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Giriş Tarihi: 03.02.2025 09:51 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:12

Yunanistan’ın Türkiye endişesini Avrupa medyası duyurdu: “Atina alarm durumunda!”

Türkiye'nin savunma sanayisini geliştirmesi son zamanlarda Yunanistan'ı iyice rahatsız etmeye başladı. Özellikle Mavi Vatan doktriniyle birlikte Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de askeri faaliyetlerini artırması ve orduyu modernize etmesi Yunan'ı çileden çıkardı. İspanyol basını Ankara'nın Türk Hava Kuvvetlerini daha da güçlendirmek için Meteor füzeleri satın alma girişiminin Atina'yı paniklettiğini duyurdu.

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Yunanistan’ın Türkiye endişesini Avrupa medyası duyurdu: Atina alarm durumunda!

Türkiye'nin hava kuvvetlerini geliştirmek için Meteor füzeleri satın almayı planlaması Yunanistan'da uzun bir süredir tedirginlik oluşturuyor. Daha önce Yunan medyasında Atina'nın endişeleri konusunda haberler çıkarken şimdi de İspanyol basını benzer bir konuyu manşete taşıdı.

Yunanistan’ın Türkiye endişesini Avrupa medyası duyurdu: Atina alarm durumunda!

"YUNANİSTAN ALARMA GEÇTİ"

İspanya merkezli La Razon gazetesi, "Türk Eurofighter savaş uçakları için dünyanın en iyi havadan havaya füzesi Yunanistan'ı alarma geçirdi" başlıklı bir habere imza attı.

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Yunanistan’ın Türkiye endişesini Avrupa medyası duyurdu: Atina alarm durumunda!

ATİNA PANİK İÇİNDE

Haberde, Türkiye'nin, Eurofighter Typhoon savaş uçakları ve Meteor füzeleri satın alarak hava kuvvetlerini modernize etme yolunda ilerlediği ve bu durumun Yunanistan'la gerginliği artırdığına vurgu yapıldı.

Yunanistan’ın Türkiye endişesini Avrupa medyası duyurdu: Atina alarm durumunda!

La Razon, "Türkiye'nin bu teknolojiyi edinmesi Yunanistan tarafından doğrudan bir güvenlik tehdidi olarak görülüyor" ifadeleriyle Yunanistan'ın panik halindeki durumunu yansıttı.

Yunanistan’ın Türkiye endişesini Avrupa medyası duyurdu: Atina alarm durumunda!

La Razon haberinde ayrıca, "Ege Denizi'ndeki bölgesel anlaşmazlıklar ve askeri rekabet, iki ülke arasında tarihsel gerilimlerin kaynağı oldu. Her iki ülkenin de NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler oldukça karmaşık. Askeri planlamalarının büyük bir kısmı birbirini dengelemeye dayanıyor." sözlerine yer verdi.

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