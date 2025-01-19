Giriş Tarihi: 19.01.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
15:45
Yunan medyası çıldırdı: Başkan Erdoğan’ın gücü korku saldı! Türkiye’nin hamleleri panikletti!
Yunan medyası son zamanlarda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarından duyduğu rahatsızlığı açık açık ortaya koydu. Yunanistan, Ankara'nın Meteor füzeleriyle donatılmış Eurofighter jeti satın alma ihtimalinden ve Türkiye'nin, Suriye'nin Lazkiye kentinde askeri üs kurma girişimlerinden endişe duydu. Başkan Erdoğan'ın ABD'nin uyarılarını görmezden gelmesi ise Yunan basınını çileden çıkardı.