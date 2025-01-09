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Haberler Galeri Yunanistan’da Mavi Vatan paniği! Tatbikat hazır ola geçirdi: Türk deniz gücü hızla yükseliyor!
Giriş Tarihi: 09.01.2025 13:22 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 13:25

Yunanistan’da Mavi Vatan paniği! Tatbikat hazır ola geçirdi: Türk deniz gücü hızla yükseliyor!

Son dakika haberleri: Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen "Mavi Vatan-2025 Tatbikatı", büyük askeri gücü ile tüm gözleri üzerine çekti. 90 gemi ve 20 bin personelle düzenlenen tatbikat, Yunan medyasının da yakın takibinde. Günlerdir tüm gelişmeleri anbean paylaşan Yunan medyasında yer alan haberler, tatbikatın Yunanistan'da yarattığı paniği gözler önüne serdi.

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Yunanistan’da Mavi Vatan paniği! Tatbikat hazır ola geçirdi: Türk deniz gücü hızla yükseliyor!

Son dakika haberleri: Gözler, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın düzenlediği "Mavi Vatan-2025 Tatbikatı"nda. 90 gemi, 50 hava vasıtası ve 20 bin personelin katıldığı, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen tatbikatta, Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyon (YÖM) Projesi kapsamında TCG Oruçreis, ilk kez tüm radarları, hava savunma sistemleri, yakın hava savunma silahları ve bütün sensörleri yerli ve milli sistemlerle donatılmış haliyle yer alıyor.

Yunanistan’da Mavi Vatan paniği! Tatbikat hazır ola geçirdi: Türk deniz gücü hızla yükseliyor!

20 BİN PERSONEL GÖREV ALIYOR

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Donanma Komutanlığı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda Mavi Vatan-2025 Tatbikatı öncesinde verilen brifingde, tatbikata ilişkin dikkat çeken detaylar yer aldı. Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Kemal Kaan Türkkan, tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, "Mavi Vatan-2025 Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri tatbikatlar programına istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca icra edilen fiilî bir tatbikattır.

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Yunanistan’da Mavi Vatan paniği! Tatbikat hazır ola geçirdi: Türk deniz gücü hızla yükseliyor!

Tatbikatın amacı, Deniz Kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ile tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesidir.

Yunanistan’da Mavi Vatan paniği! Tatbikat hazır ola geçirdi: Türk deniz gücü hızla yükseliyor!

Tatbikata 90 gemi ile 50 hava vasıtası iştirak edecek toplam 20 bin personel görev alacaktır. Tatbikata Kara Kuvvetleri Komutanlığından Genel Maksat ve CH-47 helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçağı, hedef çekme uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 6 sahil güvenlik botu iştirak edecektir" ifadelerini kullandı.

Yunanistan’da Mavi Vatan paniği! Tatbikat hazır ola geçirdi: Türk deniz gücü hızla yükseliyor!

16 OCAK'A DEK SÜRECEK

Tatbikatın genel faaliyet planına ilişkin bilgi veren Tuğamiral Türkkan, "6 Ocak tarihinden itibaren gemilerin, üs limanlarından intikalleri ile başlayacak, 7-8 Ocak tarihleri arasında harekata hazırlık faaliyetleri, 9 Ocak tarihinde Marmaris Aksaz'a istinaden seçkin gözlemci günü faaliyetleri icra edilecektir. 10-11 Ocak tarihleri arasında liman ziyaretleri ve lojistik bütünleme faaliyetlerine, 12-13 Ocak tarihlerinde harekata hazırlık ve fiili silah eğitimlerine devam edilecek son safhada 14-16 Ocak tarihleri arasında çok tehditli ortamda harekat faaliyetleri icra edilecektir" diye konuştu.

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