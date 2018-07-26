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'da acı bilanço artıyor! Dehşete düşüren görüntüler!

Giriş Tarihi: 26.07.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 26.07.2018 09:46
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'da acı bilanço artıyor! Dehşete düşüren görüntüler!
Yunanistan'da acı bilanço artıyor! Dehşete düşüren görüntüler!

'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan ların meskun bölgelere sıçraması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 80'i aştı.

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'da acı bilanço artıyor! Dehşete düşüren görüntüler!
Yunanistan'da acı bilanço artıyor! Dehşete düşüren görüntüler!

Atina'nın kuzeydoğusundaki Rafina ve Penteli civarındaki ormanlık alanlarda başlayan ve meskun bölgelere sıçrayan , büyük oranda kontrol altına alınırken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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'da acı bilanço artıyor! Dehşete düşüren görüntüler!
Yunanistan'da acı bilanço artıyor! Dehşete düşüren görüntüler!

Rafina Belediye Başkanı Evangelos Bournous, SKAI televizyonuna yaptığı açıklamada, elindeki bilgilere göre da yaşamını yitirenlerin sayısının 80'i aştığını söyledi.

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'da acı bilanço artıyor! Dehşete düşüren görüntüler!
Yunanistan'da acı bilanço artıyor! Dehşete düşüren görüntüler!

Ölenlerden bazılarının evlerinde ve araçlarında mahsur kalarak, bazılarının da dan kaçmak için girdikleri denizde boğularak öldükleri kaydedildi.

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'da acı bilanço artıyor! Dehşete düşüren görüntüler!
Yunanistan'da acı bilanço artıyor! Dehşete düşüren görüntüler!

Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, yaptığı açıklamada, da 16'sı çocuk 156 kişinin yaralandığını, 11 kişinin durumunun ise ciddiyetini koruduğunu ifade etti.

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'da acı bilanço artıyor! Dehşete düşüren görüntüler!
Yunanistan'da acı bilanço artıyor! Dehşete düşüren görüntüler!

Emniyet birimlerine gelen kayıp başvuruları sebebiyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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'da acı bilanço artıyor! Dehşete düşüren görüntüler!
Yunanistan'da acı bilanço artıyor! Dehşete düşüren görüntüler!

İşte dehşete düşüren görüntüler

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