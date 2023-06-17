2023 Eşit Ağırlık Bölümleri (EA) Taban Puanları – Başarı Sıralamaları|| EA puanla alan bölümler ve meslekler nelerdir? 2 ve 4 yıllık lisans ve ön lisans eşit ağırlık bölümleri ve taban puanları

2023 eşit ağırlık bölümleri (EA) taban puanları ve başarı sıralamaları merak ediliyor. EA bölümler, 2 yıllık eşit ağırlık bölümler ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümler olarak ikiye ayrılırken üniversite adayları TYT ve AYT sınavlarında elde puana göre 2 yıllık ya da 4 yıllık eşit ağırlık bölümler arasından tercih yapma hakkına sahip olacaklar. Tercih yaparken bir önceki senenin taban puanları ve başarı sıralaması önemlidir. YKS (AYT-TYT) puanınız ile tercih edeceğiniz eşit ağırlık bölümlerin (EA) taban ve tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjan, puan türü, eğitim süresine haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.