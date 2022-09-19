Giriş Tarihi: 19.09.2022 12:28
Güncelleme Tarihi: 19.09.2022
12:28
Yunanistan'ın uykularını kaçıran gelişme: Olası senaryoları yazdılar! Kriz çıkabilir
Yunanistan'da panik... Türk F-16'larına S-300'ler ile radar kilidi atarak iki ülke arasında krizi tırmandıran Yunanstan'da 'Oruç Reis' endişesi yaşanıyor... Başkan Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri ve Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi ve dünyanın beşinci büyük gemisi olan Abdülhamid Han, Yunanistan'ın uykularını kaçırırken bu kez de Oruç Reis ülkede gündem oldu.