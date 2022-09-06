Giriş Tarihi: 06.09.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 10:38

Yunanistan'ın sonunu getirecek hamle! Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restinin altında yatan bir neden var

Türk F-16'larına Yunanistan tarafından yapılan taciz eylemi sonrası Türkiye-Yunanistan arasındaki ipler iyice gerilmiş durumda. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ sabah.com.tr'ye özel değerlendirmelerde bulunarak, Yunanistan'ı kışkırtanın ABD olduğunu söyleyip, "Sanmayın ki havada ve karada Yunanistan'a gerekli cevaplar verilmiyor; ancak bu silahlarla yapılmıyor." dedi. Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini de yorumlayan Başbuğ bunun bir savaş çığırtkanlığından çok aslında Yunanistan'ı düşünmeye davet olduğunu ifade ederek "Türkiye'ye karşı bir ihlalde bulunulursa askeri hareket başlatmak başka bir şansımız kalmaz. Başkan Erdoğan bu nedenle uyarıda bulundu" sözlerine yer verdi. Başbuğ'ya göre ise savaş çıkartacak hamle Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarması.