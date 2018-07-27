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felaketlerle boğuşuyor!

Giriş Tarihi: 27.07.2018 09:26 Güncelleme Tarihi: 27.07.2018 10:07
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felaketlerle boğuşuyor!
Yunanistan felaketlerle boğuşuyor!

, başkenti Atina'nın kuzey doğusunda meydana gelen ve en az 83 kişinin ölümüne ve 180'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan yangın felaketinden sonra şimdi de kuzeyindeki banliyöde meydana gelen sel ile boğuşuyor.

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felaketlerle boğuşuyor!
Yunanistan felaketlerle boğuşuyor!

'ın başkenti Atina'da üç gün önce meydana gelen orman yangınlarından sonra, başkentin kuzeyindeki Maroussi banliyösünde sel meydana geldi.

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felaketlerle boğuşuyor!
Yunanistan felaketlerle boğuşuyor!

Atina'da yaklaşık iki saat süren şiddetli yağış, sel ve taşkınlara neden oldu.

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felaketlerle boğuşuyor!
Yunanistan felaketlerle boğuşuyor!

Bölgede, çok sayıda araç sele kapılırken, araçlarında mahsur kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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felaketlerle boğuşuyor!
Yunanistan felaketlerle boğuşuyor!

Öte yandan bölgede yüzlerce evi su basarken, itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarma için bölgeye sevk edildi. İtfaiye birimlerine, su basan 170'ten fazla ev için ihbar geldiği açıklandı.

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felaketlerle boğuşuyor!
Yunanistan felaketlerle boğuşuyor!

Yetkililer, bölge sakinlerini sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

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felaketlerle boğuşuyor!
Yunanistan felaketlerle boğuşuyor!

Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakan Vekili Nikos Toskas, ülkesindeki yangın faciasına ilişkin, "Araştırma birimleri tarafından yapılan tahkikatlara göre, kundaklama ve cezai suçları işaret eden ciddi bulgular var." dedi.

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