Giriş Tarihi: 24.10.2022 09:44
Güncelleme Tarihi: 24.10.2022
09:48
Yunanistan'dan itiraf: 'Türklere yetişemiyoruz! Büyük resme baktığımızda Tayfun küçük bir gelişme'
"Türkiye'yi titretecek İHA" sloganıyla duyurduğu insansız hava araçları ile alay konusu olan Yunanistan Türk savunma silahlarını mercek altına aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "Tayfun'un menzili Atina'yı korkutabilir. Ancak daha önce daha büyüğünü üretmiştik" sözlerine dikkat çeken Yunan basını bunun doğru olduğunu kabul etti: Türklere yetişemiyoruz...