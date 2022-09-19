İki ülke arasında gerilimin tırmandığı şu günlerde, Yunan basını dikkatlerini Oruç Reis'e çevirdi. " Oruç Reis " gemisine yeni keşiflerde eşlik etmek üzere Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TRAO) tedarik ettiği iki yeni yardımcı geminin demirlediğini belirtekn Yunan Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin güneyindeki Taşucu limanında son haftalarda hareketlilik gözlendiğini yazdı.