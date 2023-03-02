Giriş Tarihi: 02.03.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 10:09

Yunanistan’daki faciadan sağ kurtulan yolcudan kan donduran sözler! Kabusu böyle anlattı!

Son dakika haberleri: Yunanistan'da meydana gelen korkunç tren kazasının yankıları devam ediyor. Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpışmasının ardından yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada ölü sayısı 43'e ulaşırken 17 kişiden de hala haber alınamıyor. Geçtiğimiz günlerde korkunç kazayla ilgili Yunan basınında şoke eden iddiaların ortaya atılmasının ardından Yunan Başbakan Kriyakos Miçotakis'ten yeni bir açıklama geldi. Kazadan sağ kurtulan bir yolcu ise kan donduran anları ayrıntılarıyla anlattı. İşte korkunç kazada tüm detaylar…