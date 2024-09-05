Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yunan basınında panik sesleri! Başkan Erdoğan - Sisi görüşmesi kriz yarattı: Adımız bile geçmedi!
Giriş Tarihi: 05.09.2024 10:24 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 10:26

Yunan basınında panik sesleri! Başkan Erdoğan - Sisi görüşmesi kriz yarattı: Adımız bile geçmedi!

Son dakika haberleri: Türkiye ve Mısır arasında tarihi bir adım atıldı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 12 yılın Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşen görüşmeden işbirliği anlaşmaları çıktı. İki ülke arasında başlayan yeni dönemin küresel ölçekte önemli sonuçlar doğurması beklenirken Yunan basınında yayınlanan haberler görüşmenin yarattığı rahatsızlığı da gözler önüne serdi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Yunan basınında panik sesleri! Başkan Erdoğan - Sisi görüşmesi kriz yarattı: Adımız bile geçmedi!

Son dakika haberleri: Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. 12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olması nedeniyle oldukça önemli olan ziyaretten işbirliği kararı çıktı.

Yunan basınında panik sesleri! Başkan Erdoğan - Sisi görüşmesi kriz yarattı: Adımız bile geçmedi!

17 ANLAŞMA İMZALANDI

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sisi ile ikili ve heyetlerarası gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısına başkanlık etti. Toplantı sonrası iki ülke arasında önemli işbirliklerini içeren anlaşmalara imza atıldı. İki ülke arasında önemli işbirliklerini kapsayan 17 anlaşma imzalandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yunan basınında panik sesleri! Başkan Erdoğan - Sisi görüşmesi kriz yarattı: Adımız bile geçmedi!

Türkiye'nin uzun yıllardır Doğu Akdeniz'de sürdürdüğü bölgesel gücü perçinleyecek anlaşmalar, Yunanistan'da rahatsızlığa neden oldu. Yunan basını görüşmeyi ilk gündem maddesi olarak ele alırken dikkat çeken yorumlara yer verildi.

Yunan basınında panik sesleri! Başkan Erdoğan - Sisi görüşmesi kriz yarattı: Adımız bile geçmedi!

"ATİNA İÇİN ENDİŞE VERİCİ"

Kathimerini gazetesi, "Erdoğan-Sisi yakınlaşması ve Atina" başlığıyla duyurduğu haberde Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdi. Başkan Erdoğan'ı, "Ortak bildirimizle iş birliğimizi; sanayi, ticaret, savunma, sağlık, çevre, enerji dahil her alanda ilerletme irademizi teyit ettik. Ticaret ve ekonomi, iş birliğimizin en güçlü boyutunu oluşturuyor. Son 10 yılda Mısır'ın ilk 5 ticaret ortağı arasında yer almaya devam ettik. Ticaret hacmimizi önümüzdeki 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarma hedefimize doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz." ifadelerinin altını çizen Kathimerini, durumun endişe verici olduğuna da değindi.

Yunan basınında panik sesleri! Başkan Erdoğan - Sisi görüşmesi kriz yarattı: Adımız bile geçmedi!

"Mısır ile Türkiye arasındaki anlaşmaların Atina için endişe verici gelişmeler" olduğunu vurgulayan gazete, "Kahire, Türkiye'nin Libya'daki sınırlı siyasi nüfuzunu ve varlığını kabul ediyor gibi görünüyor" sözlerini kullandı.

SON DAKİKA