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Haberler Galeri Yunanistan'dan itiraf: 'Türklere yetişemiyoruz! Büyük resme baktığımızda Tayfun küçük bir gelişme'
Giriş Tarihi: 24.10.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 09:48

Yunanistan'dan itiraf: 'Türklere yetişemiyoruz! Büyük resme baktığımızda Tayfun küçük bir gelişme'

"Türkiye'yi titretecek İHA" sloganıyla duyurduğu insansız hava araçları ile alay konusu olan Yunanistan Türk savunma silahlarını mercek altına aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "Tayfun'un menzili Atina'yı korkutabilir. Ancak daha önce daha büyüğünü üretmiştik" sözlerine dikkat çeken Yunan basını bunun doğru olduğunu kabul etti: Türklere yetişemiyoruz...

Yunanistan’dan itiraf: ’Türklere yetişemiyoruz! Büyük resme baktığımızda Tayfun küçük bir gelişme’

Tayfun, Bayraktar TB2, Kargu, Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri, havadan havaya füzeleri taşıyan Akıncı ve çok daha fazlası... Yunanistan Türk silahlarını mercek altına aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "ROKETSAN firmamızın AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirilen bu Tayfun'un menzili Atina'yı korkutabilir. Ancak daha önce daha büyüğünü üretmiştik" sözlerini inceleyen Yunan basını, Yunanistan'ın Türkiye'nin gerisinde kaldığını yazdı...

Yunanistan’dan itiraf: ’Türklere yetişemiyoruz! Büyük resme baktığımızda Tayfun küçük bir gelişme’

Bakan Varank'ın sözlerine ' Ve o yanlış değil' yorumunda bulunan Yunan ing.gr haber sitesinde yer alan analizde Türk silahlarının %80-85'ini üreten Türk savunma sanayisinin hızlı gelişiminden duyulan rahatsızlık dile getirildi.

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Yunanistan’dan itiraf: ’Türklere yetişemiyoruz! Büyük resme baktığımızda Tayfun küçük bir gelişme’

Başkan Erdoğan'ın savunma harcamalarını 26 milyar avroya çıkaracağını açıklamasıyla birlikte, Türk savunma sanayisi şimdiden taarruz ve savunma silahları, askeri donanım ve yazılımlarla 700'den fazla farklı proje üzerinde çalıştığı belirtildi.

Yunanistan’dan itiraf: ’Türklere yetişemiyoruz! Büyük resme baktığımızda Tayfun küçük bir gelişme’

'Tayfun büyük resme göre çok küçük bir şey' denilen haberde " Ankara şimdiden 1000 km'yi aşacak daha uzun menzilli füzeler üzerinde çalışıyor." ifadeleri yer aldı.

Yunanistan’dan itiraf: ’Türklere yetişemiyoruz! Büyük resme baktığımızda Tayfun küçük bir gelişme’

Türkiye'de üretilen silahlar arasında muharebe sistemleri, denizaltı savunma cihazları, zırhlı araçlar, saldırı helikopterleri, karadan havaya füze sistemleri, elektronik harp cihazları, korvetler bulunduğu belirtilenler arasında...

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