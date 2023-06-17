Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 2023 SAYISAL BÖLÜMLER (MF) TABAN PUANLARI – BAŞARI SIRALMALARI|| SAY puanla alan bölümler ve meslekler neler? 2 ve 4 yıllık lisans ve ön lisans sayısal bölümler ve taban puanları
Giriş Tarihi: 17.06.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 12:07

2023 SAYISAL BÖLÜMLER (MF) TABAN PUANLARI – BAŞARI SIRALMALARI|| SAY puanla alan bölümler ve meslekler neler? 2 ve 4 yıllık lisans ve ön lisans sayısal bölümler ve taban puanları

YKS (AYT-TYT) sistemi ile öğrenci alımı yapan sayısal bölümler (SAY) taban puanları merak ediliyor. 4 ve 2 yıllık sayısal bölümleri tercih etmek için TYT ve AYT sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde sayısal puan ve sıralamasına göre sayısal meslekleri tercih edebilecekler. SAY puanı ile gidilebilecek en iyi bölümler ve okulları araştıran adaylar tıp, mühendislik, veterinerlik, eczacılık, mimarlık gibi mesleklere başarı sıralamaları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. 2 ve 4 yıllık üniversite sayısal bölümleri ve meslekleri nelerdir? İşte, 2023 sayısal bölümler taban puanları- başarı sıralaması…

2023 SAYISAL BÖLÜMLER MF TABAN PUANLARI – BAŞARI SIRALMALARI|| SAY puanla alan bölümler ve meslekler neler? 2 ve 4 yıllık lisans ve ön lisans sayısal bölümler ve taban puanları

2023 Sayısal bölümler (MF) taban puanları ve başarı sıralamaları merak ediliyor. Sayısal bölümler, 2 yıllık sayısal bölümler ve 4 yıllık sayısal bölümler olarak ikiye ayrılırken üniversite adayları TYT ve AYT sınavlarında elde puana göre 2 yıllık ya da 4 yıllık sayısal bölümler arasından tercih yapma hakkına sahip olacaklar. Tercih yaparken bir önceki senenin taban puanları ve başarı sıralaması önemlidir. YKS (AYT-TYT) puanınız ile tercih edeceğiniz sayısal bölümlerin (SAY) taban ve tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjan, puan türü, eğitim süresine haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

2023 SAYISAL BÖLÜMLER MF TABAN PUANLARI – BAŞARI SIRALMALARI|| SAY puanla alan bölümler ve meslekler neler? 2 ve 4 yıllık lisans ve ön lisans sayısal bölümler ve taban puanları

2023 SAYISAL BÖLÜMLER LİSTESİ

Üniversitelerin sayısal puan türüyle alım yapan bölümleri merak ediliyor. YKS sonuçları ile tercih yapacak adaylar üniversitelerin iki ve dört yıllık sayısal bölümleri için başarı sıralamalarına göre tercih yapabileceklerdir. İşte, 2023 sayısal bölümler listesi:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2023 SAYISAL BÖLÜMLER MF TABAN PUANLARI – BAŞARI SIRALMALARI|| SAY puanla alan bölümler ve meslekler neler? 2 ve 4 yıllık lisans ve ön lisans sayısal bölümler ve taban puanları
Bölüm (Lisans) Adı Puan Türü Üniversite Sayısı Program Sayısı
Tıp Taban Puanları SAY 231 449
Diş Hekimliği Taban Puanları SAY 188 344
Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları SAY 158 285
Hemşirelik Taban Puanları SAY 146 262
Yazılım Mühendisliği Taban Puanları SAY 113 252
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları SAY 141 244
Mimarlık Taban Puanları SAY 117 208
Makine Mühendisliği Taban Puanları SAY 115 195
Beslenme Ve Diyetetik Taban Puanları SAY 97 191
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Taban Puanları SAY 98 190
Endüstri Mühendisliği Taban Puanları SAY 102 184
İnşaat Mühendisliği Taban Puanları SAY 124 184
Matematik Taban Puanları SAY 103 122
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları SAY 86 104
Moleküler Biyoloji Ve Genetik Taban Puanları SAY 61 96
Eczacılık Taban Puanları SAY 43 88
İç Mimarlık Taban Puanları SAY 38 87
Ebelik Taban Puanları SAY 61 84
Mekatronik Mühendisliği Taban Puanları SAY 38 73
Kimya Taban Puanları SAY 61 68
Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları SAY 65 65
Biyoloji Taban Puanları SAY 58 60
Endüstriyel Tasarım Taban Puanları SAY 32 59
Fizik Taban Puanları SAY 50 58
Dil Ve Konuşma Terapisi Taban Puanları SAY 23 52
Gıda Mühendisliği Taban Puanları SAY 45 52
Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları SAY 45 52
Odyoloji Taban Puanları SAY 28 51
Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları SAY 33 48
Kimya Mühendisliği Taban Puanları SAY 35 46
Endüstri Ürünleri Tasarımı Taban Puanları SAY 22 41
Şehir Ve Bölge Planlama Taban Puanları SAY 35 40
Uçak Gövde-Motor Bakım Taban Puanları SAY 20 38
Veteriner Taban Puanları SAY 31 37
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Taban Puanları SAY 27 36
Bahçe Bitkileri Taban Puanları SAY 35 35
Bitki Koruma Taban Puanları SAY 32 32
Ergoterapi Taban Puanları SAY 16 31
Tarla Bitkileri Taban Puanları SAY 30 30
Çevre Mühendisliği Taban Puanları SAY 24 27
Dijital Oyun Tasarımı Taban Puanları SAY 12 27
Enerji Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları SAY 17 26
Pilotaj Taban Puanları SAY 13 26
Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri Taban Puanları SAY 12 25
Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Taban Puanları SAY 16 23
Zootekni Taban Puanları SAY 22 23
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Taban Puanları SAY 11 22
İstatistik Taban Puanları SAY 20 22
Biyomühendislik Taban Puanları SAY 18 21
Otomotiv Mühendisliği Taban Puanları SAY 11 18
2023 SAYISAL BÖLÜMLER MF TABAN PUANLARI – BAŞARI SIRALMALARI|| SAY puanla alan bölümler ve meslekler neler? 2 ve 4 yıllık lisans ve ön lisans sayısal bölümler ve taban puanları
Biyosistem Mühendisliği Taban Puanları SAY 16 17
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları SAY 15 16
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları SAY 9 16
Harita Mühendisliği Taban Puanları SAY 15 16
İş Sağlığı Ve Güvenliği Taban Puanları SAY 12 16
Su Ürünleri Mühendisliği Taban Puanları SAY 15 16
Uçak Mühendisliği Taban Puanları SAY 8 16
Havacılık Elektrik Ve Elektroniği Taban Puanları SAY 9 15
Havacılık Ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları SAY 9 15
Tekstil Mühendisliği Taban Puanları SAY 14 15
Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Taban Puanları SAY 15 15
Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği Taban Puanları SAY 6 14
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Taban Puanları SAY 6 14
Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları SAY 8 14
Ortez-Protez Taban Puanları SAY 9 14
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Taban Puanları SAY 7 13
Matematik Öğretmenliği Taban Puanları SAY 13 13
Uçak Elektrik-Elektronik Taban Puanları SAY 6 13
Maden Mühendisliği Taban Puanları SAY 12 12
Orman Mühendisliği Taban Puanları SAY 12 12
Genetik Ve Biyomühendislik Taban Puanları SAY 6 11
Hemşirelik Yüksekokulu Taban Puanları SAY 4 11
Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Taban Puanları SAY 11 11
Tarımsal Biyoteknoloji Taban Puanları SAY 11 11
Jeoloji Mühendisliği Taban Puanları SAY 9 10
Kimya Öğretmenliği Taban Puanları SAY 9 9
Orman Endüstrisi Mühendisliği Taban Puanları SAY 9 9
Petrol Ve Doğalgaz Mühendisliği Taban Puanları SAY 6 9
Aktüerya Bilimleri Taban Puanları SAY 7 8
Elektrik Mühendisliği Taban Puanları SAY 5 8
Fizik Öğretmenliği Taban Puanları SAY 8 8
Tarımsal Yapılar Ve Sulama Taban Puanları SAY 8 8
Biyoloji Öğretmenliği Taban Puanları SAY 7 7
İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları SAY 4 7
Jeofizik Mühendisliği Taban Puanları SAY 5 7
Yapay Zeka Mühendisliği Taban Puanları SAY 3 7
Astronomi Ve Uzay Bilimleri Taban Puanları SAY 5 6
Biyoteknoloji Taban Puanları SAY 6 6
Endüstri Ve Sistem Mühendisliği Taban Puanları SAY 2 6
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Taban Puanları SAY 3 6
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği Taban Puanları SAY 5 6
Mühendislik Programları Taban Puanları SAY 2 6
Biyokimya Taban Puanları SAY 4 5
Fizik Mühendisliği Taban Puanları SAY 5 5
İşletme Mühendisliği Taban Puanları SAY 3 5
Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği Taban Puanları SAY 2 5
Uzay Mühendisliği Taban Puanları SAY 3 5
Adli Bilimler Taban Puanları SAY 2 4
Adli Bilişim Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 4
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Taban Puanları SAY 3 4
Bilgi Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları SAY 2 4
Bitkisel Üretim Ve Teknolojileri Taban Puanları SAY 3 4
Endüstri Mühendisliği Programları Taban Puanları SAY 1 4
Geomatik Mühendisliği Taban Puanları SAY 3 4
Gerontoloji Taban Puanları SAY 3 4
Güverte Taban Puanları SAY 1 4
Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği Taban Puanları SAY 2 4
Matematik Mühendisliği Taban Puanları SAY 2 4
Perfüzyon Taban Puanları SAY 2 4
Yazılım Geliştirme Taban Puanları SAY 2 4
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları SAY 3 3
Genetik Ve Yaşam Bilimleri Programları Taban Puanları SAY 1 3
Gıda Teknolojisi Taban Puanları SAY 3 3
Kimya-Biyoloji Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 3
Meteoroloji Mühendisliği Taban Puanları SAY 2 3
Moleküler Biyoteknoloji Taban Puanları SAY 1 3
Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Programları Taban Puanları SAY 1 3
Nükleer Enerji Mühendisliği Taban Puanları SAY 2 3
Tıp Mühendisliği Taban Puanları SAY 2 3
Uçak Ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları SAY 2 3
Biyoenformatik Ve Genetik Taban Puanları SAY 1 2
Enerji Bilimi Ve Teknolojileri Taban Puanları SAY 1 2
Fotonik Taban Puanları SAY 2 2
Gemi Ve Yat Tasarımı Taban Puanları SAY 1 2
Hayvansal Üretim Ve Teknolojileri Taban Puanları SAY 2 2
Makine Ve İmalat Mühendisliği Taban Puanları SAY 2 2
Malzeme Bilimi Ve Teknolojileri Taban Puanları SAY 1 2
Mekatronik Sistemler Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 2
Raylı Sistemler Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 2
Süt Teknolojisi Taban Puanları SAY 2 2
Ulaştırma Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 2
Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri Taban Puanları SAY 2 2
Astronomi Ve Astrofizik Taban Puanları SAY 1 1
Bahçe Bitkileri Üretimi Ve Pazarlaması Taban Puanları SAY 1 1
Basım Teknolojileri Taban Puanları SAY 1 1
Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları SAY 1 1
Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri Taban Puanları SAY 1 1
Bilgisayar-Enformatik Taban Puanları SAY 1 1
Biyoteknoloji Ve Moleküler Biyoloji Taban Puanları SAY 1 1
Cevher Hazırlama Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 1
Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 1
Deri Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 1
Elektronik Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 1
Enerji Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 1
Gemi Ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 1
Havacılık Elektroniği Taban Puanları SAY 1 1
Hidrojeoloji Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 1
İmalat Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 1
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Taban Puanları SAY 1 1
Kimya Ve Süreç Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 1
Uçak Elektrik-Elektronik Taban Puanları SAY 6 13
Uçak Gövde-Motor Bakım Taban Puanları SAY 20 38
Uçak Mühendisliği Taban Puanları SAY 8 16
Uçak Ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları SAY 2 3
Veteriner Taban Puanları SAY 31 37
Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi Taban Puanları SAY 1 1
Yapay Zeka Mühendisliği Taban Puanları SAY 3 7
Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 1
Yazılım Geliştirme Taban Puanları SAY 2 4
Yazılım Mühendisliği Taban Puanları SAY 113 252
Yer Bilimleri Mühendisliği Programları Taban Puanları SAY 1 1
Ziraat Mühendisliği Programları Taban Puanları SAY 1 1
Zootekni Taban Puanları SAY 22 23
Çevre Mühendisliği Taban Puanları SAY 24 27
Şehir Ve Bölge Planlama Taban Puanları SAY 35 40
2023 SAYISAL BÖLÜMLER MF TABAN PUANLARI – BAŞARI SIRALMALARI|| SAY puanla alan bölümler ve meslekler neler? 2 ve 4 yıllık lisans ve ön lisans sayısal bölümler ve taban puanları

2023 SAYISAL BÖLÜMLER (MF) TABAN PUANLARI – BAŞARI SIRALAMALARI

2023 sayısal bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları henüz açıklanmadı. Tercih yaparken bir önceki senenin yerleştirme sonuçları da dikkate alınarak tercih yepıldığı için 2022 yılı sayısal bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamalarına aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

2022 SAYISAL BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA