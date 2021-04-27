ALES erteleme kararı bugün en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Son Kabine Toplantısı'nda alınan tam kapanma kararlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınavların ertelendiğini duyurdu. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bu karar üzerine, ALES hazırlığında olan çok sayıda vatandaş, ALES ertelendi mi, bu hafta yapılacak mı merak ediyor. İşte, "ALES/1 iptal mi, ertelendi mi? 2 Mayıs 2021 ALES yapılacak mı?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için ÖSYM'den ALES tarihi ile ilgili açıklama!