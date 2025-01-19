Yüzyılın katliamı unutulmayacak! Katil İsrail Gazze’de soykırım ve enkaz bıraktı

Hamas'ı bahane edip 7 Ekim 2023'ten bu yana katliam yaptığı Gazze Şeridi'nde başarısız oldu. Ancak geride tarihe geçecek bir katliam, büyük bir insani kriz ve devasa bir enkaz bıraktı. İşte barbar İsrail'in soykırım bilançosu: