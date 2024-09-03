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Giriş Tarihi: 03.09.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 11:06

Yunan basını skandala çanak tuttu: Netflix rezaletine sahip çıktılar! Kıbrıs Barış Harekatı’na peş peşe saldırılar

Netflix'te yayınlanması beklenen ve Rum Kesimi'nin iftira ve manipülasyon propagandasıyla dolu olan 'Famagusta' dizisine günlerdir tepki yağıyor. Türk askerinin işgalci olarak gösterildiği, Rum çetelerin Türk katliamının görmezden gelindiği skandal yapıma Türkiye ve KKTC'den sert tepkiler gelmişti. Yunan basını skandal yapıma sahip çıkarken Yunanistan da tartışmalara dahil oldu.

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Yunan basını skandala çanak tuttu: Netflix rezaletine sahip çıktılar! Kıbrıs Barış Harekatı’na peş peşe saldırılar

Gündem, Netflix'te yayınlanacak olan "'Famagusta" dizisi rezaletiyle çalkalanıyor. Türk ordusunun, Kıbrıs'taki Türklere yönelik yapılan katliamları durdurmak için düzenlediği 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtarak anlatan 'Famagusta' (Mağusa) isimli dizi, 20 Eylül'den itibaren Netflix'te yayınlanacak.

Yunan basını skandala çanak tuttu: Netflix rezaletine sahip çıktılar! Kıbrıs Barış Harekatı’na peş peşe saldırılar

KANLI NOEL KATLİAMI

Kıbrıs'ta 1963 yılında Kıbrıslı Türklere yönelik başlatılan başlayan ve yıllar boyunca süren katliamlar, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındı. Tarihe Kanlı Noel olarak geçen, hafızalarda derin izler bırakan ilk Rum katliamıysa, 24 Aralık 1963 yılında yaşandı. Lefkoşa'da görev yapan Binbaşı Nihat İlhan, eşi Mürüvvet İlhan ile çocukları Murat, Kutsi ve Hakan'ın, Rum milisler tarafından banyo küvetinde kurşuna dizilerek katledildiği görüntüler, Türk halkına yönelik şiddeti gözler önüne serdi.

Hafızalardan silinmeyen bu fotoğraf, yüzlerce masum sivilin katledildiği saldırıların en trajik sembollerinden biri oldu.

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Yunan basını skandala çanak tuttu: Netflix rezaletine sahip çıktılar! Kıbrıs Barış Harekatı’na peş peşe saldırılar

TARİHE KARA LEKE OLARAK GEÇTİ

Yıllar içinde art arda yapılan tüm barış çağrılarına kulak tıkayarak Türk köylerine baskınlarına devam eden Rum milisler, 1974 yılına kadar Lefkoşa'nın kuzey banliyölerinde kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere 700 Türk'ü rehin aldı. 9 sene içinde, kayda geçen 364 Kıbrıslı Türk'ün ölümüne, 109 Kıbrıslı Türk veya karma köyün yıkılmasına, 25 ila 30 bin Kıbrıslı Türk'ün yerinden olmasına neden olan bu şiddet olaylarında tecavüz ve işkence gibi birçok insanlık suçuna da imza atıldı.

Yunan basını skandala çanak tuttu: Netflix rezaletine sahip çıktılar! Kıbrıs Barış Harekatı’na peş peşe saldırılar

RUM TARAFINI MAĞDUR GÖSTERDİLER

Türklere yönelik katliam, 1974 yılında yapılan Kıbrıs Barış Harekatı'yla son buldu. Ne var ki tüm tarihi gerçeklerin görmezden gelindiği ve çarpıtıldığı Famagusta dizisi, büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Yunan basını skandala çanak tuttu: Netflix rezaletine sahip çıktılar! Kıbrıs Barış Harekatı’na peş peşe saldırılar

Kıbrıs Barış Harekatı'nın manipüle edildiği, Rum tarafının mağdur gösterildiği, Türk askerinin ise sivillere ateş açan güç olarak ekrana yansıtıldığı skandal diziye Yunan basını da sahip çıktı.

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