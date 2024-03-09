Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yunan basını Türkiye’nin ABD hamlesiyle çalkalanıyor! Bakan Fidan’ın ziyareti manşete oturdu: Türkler geri adım atmıyor!
Giriş Tarihi: 09.03.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 12:03

Yunan basını Türkiye’nin ABD hamlesiyle çalkalanıyor! Bakan Fidan’ın ziyareti manşete oturdu: Türkler geri adım atmıyor!

Türkiye'nin başarılı diplomasi trafiği, küresel çapta konuşuluyor. Son dönemde arabuluculuk girişimleri, savunma sanayindeki hamleleri ve ABD ile yürüttüğü diplomatik girişimleri çok konuşulan Türkiye, bu kez de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Washington ziyaretiyle gündeme oturdu. Görüşmenin ayrıntılarını yakından takip eden Yunan basını, önemli ziyareti manşete taşıdı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Yunan basını Türkiye’nin ABD hamlesiyle çalkalanıyor! Bakan Fidan’ın ziyareti manşete oturdu: Türkler geri adım atmıyor!

Türkiye son yıllarda sürdürdüğü diplomasi hamleleriyle konuşuluyor. Bölgesel ölçekteki başarılarını küresele taşıyan, arabuluculuk girişimleri, savunma sanayisi alanındaki hamleleri ve taviz vermeyen dış politikadaki tutumuyla yakından takip edilen Türkiye bu kez de ABD ziyaretiyle gündeme geldi.

Yunan basını Türkiye’nin ABD hamlesiyle çalkalanıyor! Bakan Fidan’ın ziyareti manşete oturdu: Türkler geri adım atmıyor!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile Türkiye arasındaki Stratejik Mekanizma Toplantısı görüşmeleri için ziyaret ettiği Washington'da Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi ve temaslarını değerlendirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yunan basını Türkiye’nin ABD hamlesiyle çalkalanıyor! Bakan Fidan’ın ziyareti manşete oturdu: Türkler geri adım atmıyor!

DİPLOMASİ TRAFİĞİ GÜNDEME OTURDU

Washington'da hem ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, hem ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, hem de Kongre üyeleriyle yaptığı görüşmelerde ABD'nin YPG/PKK'ya desteği ve FETÖ ile ilgili atması gereken adımlar, ikili ve bölgesel konuları kapsamlı şekilde ele aldıklarını anlatan Fidan, özellikle Gazze konusuna görüşmelerinde geniş şekilde yer ayırdıklarını belirtti.

Yunan basını Türkiye’nin ABD hamlesiyle çalkalanıyor! Bakan Fidan’ın ziyareti manşete oturdu: Türkler geri adım atmıyor!

Bakan Fidan'ın ziyareti, özellikle Yunan basını tarafından anbean takip edildi. ABD'li muhataplarıyla enerji, ekonomi, finans, maliye, terörle mücadele ve bölgesel konular başta olmak üzere Gazze, Suriye ve Ukrayna gibi ana başlıklarda karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Fidan'ın izlediği başarılı politika, Yunan basınına damga vurdu.

Yunan basını Türkiye’nin ABD hamlesiyle çalkalanıyor! Bakan Fidan’ın ziyareti manşete oturdu: Türkler geri adım atmıyor!

"TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLI"

ABD ile Türkiye arasında atılan adımların, Türkiye'nin isteği ve kontrolü altında olduğunun altını çizen SKAİ, Ankara'nın ABD'nin terör örgütü PKK/YPG ve uzantılarına olan desteğini kesmesi konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

SON DAKİKA