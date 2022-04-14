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Haberler Galeri Yunanistan bu cani anneyi konuşuyor! Kızını zehirledikten sonra birlikte fotoğraf çekilmiş
Giriş Tarihi: 14.04.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 09:22

Yunanistan bu cani anneyi konuşuyor! Kızını zehirledikten sonra birlikte fotoğraf çekilmiş

Yunanistan, 3 yılda 3 kızını kaybeden cani anney Roula Pispirigou'yu konuşuyor. 9 yaşındaki kızının hastaneye kaldırıldıktan ve tedavi gördükten sonra öldürücü dozda ketamin alması üzerine ortaya çıkan durum ülkeye bomba gibi düştü. Ketaminin doktor tarafından verilmediği ortaya çıkınca başlatılan soruşturma kapsamında cezaevine gönderilen kadın ise çocuklarına hiçbir şey yapmadığını iddia ediyor. Öte yandan böbrek yetmezliği ve kalp rahatsızlığından öldüğü iddia edilen diğer 2 kızının da ölümü şüpheli bulundu.

Yunanistan bu cani anneyi konuşuyor! Kızını zehirledikten sonra birlikte fotoğraf çekilmiş

Yunanistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşanıyor. Tüm ülke, 33 yaşındaki Roula Pispirigo'yu konuşuyor. Son 3 yılda 3 kız çocuğunu yitiren Pispirigou'nın 9 yaşındaki kızı geçtiğimiz nisan ayında hastaneye kaldırılmıştı. Küçük kız yaşamını yitirmiş, yapılan otopsi sonucunda da vücudunda 'öldürücü dozda' ketamin bulunmuştu.

Yunanistan bu cani anneyi konuşuyor! Kızını zehirledikten sonra birlikte fotoğraf çekilmiş

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yetkililer, Roula Pispirigo'nun 3 yılda yaşamını yitiren 3 kızının da ölümünde şüpheli konumda olduğunu söyledi.

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Yunanistan bu cani anneyi konuşuyor! Kızını zehirledikten sonra birlikte fotoğraf çekilmiş

Resmi soruşturmaya göre, minik kızın bedenine ölümünden 20 dakika önce ketamin verilmiş. Sağlık görevlilieri ise ölümünden 1 saat önce küçük kızı kontrol etmiş. Ketamin'in doktor tarafından verilmesi ortaya çıktı.

Yunanistan bu cani anneyi konuşuyor! Kızını zehirledikten sonra birlikte fotoğraf çekilmiş

Soruşturma derinleştirildiğine, 33 yaşındaki kadının kızını zehirlemeden önce gülerek poz verdiği ortaya çıktı. Gözaltına alınığ Atina'daki bir cezaevine sevk edilen kadın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Yunanistan bu cani anneyi konuşuyor! Kızını zehirledikten sonra birlikte fotoğraf çekilmiş

Pispirigou ise yanlış bir şey yapmadığını iddia ediyor. Nitekim kayıtlara göre 3 yaşındaki kızı Malena böbrek yetmezliğinden, 6 aylık kızı Iris ise kalp yetmezliğinden yaşamını yitirmişti.

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