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Haberler Galeri Yüzyılın katliamı unutulmayacak! Katil İsrail Gazze'de soykırım ve enkaz bıraktı
Giriş Tarihi: 19.01.2025 07:42 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 07:44

Yüzyılın katliamı unutulmayacak! Katil İsrail Gazze'de soykırım ve enkaz bıraktı

Siyonist İsrail rejimi, 7 Ekim 2023'ten bu yana dünyanın gözü önünde Gazze'de 50 bini aşkın insanı katletti. Filistin halkı yaşadığı tüm acılara rağmen onurlu direnişinden asla taviz vermedi. Katiller, katliamın en büyük destekçisi ABD'nin telkiniyle bu kez 'ateşkes' demek zorunda kaldı. Gazzeliler, kendi topraklarını cehenneme çeviren Netanyahu ve sürüsünden hesap sormaya devam edecek

DIŞ HABERLER
Yüzyılın katliamı unutulmayacak! Katil İsrail Gazze’de soykırım ve enkaz bıraktı

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladı. ABD başta olmak üzere Batı'nın desteğini arkasına alan, üst düzey teknolojik silahlara ve geniş bir istihbarata sahip olan soykırımcı İsrail, istediğini alamadı.

Yüzyılın katliamı unutulmayacak! Katil İsrail Gazze’de soykırım ve enkaz bıraktı

Hamas'ı bahane edip 7 Ekim 2023'ten bu yana katliam yaptığı Gazze Şeridi'nde başarısız oldu. Ancak geride tarihe geçecek bir katliam, büyük bir insani kriz ve devasa bir enkaz bıraktı. İşte barbar İsrail'in soykırım bilançosu:

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Yüzyılın katliamı unutulmayacak! Katil İsrail Gazze’de soykırım ve enkaz bıraktı

10 bin 15'ten fazla katliam niteliğinde saldırı düzenledi.
2 milyon kişi yerinden edildi.

Yüzyılın katliamı unutulmayacak! Katil İsrail Gazze’de soykırım ve enkaz bıraktı

Ölü ve kayıp sayısı 57 bin 136.
17 bin 841 çocuk hayatını kaybetti.

Yüzyılın katliamı unutulmayacak! Katil İsrail Gazze’de soykırım ve enkaz bıraktı

240 bebek öldürüldü.
12 bin 298 kadın hayata gözlerini yumdu.

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