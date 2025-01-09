Giriş Tarihi: 09.01.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
13:25
Yunanistan’da Mavi Vatan paniği! Tatbikat hazır ola geçirdi: Türk deniz gücü hızla yükseliyor!
Son dakika haberleri: Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen "Mavi Vatan-2025 Tatbikatı", büyük askeri gücü ile tüm gözleri üzerine çekti. 90 gemi ve 20 bin personelle düzenlenen tatbikat, Yunan medyasının da yakın takibinde. Günlerdir tüm gelişmeleri anbean paylaşan Yunan medyasında yer alan haberler, tatbikatın Yunanistan'da yarattığı paniği gözler önüne serdi.