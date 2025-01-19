Giriş Tarihi: 19.01.2025 07:42
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
07:44
Yüzyılın katliamı unutulmayacak! Katil İsrail Gazze'de soykırım ve enkaz bıraktı
Siyonist İsrail rejimi, 7 Ekim 2023'ten bu yana dünyanın gözü önünde Gazze'de 50 bini aşkın insanı katletti. Filistin halkı yaşadığı tüm acılara rağmen onurlu direnişinden asla taviz vermedi. Katiller, katliamın en büyük destekçisi ABD'nin telkiniyle bu kez 'ateşkes' demek zorunda kaldı. Gazzeliler, kendi topraklarını cehenneme çeviren Netanyahu ve sürüsünden hesap sormaya devam edecek