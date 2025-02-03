Giriş Tarihi: 03.02.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
10:12
Yunanistan’ın Türkiye endişesini Avrupa medyası duyurdu: “Atina alarm durumunda!”
Türkiye'nin savunma sanayisini geliştirmesi son zamanlarda Yunanistan'ı iyice rahatsız etmeye başladı. Özellikle Mavi Vatan doktriniyle birlikte Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de askeri faaliyetlerini artırması ve orduyu modernize etmesi Yunan'ı çileden çıkardı. İspanyol basını Ankara'nın Türk Hava Kuvvetlerini daha da güçlendirmek için Meteor füzeleri satın alma girişiminin Atina'yı paniklettiğini duyurdu.