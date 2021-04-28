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Haberler Galeri AÖF final sınavları online mı yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi 2021 Bayar Yarıyılı AÖF dönem sonu sınavları online mı?
Giriş Tarihi: 28.04.2021 01:03 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 01:05

final sınavları online mı yüz yüze mi? dönem sonu sınavları online mı?

sınavları online mı sorusu son günlerde en çok araştırılan konular arasında yerini almıştı. Kabine toplantısı ardından çıkan tam kapanma kararı ile birlikte MEB'e bağlı birçok sınav iptal edilmiş ancak koordinesinde gerçekleştirilen bazı sınavların yapılmasına karar verilmişti. Bu karar sonrası da Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Yarılı Dönem Sonu (Final) sınavları için de karar verildi. Alınan karara göre, final sınavları online mı yüz yüze mi?

AÖF final sınavları online mı yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi 2021 Bayar Yarıyılı AÖF dönem sonu sınavları online mı?

Tam kapanma kararı sonrası birçok kurum faaliyetlerine Mayıs ayı ortasına kadar ara verirken, sınavların akıbeti de merak konusu oldu. Bu sınavlar arasında Açıköğretim Fakültesi Bahar sonu sınavları da yer alıyor. Öğrenciler, Açıköğretim Fakültesi sınavları online mı, yüz yüze mi sorularına yanıt arıyordu. Anadolu Üniversitesi Bahar Yarıyılı final sınavları için beklenen kararı açıkladı. Yapılan son duyuruyra göre, AÖF Açıköğretim Fakültesi final sınavları online mı yapılacak, yüz yüze mi? İşte, o duyurunun detayları...

AÖF final sınavları online mı yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi 2021 Bayar Yarıyılı AÖF dönem sonu sınavları online mı?

"Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır."

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AÖF final sınavları online mı yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi 2021 Bayar Yarıyılı AÖF dönem sonu sınavları online mı?

AÇIKÖĞRETİM BAHAR DÖNEMİ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınav sonuçlarına ilişkin Anadolu Üniversitesi tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada

"Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz."

ifadeleri kullanıldı.

AÖF final sınavları online mı yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi 2021 Bayar Yarıyılı AÖF dönem sonu sınavları online mı?

2021 AÖF SINAV TAKVİMİ
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

AÖF final sınavları online mı yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi 2021 Bayar Yarıyılı AÖF dönem sonu sınavları online mı?

AÖF NEDİR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi internet sayfasında eğitim sistemiyle ilgili şu bilgiler yer alıyor;

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 1 milyondan fazla aktif öğrencisi ve yaklaşık 3 buçuk milyon mezununa açık ve uzaktan öğrenme yoluyla yükseköğrenim sağlamanın yanı sıra özel projeler yardımıyla Türkiye'nin eğitim sorunlarının aşılmasında vazgeçilmez bir rol üstlenmektedir.

Hızlı harekete geçebilen çok esnek bir yapıya ve güçlü bir organizasyona sahip olan Açıköğretim Sistemi uluslararası düzeyde işbirlikleri için cazibe merkezi haline gelmiştir. Kendini sürekli yenileyerek uyguladığı açık ve uzaktan öğretim yöntemi ile Türk Yükseköğretim Sisteminde ülkemizde bu alanda birçok ilkleri ve yenilikleri uygulamaya koymakta ve sahip olduğu öğrenci sayısı ile dünyanın mega üniversiteleri arasında yer almaktadır.

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