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Haberler Galeri 2023 Eşit Ağırlık Bölümleri (EA) Taban Puanları – Başarı Sıralamaları|| EA puanla alan bölümler ve meslekler nelerdir? 2 ve 4 yıllık lisans ve ön lisans eşit ağırlık bölümleri ve taban puanları
Giriş Tarihi: 17.06.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 12:08

2023 Eşit Ağırlık Bölümleri (EA) Taban Puanları – Başarı Sıralamaları|| EA puanla alan bölümler ve meslekler nelerdir? 2 ve 4 yıllık lisans ve ön lisans eşit ağırlık bölümleri ve taban puanları

YKS (AYT-TYT) sistemi ile öğrenci alımı yapan eşit ağırlık bölümlerin (EA) taban puanları merak ediliyor. 4 ve 2 yıllık eşit ağırlık bölümleri tercih etmek için TYT ve AYT sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde eşit ağırlık puan ve sıralamasına göre eşit ağırlıkla yerleşilen meslekleri tercih edebilecekler. EA puanı ile gidilebilecek en iyi bölümler ve okulları araştıran adaylar hukuk, psikoloji, sınıf öğretmenliği, kamu yönetimi, ekonomi gibi mesleklere başarı sıralamaları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. 2 ve 4 yıllık üniversite eşit ağırlık bölümleri ve meslekleri nelerdir? İşte, 2023 eşit ağırlık bölümleri taban puanları- başarı sıralaması…

2023 Eşit Ağırlık Bölümleri EA Taban Puanları – Başarı Sıralamaları|| EA puanla alan bölümler ve meslekler nelerdir? 2 ve 4 yıllık lisans ve ön lisans eşit ağırlık bölümleri ve taban puanları

2023 eşit ağırlık bölümleri (EA) taban puanları ve başarı sıralamaları merak ediliyor. EA bölümler, 2 yıllık eşit ağırlık bölümler ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümler olarak ikiye ayrılırken üniversite adayları TYT ve AYT sınavlarında elde puana göre 2 yıllık ya da 4 yıllık eşit ağırlık bölümler arasından tercih yapma hakkına sahip olacaklar. Tercih yaparken bir önceki senenin taban puanları ve başarı sıralaması önemlidir. YKS (AYT-TYT) puanınız ile tercih edeceğiniz eşit ağırlık bölümlerin (EA) taban ve tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjan, puan türü, eğitim süresine haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

2023 Eşit Ağırlık Bölümleri EA Taban Puanları – Başarı Sıralamaları|| EA puanla alan bölümler ve meslekler nelerdir? 2 ve 4 yıllık lisans ve ön lisans eşit ağırlık bölümleri ve taban puanları

EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ 2023

Üniversitelerin eşit ağırlık puanıyla alım yapan bölümleri merak ediliyor. YKS sonuçları ile tercih yapacak adaylar, eşit ağırlık bölümleri nelerdir diye araştırıyor. İşte bu yıl öğrenci alımı yapacak olan eşit ağırlık bölümleri;

Bölüm (Lisans) Adı Puan Türü Üniversite Sayısı Program Sayısı
Psikoloji Taban Puanları EA 132 327
İşletme Taban Puanları EA 156 318
Havacılık Yönetimi Taban Puanları EA 160 300
Sağlık Yönetimi Taban Puanları EA 162 234
İktisat Taban Puanları EA 108 185
Hukuk Taban Puanları EA 88 172
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Taban Puanları EA 101 161
Sosyoloji Taban Puanları EA 106 156
Çocuk Gelişimi Taban Puanları EA 84 148
Uluslararası İlişkiler Taban Puanları EA 86 147
Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları EA 75 147
Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Taban Puanları EA 99 138
İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Taban Puanları EA 45 123
Sosyal Hizmet Taban Puanları EA 67 106
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları EA 49 101
Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları EA 82 99
Maliye Taban Puanları EA 58 85
Uluslararası Ticaret Ve Finans Taban Puanları EA 40 81
Turizm İşletmeciliği Taban Puanları EA 60 77
Felsefe Taban Puanları EA 66 76
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Taban Puanları EA 49 73
Finans Ve Bankacılık Taban Puanları EA 41 56
Lojistik Taban Puanları EA 23 56
Lojistik Yönetimi Taban Puanları EA 28 53
Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Taban Puanları EA 32 53
Ekonomi Taban Puanları EA 25 52
Spor Yöneticiliği Taban Puanları EA 38 51
Arkeoloji Taban Puanları EA 44 47
Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Taban Puanları EA 31 39
Kamu Yönetimi Taban Puanları EA 23 39
Muhasebe Ve Finans Yönetimi Taban Puanları EA 21 33
Rekreasyon Taban Puanları EA 19 27
Ekonometri Taban Puanları EA 22 26
Ekonomi Ve Finans Taban Puanları EA 13 26
Grafik Tasarım Taban Puanları EA 12 25
Tarım Ekonomisi Taban Puanları EA 23 24
Antrenörlük Eğitimi Taban Puanları EA 14 23
Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Taban Puanları EA 12 18
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Taban Puanları EA 12 18
Moda Tasarımı Taban Puanları EA 13 17
Uluslararası İşletmecilik Ve Ticaret Taban Puanları EA 12 17
Bilgi Ve Belge Yönetimi Taban Puanları EA 13 16
İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları EA 13 16
İslam Ekonomisi Ve Finans Taban Puanları EA 5 15
Uluslararası Lojistik Yönetimi Taban Puanları EA 4 13
Bankacılık Ve Sigortacılık Taban Puanları EA 8 12
Turizm Ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları EA 10 12
Uluslararası İşletme Yönetimi Taban Puanları EA 8 12
Uluslararası Ticaret Taban Puanları EA 6 12
Antropoloji Taban Puanları EA 10 11
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2023 Eşit Ağırlık Bölümleri EA Taban Puanları – Başarı Sıralamaları|| EA puanla alan bölümler ve meslekler nelerdir? 2 ve 4 yıllık lisans ve ön lisans eşit ağırlık bölümleri ve taban puanları
Moda Ve Tekstil Tasarımı Taban Puanları EA 6 11
Uluslararası Finans Ve Bankacılık Taban Puanları EA 6 11
Pazarlama Taban Puanları EA 7 10
Uluslararası Finans Taban Puanları EA 4 9
Elektronik Ticaret Ve Teknoloji Yönetimi Taban Puanları EA 5 8
Gümrük İşletme Taban Puanları EA 7 8
Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım Taban Puanları EA 7 8
Sigortacılık Taban Puanları EA 7 8
Spor Bilimleri Taban Puanları EA 5 8
Bankacılık Ve Finans Taban Puanları EA 2 7
Gayrimenkul Ve Varlık Değerleme Taban Puanları EA 2 7
İşletme Enformatiği Taban Puanları EA 4 6
Girişimcilik Taban Puanları EA 2 5
Konaklama İşletmeciliği Taban Puanları EA 5 5
Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Taban Puanları EA 3 4
İşletme Bilgi Yönetimi Taban Puanları EA 2 4
Mutfak Sanatları Ve Yönetimi Taban Puanları EA 1 4
Otel Yöneticiliği Taban Puanları EA 2 4
Sigortacılık Ve Sosyal Güvenlik Taban Puanları EA 2 4
Turizm Ve Otelcilik Taban Puanları EA 1 4
Uluslararası İşletmecilik Taban Puanları EA 3 4
Avrupa Birliği İlişkileri Taban Puanları EA 2 3
Bilim Tarihi Taban Puanları EA 3 3
Enerji Yönetimi Taban Puanları EA 2 3
Felsefe Grubu Öğretmenliği Taban Puanları EA 3 3
İnsan Ve Toplum Bilimleri Taban Puanları EA 1 3
Organik Tarım İşletmeciliği Taban Puanları EA 3 3
Protohistorya Ve Ön Asya Arkeolojisi Taban Puanları EA 3 3
Sanat Ve Sosyal Bilimler Programları Taban Puanları EA 1 3
Sermaye Piyasası Taban Puanları EA 2 3
Siyasal Bilimler Ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları EA 1 3
Sosyal Ve Siyasal Bilimler Taban Puanları EA 1 3
Takı Tasarımı Taban Puanları EA 2 3
Teknoloji Ve Bilgi Yönetimi Taban Puanları EA 1 3
Ulaştırma Ve Lojistik Taban Puanları EA 3 3
Uluslararası Ekonomik İlişkiler Taban Puanları EA 1 3
Uluslararası Girişimcilik Taban Puanları EA 1 3
Yönetim Bilimleri Programları Taban Puanları EA 1 3
Grafik Taban Puanları EA 2 2
İktisadi Ve İdari Bilimler Programları Taban Puanları EA 1 2
İktisadi Ve İdari Programlar Taban Puanları EA 1 2
Kuyumculuk Ve Mücevher Tasarımı Taban Puanları EA 2 2
Küresel Siyaset Ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları EA 1 2
Muhasebe Ve Denetim Taban Puanları EA 1 2
Restorasyon Ve Konservasyon Taban Puanları EA 1 2
Sermaye Piyasaları Ve Portföy Yönetimi Taban Puanları EA 1 2
Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği Taban Puanları EA 2 2
Siyaset Bilimi Taban Puanları EA 2 2
Tapu Kadastro Taban Puanları EA 2 2
Tarım Ticareti Ve İşletmeciliği Taban Puanları EA 1 2
2023 Eşit Ağırlık Bölümleri EA Taban Puanları – Başarı Sıralamaları|| EA puanla alan bölümler ve meslekler nelerdir? 2 ve 4 yıllık lisans ve ön lisans eşit ağırlık bölümleri ve taban puanları
Tarih Öncesi Arkeolojisi Taban Puanları EA 2 2
Tekstil Tasarımı Taban Puanları EA 1 2
Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Taban Puanları EA 1 2
Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği Taban Puanları EA 2 2
Aile Ve Tüketici Bilimleri Taban Puanları EA 1 1
Aktüerya Ve Risk Yönetimi Taban Puanları EA 1 1
Ayakkabı Tasarımı Ve Üretimi Taban Puanları EA 1 1
Bankacılık Taban Puanları EA 1 1
Deniz İşletmeciliği Ve Yönetimi Taban Puanları EA 1 1
El Sanatları Tasarımı Ve Üretimi Taban Puanları EA 1 1
Grafik Sanatlar Taban Puanları EA 1 1
Konaklama Ve Turizm İşletmeciliği Taban Puanları EA 1 1
Kuyumculuk Ve Mücevherat Tasarımı Taban Puanları EA 1 1
Muhasebe Bilgi Sistemleri Taban Puanları EA 1 1
Müzecilik Taban Puanları EA 1 1
Politika Ve Ekonomi Taban Puanları EA 1 1
Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Öğretmenliği Taban Puanları EA 1 1
Seramik Tasarımı Taban Puanları EA 1 1
Seyahat İşletmeciliği Taban Puanları EA 1 1
Sigortacılık Ve Aktüerya Bilimleri Taban Puanları EA 1 1
Sigortacılık Ve Risk Yönetimi Taban Puanları EA 1 1
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım Taban Puanları EA 1 1
Türk İslam Arkeolojisi Taban Puanları EA 1 1
Yerel Yönetimler Taban Puanları
2023 Eşit Ağırlık Bölümleri EA Taban Puanları – Başarı Sıralamaları|| EA puanla alan bölümler ve meslekler nelerdir? 2 ve 4 yıllık lisans ve ön lisans eşit ağırlık bölümleri ve taban puanları

2023 EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ (EA) TABAN PUANLARI – BAŞARI SIRALAMALARI

2023 eşit ağırlık bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları henüz açıklanmadı. Tercih yaparken bir önceki senenin yerleştirme sonuçları da dikkate alınarak tercih yepıldığı için 2022 yılı eşit ağırlık bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamalarına aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

2022 EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ (EA) TABAN PUANLARI – BAŞARI SIRALAMALARI

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