Yunanistan’dan provokatif hamle! Başkan Erdoğan’ın Miçotakis çıkışının ardında ne var?

Başkan Erdoğan, dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert çıkarak "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" dedi. Geniş yankı uyandıran bu ifadelerin altında yatan nedenleri ve Yunanistan'ın uluslararası alanda Türkiye konusundaki söylemlerini değerlendiren SETA Kıdemli Araştırmacısı ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Ferhat Pirinççi, Türkiye-ABD arasındaki F-16 satışlarının niçin çok önemli olduğunu anlattı. Miçotakis'in konuşmalarında fark edilmeyen bir gerçeğe de dikkat çeken Pirinççi, "Başkan Erdoğan'ın bu çıkışının altıda yatan sebep Miçotakis'in aralarındaki anlaşmaya uymaması" diyerek anlaşmanın detaylarını açıkladı.