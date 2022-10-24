Yunanistan’dan itiraf: ’Türklere yetişemiyoruz! Büyük resme baktığımızda Tayfun küçük bir gelişme’

Tayfun, Bayraktar TB2, Kargu, Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri, havadan havaya füzeleri taşıyan Akıncı ve çok daha fazlası... Yunanistan Türk silahlarını mercek altına aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "ROKETSAN firmamızın AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirilen bu Tayfun'un menzili Atina'yı korkutabilir. Ancak daha önce daha büyüğünü üretmiştik" sözlerini inceleyen Yunan basını, Yunanistan'ın Türkiye'nin gerisinde kaldığını yazdı...