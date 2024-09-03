Giriş Tarihi: 03.09.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
11:06
Yunan basını skandala çanak tuttu: Netflix rezaletine sahip çıktılar! Kıbrıs Barış Harekatı’na peş peşe saldırılar
Netflix'te yayınlanması beklenen ve Rum Kesimi'nin iftira ve manipülasyon propagandasıyla dolu olan 'Famagusta' dizisine günlerdir tepki yağıyor. Türk askerinin işgalci olarak gösterildiği, Rum çetelerin Türk katliamının görmezden gelindiği skandal yapıma Türkiye ve KKTC'den sert tepkiler gelmişti. Yunan basını skandal yapıma sahip çıkarken Yunanistan da tartışmalara dahil oldu.