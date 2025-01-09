Yunanistan’da Mavi Vatan paniği! Tatbikat hazır ola geçirdi: Türk deniz gücü hızla yükseliyor!

Son dakika haberleri: Gözler, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın düzenlediği "Mavi Vatan-2025 Tatbikatı"nda. 90 gemi, 50 hava vasıtası ve 20 bin personelin katıldığı, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen tatbikatta, Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyon (YÖM) Projesi kapsamında TCG Oruçreis, ilk kez tüm radarları, hava savunma sistemleri, yakın hava savunma silahları ve bütün sensörleri yerli ve milli sistemlerle donatılmış haliyle yer alıyor.