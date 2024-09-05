Giriş Tarihi: 05.09.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
10:26
Yunan basınında panik sesleri! Başkan Erdoğan - Sisi görüşmesi kriz yarattı: Adımız bile geçmedi!
Son dakika haberleri: Türkiye ve Mısır arasında tarihi bir adım atıldı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 12 yılın Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşen görüşmeden işbirliği anlaşmaları çıktı. İki ülke arasında başlayan yeni dönemin küresel ölçekte önemli sonuçlar doğurması beklenirken Yunan basınında yayınlanan haberler görüşmenin yarattığı rahatsızlığı da gözler önüne serdi.