2023 Eşit Ağırlık Bölümleri (EA) Taban Puanları – Başarı Sıralamaları|| EA puanla alan bölümler ve meslekler nelerdir? 2 ve 4 yıllık lisans ve ön lisans eşit ağırlık bölümleri ve taban puanları

EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ 2023
Üniversitelerin eşit ağırlık puanıyla alım yapan bölümleri merak ediliyor. YKS sonuçları ile tercih yapacak adaylar, eşit ağırlık bölümleri nelerdir diye araştırıyor. İşte bu yıl öğrenci alımı yapacak olan eşit ağırlık bölümleri;
|Bölüm (Lisans) Adı
|Puan Türü
|Üniversite Sayısı
|Program Sayısı
|Psikoloji Taban Puanları
|EA
|132
|327
|İşletme Taban Puanları
|EA
|156
|318
|Havacılık Yönetimi Taban Puanları
|EA
|160
|300
|Sağlık Yönetimi Taban Puanları
|EA
|162
|234
|İktisat Taban Puanları
|EA
|108
|185
|Hukuk Taban Puanları
|EA
|88
|172
|Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Taban Puanları
|EA
|101
|161
|Sosyoloji Taban Puanları
|EA
|106
|156
|Çocuk Gelişimi Taban Puanları
|EA
|84
|148
|Uluslararası İlişkiler Taban Puanları
|EA
|86
|147
|Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları
|EA
|75
|147
|Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Taban Puanları
|EA
|99
|138
|İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Taban Puanları
|EA
|45
|123
|Sosyal Hizmet Taban Puanları
|EA
|67
|106
|Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları
|EA
|49
|101
|Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları
|EA
|82
|99
|Maliye Taban Puanları
|EA
|58
|85
|Uluslararası Ticaret Ve Finans Taban Puanları
|EA
|40
|81
|Turizm İşletmeciliği Taban Puanları
|EA
|60
|77
|Felsefe Taban Puanları
|EA
|66
|76
|Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Taban Puanları
|EA
|49
|73
|Finans Ve Bankacılık Taban Puanları
|EA
|41
|56
|Lojistik Taban Puanları
|EA
|23
|56
|Lojistik Yönetimi Taban Puanları
|EA
|28
|53
|Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Taban Puanları
|EA
|32
|53
|Ekonomi Taban Puanları
|EA
|25
|52
|Spor Yöneticiliği Taban Puanları
|EA
|38
|51
|Arkeoloji Taban Puanları
|EA
|44
|47
|Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Taban Puanları
|EA
|31
|39
|Kamu Yönetimi Taban Puanları
|EA
|23
|39
|Muhasebe Ve Finans Yönetimi Taban Puanları
|EA
|21
|33
|Rekreasyon Taban Puanları
|EA
|19
|27
|Ekonometri Taban Puanları
|EA
|22
|26
|Ekonomi Ve Finans Taban Puanları
|EA
|13
|26
|Grafik Tasarım Taban Puanları
|EA
|12
|25
|Tarım Ekonomisi Taban Puanları
|EA
|23
|24
|Antrenörlük Eğitimi Taban Puanları
|EA
|14
|23
|Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Taban Puanları
|EA
|12
|18
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Taban Puanları
|EA
|12
|18
|Moda Tasarımı Taban Puanları
|EA
|13
|17
|Uluslararası İşletmecilik Ve Ticaret Taban Puanları
|EA
|12
|17
|Bilgi Ve Belge Yönetimi Taban Puanları
|EA
|13
|16
|İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları
|EA
|13
|16
|İslam Ekonomisi Ve Finans Taban Puanları
|EA
|5
|15
|Uluslararası Lojistik Yönetimi Taban Puanları
|EA
|4
|13
|Bankacılık Ve Sigortacılık Taban Puanları
|EA
|8
|12
|Turizm Ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları
|EA
|10
|12
|Uluslararası İşletme Yönetimi Taban Puanları
|EA
|8
|12
|Uluslararası Ticaret Taban Puanları
|EA
|6
|12
|Antropoloji Taban Puanları
|EA
|10
|11
|Moda Ve Tekstil Tasarımı Taban Puanları
|EA
|6
|11
|Uluslararası Finans Ve Bankacılık Taban Puanları
|EA
|6
|11
|Pazarlama Taban Puanları
|EA
|7
|10
|Uluslararası Finans Taban Puanları
|EA
|4
|9
|Elektronik Ticaret Ve Teknoloji Yönetimi Taban Puanları
|EA
|5
|8
|Gümrük İşletme Taban Puanları
|EA
|7
|8
|Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım Taban Puanları
|EA
|7
|8
|Sigortacılık Taban Puanları
|EA
|7
|8
|Spor Bilimleri Taban Puanları
|EA
|5
|8
|Bankacılık Ve Finans Taban Puanları
|EA
|2
|7
|Gayrimenkul Ve Varlık Değerleme Taban Puanları
|EA
|2
|7
|İşletme Enformatiği Taban Puanları
|EA
|4
|6
|Girişimcilik Taban Puanları
|EA
|2
|5
|Konaklama İşletmeciliği Taban Puanları
|EA
|5
|5
|Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Taban Puanları
|EA
|3
|4
|İşletme Bilgi Yönetimi Taban Puanları
|EA
|2
|4
|Mutfak Sanatları Ve Yönetimi Taban Puanları
|EA
|1
|4
|Otel Yöneticiliği Taban Puanları
|EA
|2
|4
|Sigortacılık Ve Sosyal Güvenlik Taban Puanları
|EA
|2
|4
|Turizm Ve Otelcilik Taban Puanları
|EA
|1
|4
|Uluslararası İşletmecilik Taban Puanları
|EA
|3
|4
|Avrupa Birliği İlişkileri Taban Puanları
|EA
|2
|3
|Bilim Tarihi Taban Puanları
|EA
|3
|3
|Enerji Yönetimi Taban Puanları
|EA
|2
|3
|Felsefe Grubu Öğretmenliği Taban Puanları
|EA
|3
|3
|İnsan Ve Toplum Bilimleri Taban Puanları
|EA
|1
|3
|Organik Tarım İşletmeciliği Taban Puanları
|EA
|3
|3
|Protohistorya Ve Ön Asya Arkeolojisi Taban Puanları
|EA
|3
|3
|Sanat Ve Sosyal Bilimler Programları Taban Puanları
|EA
|1
|3
|Sermaye Piyasası Taban Puanları
|EA
|2
|3
|Siyasal Bilimler Ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları
|EA
|1
|3
|Sosyal Ve Siyasal Bilimler Taban Puanları
|EA
|1
|3
|Takı Tasarımı Taban Puanları
|EA
|2
|3
|Teknoloji Ve Bilgi Yönetimi Taban Puanları
|EA
|1
|3
|Ulaştırma Ve Lojistik Taban Puanları
|EA
|3
|3
|Uluslararası Ekonomik İlişkiler Taban Puanları
|EA
|1
|3
|Uluslararası Girişimcilik Taban Puanları
|EA
|1
|3
|Yönetim Bilimleri Programları Taban Puanları
|EA
|1
|3
|Grafik Taban Puanları
|EA
|2
|2
|İktisadi Ve İdari Bilimler Programları Taban Puanları
|EA
|1
|2
|İktisadi Ve İdari Programlar Taban Puanları
|EA
|1
|2
|Kuyumculuk Ve Mücevher Tasarımı Taban Puanları
|EA
|2
|2
|Küresel Siyaset Ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları
|EA
|1
|2
|Muhasebe Ve Denetim Taban Puanları
|EA
|1
|2
|Restorasyon Ve Konservasyon Taban Puanları
|EA
|1
|2
|Sermaye Piyasaları Ve Portföy Yönetimi Taban Puanları
|EA
|1
|2
|Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği Taban Puanları
|EA
|2
|2
|Siyaset Bilimi Taban Puanları
|EA
|2
|2
|Tapu Kadastro Taban Puanları
|EA
|2
|2
|Tarım Ticareti Ve İşletmeciliği Taban Puanları
|EA
|1
|2
|Tarih Öncesi Arkeolojisi Taban Puanları
|EA
|2
|2
|Tekstil Tasarımı Taban Puanları
|EA
|1
|2
|Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Taban Puanları
|EA
|1
|2
|Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği Taban Puanları
|EA
|2
|2
|Aile Ve Tüketici Bilimleri Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Aktüerya Ve Risk Yönetimi Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Ayakkabı Tasarımı Ve Üretimi Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Bankacılık Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Deniz İşletmeciliği Ve Yönetimi Taban Puanları
|EA
|1
|1
|El Sanatları Tasarımı Ve Üretimi Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Grafik Sanatlar Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Konaklama Ve Turizm İşletmeciliği Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Kuyumculuk Ve Mücevherat Tasarımı Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Muhasebe Bilgi Sistemleri Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Müzecilik Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Politika Ve Ekonomi Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Öğretmenliği Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Seramik Tasarımı Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Seyahat İşletmeciliği Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Sigortacılık Ve Aktüerya Bilimleri Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Sigortacılık Ve Risk Yönetimi Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Türk İslam Arkeolojisi Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Yerel Yönetimler Taban Puanları