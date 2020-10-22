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Haberler Galeri 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başvurusu nasıl yapılır? MEB ve belediyelerin bedava ücretsiz tablet başvuru formu var mı, linki nedir?

500 bin dağıtımı başvurusu nasıl yapılır? MEB ve belediyelerin bedava ücretsiz tablet başvuru formu var mı, linki nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta itibarı ile dağıtımı yapılmaya başlanan 500 bin bilgisayar hakkında son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Bu doğrultuda, ' dağıtımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler ve kimlere verilecek?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Konuyla ilgili son açıklama ise Bakan Ziya Selçuk'tan geldi. Öte yandan, çeşitli il ve ilçe belediyelerin ücretsiz tablet dağıtımı da sürüyor. Peki, belediyeler ve MEB 500 bin nasıl yapılır? 2020 MEB Bedava tablet başvuru linki var mı, formu nasıl doldurulur? Son dakika gelişmeleri haberimizde.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 10:42
500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başvurusu nasıl yapılır? MEB ve belediyelerin bedava ücretsiz tablet başvuru formu var mı, linki nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk etapta 500 bin öğrenciye ulaştırılacak olan bilgisayar dağıtımı sürüyor. MEB 500 bin dağıtımı hakkında detaylar geçtiğimiz haftalarda kamuoyu ile paylaşılırken ücretsiz tablet dağıtımı başvuru formu, linki, şartları ve kimlerin alabileceği merak ediliyor.

MEB ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE KİMLER ALABİLECEK?

Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilme kararı alındı ve geçtiğimiz haftadan haftadan itibaren öğrencilere tablet bilgisayarlar teslim edilmeye başlandı. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı. Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

BEDAVA TABLET BİLGİSAYAR NASIL ALINIR, BAŞVURU FORMU VE LİNKİ VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıtımını sağlayacağı 500 bin ücretsiz tablet başvuru formu ekranı ve linki bulunmuyor. Buna karşın, çeşitli belediyeler ve sivil toplum örgütleri de öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı yapıyor. Belediyelerin başvuru formu ve linki ise haberimizde yer alıyor.

İşte, 500 bin bedava tablet, bilgisayar ve laptop dağıtımı kampanyası başvuru linki ve başvuru ekranı 2020;

500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başvurusu nasıl yapılır? MEB ve belediyelerin bedava ücretsiz tablet başvuru formu var mı, linki nedir?

MEB ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU HAKKINDA BİLGİLER

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankırı Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Tablet dağıtımı için de konuşan Bakan Selçuk, şu ifadelere yer verdi;

"Bazı ihtiyaçları da dikkate alıyoruz elbette bunlardan biri de tablet ihtiyacı. Çocuklarımızın ana mecrası elbette EBA TV. İhtiyaç duyulan tüm müfredatı karşılıyor. Eğer kaçırırlarsa elbette tekrarını izleyebilirler. Ve bu tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterler doğrultusunda tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek.

13 bine yakın EBA destek merkezini hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte her türlü sağlık kuralına uyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Salgının seyrini dikkate alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başvurusu nasıl yapılır? MEB ve belediyelerin bedava ücretsiz tablet başvuru formu var mı, linki nedir?

Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.

Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek.

Tabletlerde öğrencilerin EBA ve canlı dersler için kullanacakları internetin, Bakanlık tarafından temin edilmesi hazırlıkları da sürüyor.

Öte yandan, okulların açılma durumuna göre yeni tablet dağıtımına ilişkin planlamalar yapılacak.

500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başvurusu nasıl yapılır? MEB ve belediyelerin bedava ücretsiz tablet başvuru formu var mı, linki nedir?

BAKAN SELÇUK'TAN VELİLERE UYARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet dağıtımına ilişkin velilere "Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgilerinizi isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun." uyarısında bulundu.

Ziya Selçuk, Twitter hesabından öğrencilere verilecek tabletlerin dağıtımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Velilere hitaben, "Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgilerinizi isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun lütfen." uyarısında bulunan Bakan Selçuk, " dağıtımları neye göre yapılıyor?" sorusunu yanıtladığı videoyu da paylaştı.

Bakan Selçuk, videoda Bakanlık veya diğer kuruluşlardan öğrencilere ulaştırılacak bilgisayarlarla ilgili dağıtım planının, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından, ailesinin gelir durumu, eğitim çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, okul başarısı gibi hususlar dikkate alınarak yapıldığını belirterek tespit edilen öğrencilerin cihazlarını okullarından teslim alabileceklerini ifade etti.

500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başvurusu nasıl yapılır? MEB ve belediyelerin bedava ücretsiz tablet başvuru formu var mı, linki nedir?

ESENLER BELEDİYESİ'NDEN ÖRNEK PROJE: TABLETSİZ ÇOCUK KALMASIN

Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Esenler Belediyesinden 10 bin kişiye yapılacak dağıtımlar için esenler.bel.tr resmi adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

•Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak

•Sosyal Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.

•İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak.

•Esenler'de ikâmet ediyor veya Esenler'de bir okulda okuyor olmak.

•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.

•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.

•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.

•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.

•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.

•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.

•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.

ESENLER BELEDİYESİ 10 TABLET KAMPANYASINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başvurusu nasıl yapılır? MEB ve belediyelerin bedava ücretsiz tablet başvuru formu var mı, linki nedir?

TURGUTLU'DA ÖĞRENCİLER TABLETLERİYLE BULUŞMAYA BAŞLADI

Turgutlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Gelecek seninle aydınlansın" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere tabletler ulaştırılmaya başlandı.

'Gelecek seninle aydınlansın' projesine tablet, bilgisayar bağışları ise devam ediyor. Tablet ve bilgisayar bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar 0236 313 21 22 numaralı telefonu arayıp detaylı bilgi alabilecekler.

500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başvurusu nasıl yapılır? MEB ve belediyelerin bedava ücretsiz tablet başvuru formu var mı, linki nedir?

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER İÇİN ASKIDA TABLET UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

Sancaktepe Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu askıda tablet uygulaması ile birlikte ihtiyaç sahibi öğrenciler uzaktan eğitimlerine devam edebilmek için tabletlerine kavuştu. Etkinliğe Sancaktepe Kaymakamı, Sancaktepe Belediye başkanı ve İlçe Milli eğitim Müdürü katıldı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü ve Sancaktepe İlçe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş Sancaktepe Şakir Demir İlkokulu'nda bir araya geldi. Belediye'nin düzenlemiş olduğu askıda tablet uygulaması ile ihtiyaç sahibi öğrenciler belirlenerek, eğitimleri devam ettirmeleri için öğrencilere tablet dağıtıldı. Etkinliğe velileri ile birlikte katılan öğrencilerin mutluluğu kameralara yansıdı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü; "Bugün burada tablet kampanyamızın ilk adımını atmış olduk kıymetli öğrencilerimize, güzel yavrularımıza tabletlerini teslim ediyoruz bugün itibariyle. İlçemizde milli eğitimimizle kaymakamlığımız ile bir protokol imzaladık. Okullarda belirlenen, uzaktan eğitime bağlanamayan öğrencilerimizi öğretmenlerimiz tespit ettiler ve onların yapmış oldukları bu tespitlere dayanarak bizler onlardan listeleri aldık. İlçemizdeki hayırsever iş adamlarımızdan almış olduğumuz tabletleri öğrencilerimize dağıtıyoruz. Şu ana kadar İlçe Milli Eğitim'imizden altı bine yakın talep geldi. Talepler inceliyorlar en önce ihtiyacı çok fazla olanlarla başlayarak inşallah bugünden itibaren dağıtıma başlıyoruz. Bununla birlikte biraz gideceğiz birlikte bizim her mahallemizde Bilgi Evlerimiz var. O Bilgi Evlerimizde de EBA destek noktalarına destek olalım diye bilgisayar odalarımızı açtık öğrencilerimize oradan da EBA'ya bağlanmaları ve uzaktan eğitimden istifade etmeleri için sistemimizi kurduk. EBA destek noktalarına biz de destek vereceğiz inşallah. Bir taraftan da ilçemizde eğitimin önemini biliyoruz yavrularımızın geleceğe çok iyi hazırlanmaları için bu pandemi sürecini böyle kazasız belasız atlatmaları için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıp desteği vereceğiz" İfadelerinde bulundu.

Veliler "Allah razı olsun. Kaymakamımızdan, Başkanımız Şeyma Döğücü'den. Çok mutlu ettiler bizi, teşekkür ediyoruz" diyerek teşekkürlerini dile getirdiler.

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