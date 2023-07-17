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Giriş Tarihi: 17.07.2023 13:02 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 13:02

Yunanistan'da geri sayım! Türkiye için iki tarihe dikkat çektiler

Normalleşme adımlarının ardından Yunanistan, Başkan Erdoğan-Miçotakis ve Fidan-Gerapetritis görüşmesi için geri sayıma başladı. Yunan gazetesi Kathimerini, söz konusu görüşmeler için iki tarihe dikkat çekti.

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Yunanistan’da geri sayım! Türkiye için iki tarihe dikkat çektiler

Türkiye-Yunanistan ilişkileri son zamanlarda olumlu yönde gitmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ise 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği ikili görüşme ile iş birliği ve olumlu diyalog vurgusu yapılmaya başlandı.

Yunanistan’da geri sayım! Türkiye için iki tarihe dikkat çektiler

Yunan gazetesi Kathimerini, NATO Zirvesi'ni değerlendireren "Miçotakis ile Erdoğan, bir saat süren yüksek profilli toplantıda Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ve Hakan Fidan'ın görüşmeleriyle siyasi görüşmelere yeşil ışık yaktı" dedi.

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Yunanistan’da geri sayım! Türkiye için iki tarihe dikkat çektiler

Buna göre şu an Yunanistan'ın gözünü diktiği iki tarih var:
1. İki lider eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bir araya gelecek. Yine NATO Zirvesi'nde olduğu gibi bir görüşme gerçekleştirmeleri bekleniyor.

Yunanistan’da geri sayım! Türkiye için iki tarihe dikkat çektiler

2. Vilnius'ta Türkiye-Yunanistan Yüksek İşbirliği Konseyi'nin kasım ayında Selanik'te yapılmasına karar verildi. Bu görüşmede yalnızca Erdoğan ile Miçotakis'in olduğu biliniyor.

Yunanistan’da geri sayım! Türkiye için iki tarihe dikkat çektiler

Haberde, Miçotakis'in 'Türkiye ile normalleşme isteyen toplumu dinlendiğinden' bahsedildi. Haberde "Miçotakis, muhalefet partilerine rağmen zorlu bir yola giriyor" denildi.

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