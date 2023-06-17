2023 SAYISAL BÖLÜMLER (MF) TABAN PUANLARI – BAŞARI SIRALMALARI|| SAY puanla alan bölümler ve meslekler neler? 2 ve 4 yıllık lisans ve ön lisans sayısal bölümler ve taban puanları

|Bölüm (Lisans) Adı
|Puan Türü
|Üniversite Sayısı
|Program Sayısı
|Tıp Taban Puanları
|SAY
|231
|449
|Diş Hekimliği Taban Puanları
|SAY
|188
|344
|Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|158
|285
|Hemşirelik Taban Puanları
|SAY
|146
|262
|Yazılım Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|113
|252
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|141
|244
|Mimarlık Taban Puanları
|SAY
|117
|208
|Makine Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|115
|195
|Beslenme Ve Diyetetik Taban Puanları
|SAY
|97
|191
|Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Taban Puanları
|SAY
|98
|190
|Endüstri Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|102
|184
|İnşaat Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|124
|184
|Matematik Taban Puanları
|SAY
|103
|122
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları
|SAY
|86
|104
|Moleküler Biyoloji Ve Genetik Taban Puanları
|SAY
|61
|96
|Eczacılık Taban Puanları
|SAY
|43
|88
|İç Mimarlık Taban Puanları
|SAY
|38
|87
|Ebelik Taban Puanları
|SAY
|61
|84
|Mekatronik Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|38
|73
|Kimya Taban Puanları
|SAY
|61
|68
|Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları
|SAY
|65
|65
|Biyoloji Taban Puanları
|SAY
|58
|60
|Endüstriyel Tasarım Taban Puanları
|SAY
|32
|59
|Fizik Taban Puanları
|SAY
|50
|58
|Dil Ve Konuşma Terapisi Taban Puanları
|SAY
|23
|52
|Gıda Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|45
|52
|Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları
|SAY
|45
|52
|Odyoloji Taban Puanları
|SAY
|28
|51
|Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|33
|48
|Kimya Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|35
|46
|Endüstri Ürünleri Tasarımı Taban Puanları
|SAY
|22
|41
|Şehir Ve Bölge Planlama Taban Puanları
|SAY
|35
|40
|Uçak Gövde-Motor Bakım Taban Puanları
|SAY
|20
|38
|Veteriner Taban Puanları
|SAY
|31
|37
|Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|27
|36
|Bahçe Bitkileri Taban Puanları
|SAY
|35
|35
|Bitki Koruma Taban Puanları
|SAY
|32
|32
|Ergoterapi Taban Puanları
|SAY
|16
|31
|Tarla Bitkileri Taban Puanları
|SAY
|30
|30
|Çevre Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|24
|27
|Dijital Oyun Tasarımı Taban Puanları
|SAY
|12
|27
|Enerji Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|17
|26
|Pilotaj Taban Puanları
|SAY
|13
|26
|Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri Taban Puanları
|SAY
|12
|25
|Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Taban Puanları
|SAY
|16
|23
|Zootekni Taban Puanları
|SAY
|22
|23
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|11
|22
|İstatistik Taban Puanları
|SAY
|20
|22
|Biyomühendislik Taban Puanları
|SAY
|18
|21
|Otomotiv Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|11
|18
|Biyosistem Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|16
|17
|Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları
|SAY
|15
|16
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|9
|16
|Harita Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|15
|16
|İş Sağlığı Ve Güvenliği Taban Puanları
|SAY
|12
|16
|Su Ürünleri Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|15
|16
|Uçak Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|8
|16
|Havacılık Elektrik Ve Elektroniği Taban Puanları
|SAY
|9
|15
|Havacılık Ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|9
|15
|Tekstil Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|14
|15
|Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Taban Puanları
|SAY
|15
|15
|Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|6
|14
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|6
|14
|Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları
|SAY
|8
|14
|Ortez-Protez Taban Puanları
|SAY
|9
|14
|Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|7
|13
|Matematik Öğretmenliği Taban Puanları
|SAY
|13
|13
|Uçak Elektrik-Elektronik Taban Puanları
|SAY
|6
|13
|Maden Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|12
|12
|Orman Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|12
|12
|Genetik Ve Biyomühendislik Taban Puanları
|SAY
|6
|11
|Hemşirelik Yüksekokulu Taban Puanları
|SAY
|4
|11
|Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|11
|11
|Tarımsal Biyoteknoloji Taban Puanları
|SAY
|11
|11
|Jeoloji Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|9
|10
|Kimya Öğretmenliği Taban Puanları
|SAY
|9
|9
|Orman Endüstrisi Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|9
|9
|Petrol Ve Doğalgaz Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|6
|9
|Aktüerya Bilimleri Taban Puanları
|SAY
|7
|8
|Elektrik Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|5
|8
|Fizik Öğretmenliği Taban Puanları
|SAY
|8
|8
|Tarımsal Yapılar Ve Sulama Taban Puanları
|SAY
|8
|8
|Biyoloji Öğretmenliği Taban Puanları
|SAY
|7
|7
|İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları
|SAY
|4
|7
|Jeofizik Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|5
|7
|Yapay Zeka Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|3
|7
|Astronomi Ve Uzay Bilimleri Taban Puanları
|SAY
|5
|6
|Biyoteknoloji Taban Puanları
|SAY
|6
|6
|Endüstri Ve Sistem Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|2
|6
|Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|3
|6
|Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|5
|6
|Mühendislik Programları Taban Puanları
|SAY
|2
|6
|Biyokimya Taban Puanları
|SAY
|4
|5
|Fizik Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|5
|5
|İşletme Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|3
|5
|Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|2
|5
|Uzay Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|3
|5
|Adli Bilimler Taban Puanları
|SAY
|2
|4
|Adli Bilişim Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|1
|4
|Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|3
|4
|Bilgi Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları
|SAY
|2
|4
|Bitkisel Üretim Ve Teknolojileri Taban Puanları
|SAY
|3
|4
|Endüstri Mühendisliği Programları Taban Puanları
|SAY
|1
|4
|Geomatik Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|3
|4
|Gerontoloji Taban Puanları
|SAY
|3
|4
|Güverte Taban Puanları
|SAY
|1
|4
|Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|2
|4
|Matematik Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|2
|4
|Perfüzyon Taban Puanları
|SAY
|2
|4
|Yazılım Geliştirme Taban Puanları
|SAY
|2
|4
|Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|3
|3
|Genetik Ve Yaşam Bilimleri Programları Taban Puanları
|SAY
|1
|3
|Gıda Teknolojisi Taban Puanları
|SAY
|3
|3
|Kimya-Biyoloji Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|1
|3
|Meteoroloji Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|2
|3
|Moleküler Biyoteknoloji Taban Puanları
|SAY
|1
|3
|Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Programları Taban Puanları
|SAY
|1
|3
|Nükleer Enerji Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|2
|3
|Tıp Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|2
|3
|Uçak Ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|2
|3
|Biyoenformatik Ve Genetik Taban Puanları
|SAY
|1
|2
|Enerji Bilimi Ve Teknolojileri Taban Puanları
|SAY
|1
|2
|Fotonik Taban Puanları
|SAY
|2
|2
|Gemi Ve Yat Tasarımı Taban Puanları
|SAY
|1
|2
|Hayvansal Üretim Ve Teknolojileri Taban Puanları
|SAY
|2
|2
|Makine Ve İmalat Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|2
|2
|Malzeme Bilimi Ve Teknolojileri Taban Puanları
|SAY
|1
|2
|Mekatronik Sistemler Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|1
|2
|Raylı Sistemler Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|1
|2
|Süt Teknolojisi Taban Puanları
|SAY
|2
|2
|Ulaştırma Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|1
|2
|Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri Taban Puanları
|SAY
|2
|2
|Astronomi Ve Astrofizik Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Bahçe Bitkileri Üretimi Ve Pazarlaması Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Basım Teknolojileri Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Bilgisayar-Enformatik Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Biyoteknoloji Ve Moleküler Biyoloji Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Cevher Hazırlama Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Deri Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Elektronik Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Enerji Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Gemi Ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Havacılık Elektroniği Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Hidrojeoloji Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|İmalat Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Kimya Ve Süreç Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Uçak Elektrik-Elektronik Taban Puanları
|SAY
|6
|13
|Uçak Gövde-Motor Bakım Taban Puanları
|SAY
|20
|38
|Uçak Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|8
|16
|Uçak Ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|2
|3
|Veteriner Taban Puanları
|SAY
|31
|37
|Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Yapay Zeka Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|3
|7
|Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Yazılım Geliştirme Taban Puanları
|SAY
|2
|4
|Yazılım Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|113
|252
|Yer Bilimleri Mühendisliği Programları Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Ziraat Mühendisliği Programları Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Zootekni Taban Puanları
|SAY
|22
|23
|Çevre Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|24
|27
|Şehir Ve Bölge Planlama Taban Puanları
|SAY
|35
|40