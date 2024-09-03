Yunan basını skandala çanak tuttu: Netflix rezaletine sahip çıktılar! Kıbrıs Barış Harekatı’na peş peşe saldırılar

KANLI NOEL KATLİAMI

Kıbrıs'ta 1963 yılında Kıbrıslı Türklere yönelik başlatılan başlayan ve yıllar boyunca süren katliamlar, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındı. Tarihe Kanlı Noel olarak geçen, hafızalarda derin izler bırakan ilk Rum katliamıysa, 24 Aralık 1963 yılında yaşandı. Lefkoşa'da görev yapan Binbaşı Nihat İlhan, eşi Mürüvvet İlhan ile çocukları Murat, Kutsi ve Hakan'ın, Rum milisler tarafından banyo küvetinde kurşuna dizilerek katledildiği görüntüler, Türk halkına yönelik şiddeti gözler önüne serdi.

Hafızalardan silinmeyen bu fotoğraf, yüzlerce masum sivilin katledildiği saldırıların en trajik sembollerinden biri oldu.