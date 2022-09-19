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Giriş Tarihi: 19.09.2022 12:28 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 12:28

Yunanistan'ın uykularını kaçıran gelişme: Olası senaryoları yazdılar! Kriz çıkabilir

Yunanistan'da panik... Türk F-16'larına S-300'ler ile radar kilidi atarak iki ülke arasında krizi tırmandıran Yunanstan'da 'Oruç Reis' endişesi yaşanıyor... Başkan Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri ve Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi ve dünyanın beşinci büyük gemisi olan Abdülhamid Han, Yunanistan'ın uykularını kaçırırken bu kez de Oruç Reis ülkede gündem oldu.

Yunanistan’ın uykularını kaçıran gelişme: Olası senaryoları yazdılar! Kriz çıkabilir

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri Yunanistan'ın uykularını kaçırmayı sürdürüyor. Abdülhamid Han sondaj gemisinin ardından bu kez de Oruç Reis'i mercek altına alan Yunan basını, olası senaryoları yazdı...

Yunanistan’ın uykularını kaçıran gelişme: Olası senaryoları yazdılar! Kriz çıkabilir

İki ülke arasında gerilimin tırmandığı şu günlerde, Yunan basını dikkatlerini Oruç Reis'e çevirdi. " Oruç Reis " gemisine yeni keşiflerde eşlik etmek üzere Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TRAO) tedarik ettiği iki yeni yardımcı geminin demirlediğini belirtekn Yunan Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin güneyindeki Taşucu limanında son haftalarda hareketlilik gözlendiğini yazdı.

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Yunanistan’ın uykularını kaçıran gelişme: Olası senaryoları yazdılar! Kriz çıkabilir

Oruç Reis'in Ekim ayı başlarında bölgeye yelken açması beklendiğini belirten gazete, Sondaj gemisinin yeteneklerinin en üst düzeye çıkarıldığı ve araitırma alanının 2,5 kilometreden yaklaşık 4 kilometreye çıkarıldığını yazdı.

Yunanistan’ın uykularını kaçıran gelişme: Olası senaryoları yazdılar! Kriz çıkabilir

OLASI SENARYOLARI SIRALADILAR

Gazetede, Oruç Reis'in Rodos ile Meis arasında bir bölgede görev yapma ihtimali olduğunu gözden çıkarmamak geriktiği belirtildi.

Yunanistan’ın uykularını kaçıran gelişme: Olası senaryoları yazdılar! Kriz çıkabilir

Öte yandan Oruç Reis'in Kıbrıs MEB'inin 6. bloğunun kuzey kesiminde yer alan bölgede Abdülhamid Han sondaj gemisi ile eş zamanlı olarak hareket etmesinin de söz konusu olabileceğini dile getirdiler...

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