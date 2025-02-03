Yunanistan’ın Türkiye endişesini Avrupa medyası duyurdu: “Atina alarm durumunda!”

La Razon haberinde ayrıca, "Ege Denizi'ndeki bölgesel anlaşmazlıklar ve askeri rekabet, iki ülke arasında tarihsel gerilimlerin kaynağı oldu. Her iki ülkenin de NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler oldukça karmaşık. Askeri planlamalarının büyük bir kısmı birbirini dengelemeye dayanıyor." sözlerine yer verdi.