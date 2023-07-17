Yunanistan’da geri sayım! Türkiye için iki tarihe dikkat çektiler

Türkiye-Yunanistan ilişkileri son zamanlarda olumlu yönde gitmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ise 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği ikili görüşme ile iş birliği ve olumlu diyalog vurgusu yapılmaya başlandı. Yunan gazetesi Kathimerini, NATO Zirvesi'ni değerlendireren 'Miçotakis ile Erdoğan, bir saat süren yüksek profilli toplantıda Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ve Hakan Fidan'ın görüşmeleriyle siyasi görüşmelere yeşil ışık yaktı' dedi. Buna göre şu an Yunanistan'ın gözünü diktiği iki tarih var: 2. Vilnius'ta Türkiye-Yunanistan Yüksek İşbirliği Konseyi'nin kasım ayında Selanik'te yapılmasına karar verildi. Bu görüşmede yalnızca Erdoğan ile Miçotakis'in olduğu biliniyor. Haberde, Miçotakis'in 'Türkiye ile normalleşme isteyen toplumu dinlendiğinden' bahsedildi. Haberde 'Miçotakis, muhalefet partilerine rağmen zorlu bir yola giriyor' denildi. Vilnius'un bir 'fırsat penceresi' olduğuna dikkat çeken Kathimerini yeni koşulların devrede olduğunu ifade etti. Kathimerini'ye göre yeni koşullar şöyle: Görüşmeler artık sistematik oalacak ve gündemi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunan mevkidaşı Giorgos Gerapetritis işleyecek. Söz konusu görüşmeler olabildiğince kamuya açık olacak. Nitekim hem Erdoğan'ın hem de Miçotakis bakanlarına çok güvendiğinin altı çizildi. 'En üst düzeyde siyasi diyalog' anlayışı benimsecek. Tartışmalı konular sakinlik içinde masaya yatırılacak. Türkiye ile Yunanistan'ın geçtiğimiz çarşamba günü yeni bir aşamaya girdiğini ve sonunun ne olacağının bilinmediğini ifade eden Yunan gazetesi, 'Ege'de son birkaç aydır yaşanan sakinlik bile olumlu kazanım için bir aşamadır' dedi.