Yunanistan’dan provokatif hamle! Başkan Erdoğan’ın Miçotakis çıkışının ardında ne var?

YUNANSİTAN'IN AYRICALIK DURUMUNUN SEBEBİ NEDİR?

Yunanistan'ın ABD ve uluslararası alandaki durumunu değerlendiren ve Yunanistan'ın 'ayrıcalık' durumunu ele alan Pirinççi, "ABD'nin Yunanistan sevgisinin pek çok kaynağı var. Bunun Amerikan iş politikasına, Biden yönetimine ilişkin ve Kongre yönetimi ve konjonktür ile ilişkisi var. Konjonktür derken normalde Yunanistan ve Türkiye aynı durumda olmasa da sırf Yunanistan'a olan sempati ve Yunan loibisinin etkisi Amerikan yönetiminin onlara hassas davranmasına neden oluyordu. Özellikle son dönemlerde bu hassasiyet arttı ki bu sürede Türkiye ile ilişkiler geriledi. Gerek teröristlere yapılan yardımlar gerek Türkiye'nin isteklerinin reddedilmesi bu hassasiyetinin azalmasına neden oldu. Yunanistan da bunun keyfiyetini çıkarmaya çalışıp sömürüp kötüye kullandırmaya çalışıyor ve kendine maksimum faydayı sağlamayı çalışıyor" ifadelerine yer verdi.