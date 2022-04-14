Giriş Tarihi: 14.04.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 09:22

Yunanistan bu cani anneyi konuşuyor! Kızını zehirledikten sonra birlikte fotoğraf çekilmiş

Yunanistan, 3 yılda 3 kızını kaybeden cani anney Roula Pispirigou'yu konuşuyor. 9 yaşındaki kızının hastaneye kaldırıldıktan ve tedavi gördükten sonra öldürücü dozda ketamin alması üzerine ortaya çıkan durum ülkeye bomba gibi düştü. Ketaminin doktor tarafından verilmediği ortaya çıkınca başlatılan soruşturma kapsamında cezaevine gönderilen kadın ise çocuklarına hiçbir şey yapmadığını iddia ediyor. Öte yandan böbrek yetmezliği ve kalp rahatsızlığından öldüğü iddia edilen diğer 2 kızının da ölümü şüpheli bulundu.