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Haberler Galeri ALES ne zaman yapılacak? ALES/1 iptal mi, ertelendi mi? 2 Mayıs 2021 ALES tarihi ile ilgili ÖSYM açıklaması!
Giriş Tarihi: 27.04.2021 08:54 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 14:26

ALES ne zaman yapılacak? ALES/1 iptal mi, ertelendi mi? 2 Mayıs 2021 ile ilgili ÖSYM açıklaması!

ALES erteleme kararı bugün en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Son Kabine Toplantısı'nda alınan tam kapanma kararlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınavların ertelendiğini duyurdu. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bu karar üzerine, ALES hazırlığında olan çok sayıda vatandaş, , bu hafta yapılacak mı merak ediyor. İşte, "ALES/1 iptal mi, ertelendi mi? 2 Mayıs 2021 ALES yapılacak mı?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için ÖSYM'den ile ilgili açıklama!

ALES iptal mi edildi, ertelendi mi? 2 Mayıs'ta ALES yapılacak mı? ÖSYM 2021 ALES tarihi ile ilgili açıklama yaptı!

Ramazan ayının ilk iki haftasını kapsayan kısmi kapanma kararlarının istenen sonucu vermemesi sebebiyle, 26 Nisan'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'yla tam kapanmaya geçildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sınavların erteleneceğine dair açıklamalarda bulundu. Yüz yüze sınavların erteleneceğinin duyurulması üzerine pek çok vatandaş ? Bu hafta ALES yapılacak mı, ertelendi mi? edildi? gibi sorulara yanıt aradı. İşte ÖSYM'den ile ilgili açıklama!

ALES iptal mi edildi, ertelendi mi? 2 Mayıs'ta ALES yapılacak mı? ÖSYM 2021 ALES tarihi ile ilgili açıklama yaptı!

ALES 2021 ERTELENDİ Mİ?

2 Mayıs 2021'de, yani bu hafta sonu ÖSYM tarafından düzenlenmesi planlanan ALES/1 sınavı için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tam kapanma sürecine dahil olan ", iptal mi edildi?" sorusuna bir cevap gelmedi. Ancak daha önceki sınavlar hafta sonu sokağa çıkma yasağına rağmen gerçekleştiriliyordu. Sınava giren adaylar ise sınav giriş ve çıkış saatlerinde yasaktan muaf tutuluyordu. Bir açıklama gelmemesi halinde ALES/1 için de aynı şartların söz konusu olacağı ön görülüyor.

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ALES iptal mi edildi, ertelendi mi? 2 Mayıs'ta ALES yapılacak mı? ÖSYM 2021 ALES tarihi ile ilgili açıklama yaptı!

ALES İPTAL Mİ?

Pek çok vatandaş "?" sorusuyla internette arama yaptı. Ancak sınav için bir erteleme ya da iptal kararı henüz söz konusu değil. ÖSYM'den konuyla ilgili bir açıklama gelmesi halinde düzenlemeler haberimizde yer alacak.

ALES iptal mi edildi, ertelendi mi? 2 Mayıs'ta ALES yapılacak mı? ÖSYM 2021 ALES tarihi ile ilgili açıklama yaptı!

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

Yeni bir karar çıkmaması halinde ALES/1 öğrencilere ÖSYM AİS üzerinden bildirilen sınav merkezlerinde 2 Mayıs Pazar günü saat 10:15'te gerçekleşecek. Adayların saat 10:00 itibariyle sınav binalarına girişi yasak olacak.

ALES iptal mi edildi, ertelendi mi? 2 Mayıs'ta ALES yapılacak mı? ÖSYM 2021 ALES tarihi ile ilgili açıklama yaptı!

ÖSYM SINAVLARI İPTAL Mİ?

Koronavirüs tedbirleri sebebiyle daha önce pek çok sınav ertelenmişti. 19 Nisan Perşembe akşamı saat 19:00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05:00'e kadar süren tam kapanma sürecinde 2 Mayıs'ta ALES gerçekleşecek. ÖSYM'nin diğer sınavları bu durumdan etkilenmiyor. ALES ertelenecek mi sorusunun yanıtının ilerleyen günlerde gelmesi öngörülüyor.

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