Giriş Tarihi: 23.07.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
17:28
Yunan basınında gündem Türkiye'nin yeni hamlesi: 5 savaş gemisi bölgede! Oldubittiye izin yok
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl kutlamaları için KKTC'ye gitmiş, burada yaptığı açıklamada, Ankara'nın iki devletli bir çözüm dışında herhangi bir öneriyi kabul etmeyeceğini ifade etmişti. Bu gelişmenin ardından Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ve Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis verdikleri röportajlarda hadsiz ifadelerle Türkiye'yi hedef alıp tehdit ettiler. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Yunan basını bir kez daha Türkiye'yi manşete taşıdı. Kathimerini gazetesi, Kerpe ile Çoban adaları dışında Türk savaş gemilerinin görüldüğünü sayfalarına taşıdı. İşte detaylar...