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Haberler Galeri Yunan basınında gündem Türkiye'nin yeni hamlesi: 5 savaş gemisi bölgede! Oldubittiye izin yok
Giriş Tarihi: 23.07.2024 17:28 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 17:28

Yunan basınında gündem Türkiye'nin yeni hamlesi: 5 savaş gemisi bölgede! Oldubittiye izin yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl kutlamaları için KKTC'ye gitmiş, burada yaptığı açıklamada, Ankara'nın iki devletli bir çözüm dışında herhangi bir öneriyi kabul etmeyeceğini ifade etmişti. Bu gelişmenin ardından Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ve Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis verdikleri röportajlarda hadsiz ifadelerle Türkiye'yi hedef alıp tehdit ettiler. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Yunan basını bir kez daha Türkiye'yi manşete taşıdı. Kathimerini gazetesi, Kerpe ile Çoban adaları dışında Türk savaş gemilerinin görüldüğünü sayfalarına taşıdı. İşte detaylar...

Yunan basınında gündem Türkiye’nin yeni hamlesi: 5 savaş gemisi bölgede! Oldubittiye izin yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenine katılmış, burada önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Yunan basınında gündem Türkiye’nin yeni hamlesi: 5 savaş gemisi bölgede! Oldubittiye izin yok

"GEREKİRSE DENİZ ÜSSÜNÜ KUZEYDE YAPARIZ"

Ankara'nın iki devletli bir çözüm dışında herhangi bir öneriyi kabul etmeyeceğini belirten Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın Kıbrıs'ta deniz üssü kurma girişimi hakkında "Gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını kuzeyde yaparız. Bizim de denizimiz var" ifadelerini kullanmıştı.

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Yunan basınında gündem Türkiye’nin yeni hamlesi: 5 savaş gemisi bölgede! Oldubittiye izin yok

YUNANİSTAN SAVUNMA BAKANI VE SAĞLIK BAKANINDAN SKANDAL AÇIKLAMALAR

Bu gelişmelerin ardından Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Open TV'ye verdikleri röportajlarda Türkiye'yi hedef alıp tehditler savurmuştu.

Kıbrıs'taki Türk ordusu için skandal bir şekilde 'işgalci' ifadesini kullanan Dendias, "Kıbrıslı Türklerin utanç şenliklerini ve İşgalci Türk Ordusu'nun yarım asırdır Kıbrıs'ta hukuk dışı varlığını en kesin şekilde kınıyoruz" dedi.

Yunan basınında gündem Türkiye’nin yeni hamlesi: 5 savaş gemisi bölgede! Oldubittiye izin yok

Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis ise hazımsızlıkta boyut atlayarak, "F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" cümlesini kurdu, Türkiye'nin havacılıkta 'sıfır' olduğunu iddia etti.

Yunan basınında gündem Türkiye’nin yeni hamlesi: 5 savaş gemisi bölgede! Oldubittiye izin yok

YUNAN BASININDA BİR KEZ DAHA GÜNDEM TÜRKİYE: 5 TÜRK SAVAŞ GEMİSİ BÖLGEDE

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Yunan basını bir kez daha Türkiye'yi manşete taşıdı. Kathimerini gazetesi, Kerpe ile Çoban adaları dışında Türk savaş gemilerinin görüldüğünü sayfalarına taşıdı.

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