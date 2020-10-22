500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başvurusu nasıl yapılır? MEB ve belediyelerin bedava ücretsiz tablet başvuru formu var mı, linki nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk etapta 500 bin öğrenciye ulaştırılacak olan ücretsiz tablet bilgisayar dağıtımı sürüyor. MEB 500 bin bedava tablet dağıtımı hakkında detaylar geçtiğimiz haftalarda kamuoyu ile paylaşılırken ücretsiz tablet dağıtımı başvuru formu, linki, şartları ve kimlerin alabileceği merak ediliyor.

MEB ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE KİMLER ALABİLECEK?

Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilme kararı alındı ve geçtiğimiz haftadan haftadan itibaren öğrencilere tablet bilgisayarlar teslim edilmeye başlandı. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı. Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

BEDAVA TABLET BİLGİSAYAR NASIL ALINIR, BAŞVURU FORMU VE LİNKİ VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıtımını sağlayacağı 500 bin ücretsiz tablet başvuru formu ekranı ve linki bulunmuyor. Buna karşın, çeşitli belediyeler ve sivil toplum örgütleri de öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı yapıyor. Belediyelerin başvuru formu ve linki ise haberimizde yer alıyor.

İşte, 500 bin bedava tablet, bilgisayar ve laptop dağıtımı kampanyası başvuru linki ve başvuru ekranı 2020;