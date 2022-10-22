Giriş Tarihi: 22.10.2022 11:07
Güncelleme Tarihi: 22.10.2022
11:10
'Yunanistan'ın gözü Türkiye'de!' Bu kez de İsrail ile anlaştı: İşte Yunanistan'ın yeni hamlesi
Yunanistan son dönemlerde Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini arttırdı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Temsilciler Meclisi'nde 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın!' sözleri ile iki ülke arasında gerilim tırmanmış, S-300 tacizleri ile devam etmiş, burnumuzun dibindeki gayriaskeri statüdeki adaya Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın ziyareti ile sürmüştü. Provokasyonları sonrası Türkiye'yi adım adım takip eden Yunanistan, bir askeri eğitim merkezi kurmaya hazırlanıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Yunan Tümgeneral'den ise skandal ifadeler geldi.