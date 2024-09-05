Yunan basınında panik sesleri! Başkan Erdoğan - Sisi görüşmesi kriz yarattı: Adımız bile geçmedi!

"ATİNA İÇİN ENDİŞE VERİCİ"

Kathimerini gazetesi, "Erdoğan-Sisi yakınlaşması ve Atina" başlığıyla duyurduğu haberde Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdi. Başkan Erdoğan'ı, "Ortak bildirimizle iş birliğimizi; sanayi, ticaret, savunma, sağlık, çevre, enerji dahil her alanda ilerletme irademizi teyit ettik. Ticaret ve ekonomi, iş birliğimizin en güçlü boyutunu oluşturuyor. Son 10 yılda Mısır'ın ilk 5 ticaret ortağı arasında yer almaya devam ettik. Ticaret hacmimizi önümüzdeki 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarma hedefimize doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz." ifadelerinin altını çizen Kathimerini, durumun endişe verici olduğuna da değindi.