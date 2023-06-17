2023 SAYISAL BÖLÜMLER (MF) TABAN PUANLARI – BAŞARI SIRALMALARI|| SAY puanla alan bölümler ve meslekler neler? 2 ve 4 yıllık lisans ve ön lisans sayısal bölümler ve taban puanları

2023 Sayısal bölümler (MF) taban puanları ve başarı sıralamaları merak ediliyor. Sayısal bölümler, 2 yıllık sayısal bölümler ve 4 yıllık sayısal bölümler olarak ikiye ayrılırken üniversite adayları TYT ve AYT sınavlarında elde puana göre 2 yıllık ya da 4 yıllık sayısal bölümler arasından tercih yapma hakkına sahip olacaklar. Tercih yaparken bir önceki senenin taban puanları ve başarı sıralaması önemlidir. YKS (AYT-TYT) puanınız ile tercih edeceğiniz sayısal bölümlerin (SAY) taban ve tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjan, puan türü, eğitim süresine haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.