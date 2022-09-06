Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yunanistan'ın sonunu getirecek hamle! Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restinin altında yatan bir neden var
Giriş Tarihi: 06.09.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 10:38

Yunanistan'ın sonunu getirecek hamle! Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restinin altında yatan bir neden var

Türk F-16'larına Yunanistan tarafından yapılan taciz eylemi sonrası Türkiye-Yunanistan arasındaki ipler iyice gerilmiş durumda. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ sabah.com.tr'ye özel değerlendirmelerde bulunarak, Yunanistan'ı kışkırtanın ABD olduğunu söyleyip, "Sanmayın ki havada ve karada Yunanistan'a gerekli cevaplar verilmiyor; ancak bu silahlarla yapılmıyor." dedi. Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini de yorumlayan Başbuğ bunun bir savaş çığırtkanlığından çok aslında Yunanistan'ı düşünmeye davet olduğunu ifade ederek "Türkiye'ye karşı bir ihlalde bulunulursa askeri hareket başlatmak başka bir şansımız kalmaz. Başkan Erdoğan bu nedenle uyarıda bulundu" sözlerine yer verdi. Başbuğ'ya göre ise savaş çıkartacak hamle Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarması.

JÜLİDE İSHAKOĞLU
Yunanistan’ın sonunu getirecek hamle! Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın gelebiliriz restinin altında yatan bir neden var

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim son günlerde Yunan tarafından NATO görevi yürüten Türk F-16'larına atılan radar kilitleri nedeniyle iyice artmış durumda. Türkiye radar raporlarını NATO'ya ileteceğini ifade ederken, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise Türk F-16'larını taciz etmediğini savundu.

Yunanistan’ın sonunu getirecek hamle! Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın gelebiliriz restinin altında yatan bir neden var

Geçtiğimiz günlerde TEKNOFEST'te konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son zamanlarda artan Yunan provokasyonuna oldukça sert çıkmıştı. Erdoğan, "Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz" açıklamasını yapmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yunanistan’ın sonunu getirecek hamle! Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın gelebiliriz restinin altında yatan bir neden var

Yunanistan'la son durumu ve Başkan Erdoğan'ın sözlerini sabah.com.tr'ye değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Yunanistan'ın provokasyonlarını ABD'nin verdiği akılla yaptığını ifade ederek, "ABD'nin derdi Yunanistan'ın provokasyonları sonucu saldırıyla cevap verilmesi. Bunun üzerine yapılacak bir silahlı çatışmayla Avrupa'yı ayağa kaldırmak istiyor. Böylelikle Yunanistan'ın Türkiye söylemlerini haklı çıkarıp yapılan anlaşmalarla da Türkiye karşı bir toplu cephe oluşturmak istiyor" dedi.

Yunanistan’ın sonunu getirecek hamle! Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın gelebiliriz restinin altında yatan bir neden var

Yunanistan'ın Fransa ile imzaladığı anlaşmaya atıfta bulunan Başbuğ, "Miçotakis Türkiye'ye ayar vermeye çalışarak 'Yunanistan artık bir nükleer güçtür' dedi. Yunanistan bu nedenle kasten sinir uçları ile oynuyor. Ancak Türkiye bu oyunu görüp bildiği için buna olgunlukla cevap veriyor" sözlerine yer verdi.

Yunanistan’ın sonunu getirecek hamle! Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın gelebiliriz restinin altında yatan bir neden var

Ancak Başbuğ bu olgunluğa rağmen bir noktaya dikkat çekerek, "Kimse sanmasın ki Türkiye sessiz kalıyor. Havada mutlaka gereken cevap veriliyor. Ama biz bunu yaparken silaha başvurmadan yapıyoruz. Kara ve denizde aynı cevabı alıyorlar ki en son Oruç Reis'in sondaj çalışmasında ihlalde bulunan bir Yunan fırkateynini tersanelik ettiler, Yunanistan'a zor döndü" ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA