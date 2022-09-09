Giriş Tarihi: 09.09.2022 16:06
Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
16:17
Yunanistan telaşa kapıldı: Başkan Erdoğan 'Anladıkları dilden konuşuyoruz' dedi: Yunan basını manşetten verdi
Yunanistan Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını hızlandırdı. Son olarak S-300'ler ile Türk jetlerini taciz etmesi ise bardağı taşırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ı 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri ile uyarmıştı. Bu sözlerin yankıları sürüyor. Başkan Erdoğan Balkan turu dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Onların anlayacağı dil neyse biz parantez açarak o dille konuşuyoruz. Anlıyorum ki onlar da anlıyor." ifadelerini kullandı. Bu sözler Yunan basınında yankılandı.