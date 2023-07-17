Yunanistan’da geri sayım! Türkiye için iki tarihe dikkat çektiler

Buna göre şu an Yunanistan'ın gözünü diktiği iki tarih var:

1. İki lider eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bir araya gelecek. Yine NATO Zirvesi'nde olduğu gibi bir görüşme gerçekleştirmeleri bekleniyor.