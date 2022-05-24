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Haberler Galeri Yunanistan'dan provokatif hamle! Başkan Erdoğan'ın Miçotakis çıkışının ardında ne var?
Giriş Tarihi: 24.05.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 17:02

Yunanistan'dan provokatif hamle! Başkan Erdoğan'ın Miçotakis çıkışının ardında ne var?

Başkan Erdoğan, dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert çıkarak "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" dedi. Geniş yankı uyandıran bu ifadelerin altında yatan nedenleri ve Yunanistan'ın uluslararası alanda Türkiye konusundaki söylemlerini değerlendiren SETA Kıdemli Araştırmacısı ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Ferhat Pirinççi, Türkiye-ABD arasındaki F-16 satışlarının niçin çok önemli olduğunu anlattı. Miçotakis'in konuşmalarında fark edilmeyen bir gerçeğe de dikkat çeken Pirinççi, "Başkan Erdoğan'ın bu çıkışının altıda yatan sebep Miçotakis'in aralarındaki anlaşmaya uymaması" diyerek anlaşmanın detaylarını açıkladı.

JÜLİDE İSHAKOĞLU
Yunanistan’dan provokatif hamle! Başkan Erdoğan’ın Miçotakis çıkışının ardında ne var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın açıklamasında bulundu. Açıklamaları sırasında Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alma durumu ve Yunanistan'ın bu talebe karşı çıkmasına da değinen Başkan Erdoğan, Miçotakis'e sert çıkarak, "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" sözlerine yer verdi.

Yunanistan’dan provokatif hamle! Başkan Erdoğan’ın Miçotakis çıkışının ardında ne var?

SABAH.COM.TR'YE ÖZEL AÇIKLAMALAR

Başkan Erdoğan'ın bu çıkışı genşi yankı uyandırırken, bu cümlenin altında yatan nedenler de merak konusu oldu. SETA Kıdemli Araştırmacısı ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Ferhat Pirinççi, Başkan Erdoğan'ın çıkışının altında yatan sebepleri ve Yunanistan'ın olası planlarını sabah.com.tr'ye değerlendirdi.

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Yunanistan’dan provokatif hamle! Başkan Erdoğan’ın Miçotakis çıkışının ardında ne var?

YUNANSİTAN'IN AYRICALIK DURUMUNUN SEBEBİ NEDİR?

Yunanistan'ın ABD ve uluslararası alandaki durumunu değerlendiren ve Yunanistan'ın 'ayrıcalık' durumunu ele alan Pirinççi, "ABD'nin Yunanistan sevgisinin pek çok kaynağı var. Bunun Amerikan iş politikasına, Biden yönetimine ilişkin ve Kongre yönetimi ve konjonktür ile ilişkisi var. Konjonktür derken normalde Yunanistan ve Türkiye aynı durumda olmasa da sırf Yunanistan'a olan sempati ve Yunan loibisinin etkisi Amerikan yönetiminin onlara hassas davranmasına neden oluyordu. Özellikle son dönemlerde bu hassasiyet arttı ki bu sürede Türkiye ile ilişkiler geriledi. Gerek teröristlere yapılan yardımlar gerek Türkiye'nin isteklerinin reddedilmesi bu hassasiyetinin azalmasına neden oldu. Yunanistan da bunun keyfiyetini çıkarmaya çalışıp sömürüp kötüye kullandırmaya çalışıyor ve kendine maksimum faydayı sağlamayı çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

Yunanistan’dan provokatif hamle! Başkan Erdoğan’ın Miçotakis çıkışının ardında ne var?

MİÇOTAKİS'İN KONUŞMALARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Miçotakis'in yapmış olduğu konuşmalarda fark edilmeyen ancak çok önemli olan bir noktaya değinen Pirinççi, "Basına açık yapılan hiçbir görüşmede Türkiye'nin adını zikretmiyor. Ancak baştan aşağıya kounuşmasının tamamında Türkiye'den bahsediyor" dedi.

Yunanistan’dan provokatif hamle! Başkan Erdoğan’ın Miçotakis çıkışının ardında ne var?

"F-16 SATIŞI ÇOK KRİTİK"

ABD'nin bu konudaki yaklaşımını da değerlendiren Pirinççi, "ABD birkaç oy uğruna F-16 satışları ele alındığında Türkiye ile arasındaki ilişkiye bir darbe daha vuracak mı onların kararına kaldı. Ancak F-16 satışı basit bir uçak satışı değil, ilişkiler için çok kritik. Hatta bu olay bir turnusol kağıdı görevi görüyor, eğer ABD Yunanistan uğruna bunu feda ederse Türkiye'nin adımları çok farklı olacaktır. Bunların en başında da hava savunma sistemleri için başka alternatiflere yönelmek olacaktır. Dolayısıyla bu anlaşma Türkiye-ABD ilişkileri açısından çok önemli olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

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