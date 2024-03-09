Giriş Tarihi: 09.03.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
12:03
Yunan basını Türkiye’nin ABD hamlesiyle çalkalanıyor! Bakan Fidan’ın ziyareti manşete oturdu: Türkler geri adım atmıyor!
Türkiye'nin başarılı diplomasi trafiği, küresel çapta konuşuluyor. Son dönemde arabuluculuk girişimleri, savunma sanayindeki hamleleri ve ABD ile yürüttüğü diplomatik girişimleri çok konuşulan Türkiye, bu kez de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Washington ziyaretiyle gündeme oturdu. Görüşmenin ayrıntılarını yakından takip eden Yunan basını, önemli ziyareti manşete taşıdı.