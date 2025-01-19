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Giriş Tarihi: 19.01.2025 14:44 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 15:45

Yunan medyası çıldırdı: Başkan Erdoğan’ın gücü korku saldı! Türkiye’nin hamleleri panikletti!

Yunan medyası son zamanlarda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarından duyduğu rahatsızlığı açık açık ortaya koydu. Yunanistan, Ankara'nın Meteor füzeleriyle donatılmış Eurofighter jeti satın alma ihtimalinden ve Türkiye'nin, Suriye'nin Lazkiye kentinde askeri üs kurma girişimlerinden endişe duydu. Başkan Erdoğan'ın ABD'nin uyarılarını görmezden gelmesi ise Yunan basınını çileden çıkardı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Yunan medyası çıldırdı: Başkan Erdoğan’ın gücü korku saldı! Türkiye’nin hamleleri panikletti!

Yunanistan merkezli Pentapostagma haber kuruluşu, Türkiye'nin bazı politikalarından rahatsızlık duydu.

Yunan medyası çıldırdı: Başkan Erdoğan’ın gücü korku saldı! Türkiye’nin hamleleri panikletti!

YUNANİSTAN'DA METEOR FÜZESİ PANİĞİ

Pentapostagma, "Yunanistan, Meteor füzelerinin Türkiye'ye verilmesini engellemek için Paris'te perde arkasında hamle yapıyor" başlıklı haberinde Yunanistan'ın alçak planlarına yer verdi.

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Yunan medyası çıldırdı: Başkan Erdoğan’ın gücü korku saldı! Türkiye’nin hamleleri panikletti!

Türkiye'nin satın almayı planladığı Meteor füzesi, altı Avrupa ülkesinin (Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç) iş birliğiyle geliştirilen son teknoloji bir silah sistemi.

Yunan medyası çıldırdı: Başkan Erdoğan’ın gücü korku saldı! Türkiye’nin hamleleri panikletti!

TÜRKİYE'NİN SİLAH SİSTEMLERİNİN GELİŞMESİ YUNANLILARI TEDİRGİN ETTİ

Yunan medyası Ankara'nın füzeleri satın almasıyla birlikte yenilenen Yunan hava filosuna karşı Türkiye'nin savunma sistemlerinin gelişeceğini aktardı.

Yunan medyası çıldırdı: Başkan Erdoğan’ın gücü korku saldı! Türkiye’nin hamleleri panikletti!

KOMŞUDAN KÜSTAH PLAN

Haberde, Fransa'nın güçlü füzeleri Türkiye'ye satmaması için Yunanistan'ın baskısı altında olduğu bildirildi. Ancak ortaya çıkan son raporlar Yunanlıların endişelerini artırdı.

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