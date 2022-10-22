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Haberler Galeri 'Yunanistan'ın gözü Türkiye'de!' Bu kez de İsrail ile anlaştı: İşte Yunanistan'ın yeni hamlesi
Giriş Tarihi: 22.10.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 11:10

'Yunanistan'ın gözü Türkiye'de!' Bu kez de İsrail ile anlaştı: İşte Yunanistan'ın yeni hamlesi

Yunanistan son dönemlerde Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini arttırdı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Temsilciler Meclisi'nde 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın!' sözleri ile iki ülke arasında gerilim tırmanmış, S-300 tacizleri ile devam etmiş, burnumuzun dibindeki gayriaskeri statüdeki adaya Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın ziyareti ile sürmüştü. Provokasyonları sonrası Türkiye'yi adım adım takip eden Yunanistan, bir askeri eğitim merkezi kurmaya hazırlanıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Yunan Tümgeneral'den ise skandal ifadeler geldi.

’Yunanistan’ın gözü Türkiye’de!’ Bu kez de İsrail ile anlaştı: İşte Yunanistan’ın yeni hamlesi

Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini son dönemlerde artıran Yunanistan'da bir yandan da panik sürüyor. Türkiye'nin savunma sanayiindeki ilerlemesini endişe ile takip eden Yunanistan hava üstünlüğü sağlamak için İsrail ile anlaştı.

’Yunanistan’ın gözü Türkiye’de!’ Bu kez de İsrail ile anlaştı: İşte Yunanistan’ın yeni hamlesi

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Associated Press, tarafından 'Gözü Türkiye'de olan Yunanistan, İsrail yapımı uçuş okulu açtı' başlıklı bir haber yayınladı.Haberde, "Yunanistan, bölgesel rakibi Türkiye'ye göre hava gücü avantajını geliştirmeye çalışırken, Cuma günü İsrail ile ortaklaşa oluşturulan yeni bir uluslararası pilot eğitim merkezinde operasyonlara başladı." iafeleri yer aldı.

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’Yunanistan’ın gözü Türkiye’de!’ Bu kez de İsrail ile anlaştı: İşte Yunanistan’ın yeni hamlesi

Geçtiğimiz yıl imzalanan 1,65 milyar dolarlık bir anlaşma ile Yunanistan'ın güneyindeki Kalamata kentinin dışındaki bir hava kuvvetleri üssünde bulunan tesisin işletilmesi planlanıyor.

’Yunanistan’ın gözü Türkiye’de!’ Bu kez de İsrail ile anlaştı: İşte Yunanistan’ın yeni hamlesi

Türkiye'yi geride bırakmayı umut eden Yunanistan'ın büyük ölçüde hava kuvvetlerine odaklanan bir modernizasyon programı yürüttüğü belirtilen haberde, Atina'nın yaşlanmakta olan F-16 savaş uçağı filosunu yükseltmek istediği Fransız yapımı Rafale jetleri aldığı ve ABD'nin F-35 jet programına katılmak istediği de söylenenler arasında...

’Yunanistan’ın gözü Türkiye’de!’ Bu kez de İsrail ile anlaştı: İşte Yunanistan’ın yeni hamlesi

İki NATO üyesi ülke Yunanistan ve Türkiye'nin deniz sınırları konusunda anlaşmazlığa düştüğü ve Ankara'nın Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmasına tepkisi de haber de yer aldı.

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