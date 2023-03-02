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Giriş Tarihi: 02.03.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 10:09

Yunanistan’daki faciadan sağ kurtulan yolcudan kan donduran sözler! Kabusu böyle anlattı!

Son dakika haberleri: Yunanistan'da meydana gelen korkunç tren kazasının yankıları devam ediyor. Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpışmasının ardından yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada ölü sayısı 43'e ulaşırken 17 kişiden de hala haber alınamıyor. Geçtiğimiz günlerde korkunç kazayla ilgili Yunan basınında şoke eden iddiaların ortaya atılmasının ardından Yunan Başbakan Kriyakos Miçotakis'ten yeni bir açıklama geldi. Kazadan sağ kurtulan bir yolcu ise kan donduran anları ayrıntılarıyla anlattı. İşte korkunç kazada tüm detaylar…

AA
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Yunanistan’daki faciadan sağ kurtulan yolcudan kan donduran sözler! Kabusu böyle anlattı!

Son dakika haberleri: Yunanistan korkunç tren faciasının şokunu yaşıyor. Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpışmasıyla yaşanan faciada ölü sayısı 43'e ulaşırken tren enkazının altında kaldığı düşünülen 17 kişiden hala haber alınamıyor.

Yunanistan’daki faciadan sağ kurtulan yolcudan kan donduran sözler! Kabusu böyle anlattı!

Kaza sırasında çıkan yangını itfaiye ekiplerinin söndürmesiyle başlayan çalışmalarda 43 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre, onlarca kişinin yaralandığı kazada yaklaşık 17 kişinin ise kayıp olduğu tahmin ediliyor.

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Yunanistan’daki faciadan sağ kurtulan yolcudan kan donduran sözler! Kabusu böyle anlattı!

CESETLER TANINMAZ HALDE

Kaza sırasında çıkan yangın nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında ve enkazdan çıkarılan bazı cesetlerin tanınmasında zorluk yaşanırken, kayıp aileler DNA testi için örnek verdi.

Yunanistan’daki faciadan sağ kurtulan yolcudan kan donduran sözler! Kabusu böyle anlattı!

Enkaz alanında çalışan arama kurtarma ekibi üyesi Nikos Sguris, kazayı "Her iki tren de aynı raydaymış. Karşı yönlerden geliyorlarmış. Her iki trenin de hızı yüksekmiş ve bu gördüğünüz noktada çarpışmışlar. Çarpışma çok sert olmuş." sözleriyle anlattı.

Yunanistan’daki faciadan sağ kurtulan yolcudan kan donduran sözler! Kabusu böyle anlattı!

"MAALESEF UMUT YOK"

Kazadaki can kaybının yüksek olmasının sebebinin sadece yangın olmadığını belirten Sguris, kantin olarak kullanılan ön vagondaki malzemelerin de yangın çıkmasında etkili olduğunu ifade etti. Sguris, "Ön vagondaki kantinde bulunan malzemeler, yağlar yangına sebep oldu ancak itfaiye tarafından söndürüldü." diye konuştu.

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