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Haberler Galeri Yunanistan telaşa kapıldı: Başkan Erdoğan 'Anladıkları dilden konuşuyoruz' dedi: Yunan basını manşetten verdi
Giriş Tarihi: 09.09.2022 16:06 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 16:17

Yunanistan telaşa kapıldı: Başkan Erdoğan 'Anladıkları dilden konuşuyoruz' dedi: Yunan basını manşetten verdi

Yunanistan Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını hızlandırdı. Son olarak S-300'ler ile Türk jetlerini taciz etmesi ise bardağı taşırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ı 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri ile uyarmıştı. Bu sözlerin yankıları sürüyor. Başkan Erdoğan Balkan turu dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Onların anlayacağı dil neyse biz parantez açarak o dille konuşuyoruz. Anlıyorum ki onlar da anlıyor." ifadelerini kullandı. Bu sözler Yunan basınında yankılandı.

Yunanistan telaşa kapıldı: Başkan Erdoğan ’Anladıkları dilden konuşuyoruz’ dedi: Yunan basını manşetten verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan ziyareti dönüşünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yunanistan'a yönelik "Bir gece ansızın gelebiliriz" çıkışı sorulan Başkan Erdoğan, "Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'ye yönelik tutumu izah edilir gibi değil. Bir yanda Ege'de yaptıkları ihlaller var, bazıları NATO görevi icra eden uçaklarımıza yönelik tacizler var. Onların anlayacağı dil neyse biz parantez açarak o dille konuşuyoruz. Anlıyorum ki onlar da anlıyor." ifadelerini kullandı. Bu sözler Yunan basınında gündem oldu...

Yunanistan telaşa kapıldı: Başkan Erdoğan ’Anladıkları dilden konuşuyoruz’ dedi: Yunan basını manşetten verdi

Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'ye yönelik tutumunun izah edilir gibi olmadığını belirten Başkan Erdoğan, "Bir yanda Ege'de yaptıkları ihlaller var, bazıları NATO görevi icra eden uçaklarımıza yönelik tacizler var, S-300 füzeleriyle radar kilitlemeye varan mütecaviz hareketler var." ifadelerini kullandı.

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Yunanistan telaşa kapıldı: Başkan Erdoğan ’Anladıkları dilden konuşuyoruz’ dedi: Yunan basını manşetten verdi

Başkan Erdoğan açıklamalarında; İfade ettiğim hususların, vermek istediğim mesajın son derece açık olduğunu düşünüyorum. Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'ye yönelik tutumu izah edilir gibi değil. Bir yanda Ege'de yaptıkları ihlaller var, bazıları NATO görevi icra eden uçaklarımıza yönelik tacizler var, S-300 füzeleriyle radar kilitlemeye varan mütecaviz hareketler var.

Yunanistan telaşa kapıldı: Başkan Erdoğan ’Anladıkları dilden konuşuyoruz’ dedi: Yunan basını manşetten verdi

Bizim S-400 olayımızı diline dolayanlardan Yunanistan'ın S-300'leriyle alakalı bugüne kadar herhangi bir şey duydunuz mu? S-300'ler de Rusya'nın, S-400 de Rusya'nın. Ama ona ses yok. Burnumuzun dibindeki adaları anlaşmalarla getirilen gayri askeri statü hilafına silahlandırmaya devam ediyorlar. Aynı zamanda tabii üsler kurulması olayı var. Bunun başını da malum Amerika çekiyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gittiğimizde Sayın Başkan'la orada bir görüşme fırsatı bulursak Amerika'nın bu noktada attığı adımlar da dile gelecektir, bu konuları da konuşacağız.

Yunanistan telaşa kapıldı: Başkan Erdoğan ’Anladıkları dilden konuşuyoruz’ dedi: Yunan basını manşetten verdi

Diğer yanda deniz yetki alanları bağlamında Ege'de ve Doğu Akdeniz'de bize dayatmaya çalıştıkları maksimalist tezler var. Bunun da yenilir yutulur bir yanı yok. Türkiye ile doğrudan konuşmak yerine Birleşmiş Milletler'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa Birliği'nde ve hatta en güçlü üyelerinden olduğumuz NATO'da bizi sürekli şikayet suretiyle adeta tehdit mekanizmaları çalıştırıyorlar. Bunu tabii kabullenmek mümkün değil. Onların anlayacağı dil neyse biz parantez açarak o dille konuşuyoruz. Anlıyorum ki onlar da anlıyor." dedi.

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