIYOR

Gazete, Atina'nın ayrıca Yunan-Amerikan lobisini kullanarak, ABD ve Türkiye arasındaki F-16 satışı ve modernizasyonu sürecini engellemeye çalıştığını itiraf etti. Yeni Dassault Rafale uçağı, güncellenen F-16 Viper jetleri ve olası Lockheed F-35 alımı sayesinde de hava üstünlüğü sağlayacağını iddia etti.

Yunan basını Atina’nın kirli oyununu yazdı: F-16, AB üyeliği, NATO ittifakı... Her yolu deniyorlar

Gazete, Yunanistan'ın, Avrupa Birliği'ni de denkleme dahil ederek Türkiye'nin adaylık sürecini inceleyen komisyonun kararlarını da etkilediğini de açık açık yazdı.

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