Yunanistan felaketlerle boğuşuyor!

Yunanistan, başkenti Atina'nın kuzey doğusunda meydana gelen ve en az 83 kişinin ölümüne ve 180'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan yangın felaketinden sonra şimdi de kuzeyindeki banliyöde meydana gelen sel ile boğuşuyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'da üç gün önce meydana gelen orman yangınlarından sonra, başkentin kuzeyindeki Maroussi banliyösünde sel meydana geldi. Atina'da yaklaşık iki saat süren şiddetli yağış, sel ve taşkınlara neden oldu. Bölgede, çok sayıda araç sele kapılırken, araçlarında mahsur kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Öte yandan bölgede yüzlerce evi su basarken, itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarma için bölgeye sevk edildi. İtfaiye birimlerine, su basan 170'ten fazla ev için ihbar geldiği açıklandı. Yetkililer, bölge sakinlerini sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Yunanistan Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakan Vekili Nikos Toskas, ülkesindeki yangın faciasına ilişkin, 'Araştırma birimleri tarafından yapılan tahkikatlara göre, kundaklama ve cezai suçları işaret eden ciddi bulgular var.' dedi.