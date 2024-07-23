Yunan basınında gündem Türkiye’nin yeni hamlesi: 5 savaş gemisi bölgede! Oldubittiye izin yok

"GEREKİRSE DENİZ ÜSSÜNÜ KUZEYDE YAPARIZ"

Ankara'nın iki devletli bir çözüm dışında herhangi bir öneriyi kabul etmeyeceğini belirten Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın Kıbrıs'ta deniz üssü kurma girişimi hakkında "Gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını kuzeyde yaparız. Bizim de denizimiz var" ifadelerini kullanmıştı.