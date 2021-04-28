AÖF final sınavları online mı yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi 2021 Bayar Yarıyılı AÖF dönem sonu sınavları online mı?

AÖF NEDİR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi internet sayfasında AÖF eğitim sistemiyle ilgili şu bilgiler yer alıyor;
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 1 milyondan fazla aktif öğrencisi ve yaklaşık 3 buçuk milyon mezununa açık ve uzaktan öğrenme yoluyla yükseköğrenim sağlamanın yanı sıra özel projeler yardımıyla Türkiye'nin eğitim sorunlarının aşılmasında vazgeçilmez bir rol üstlenmektedir.
Hızlı harekete geçebilen çok esnek bir yapıya ve güçlü bir organizasyona sahip olan Açıköğretim Sistemi uluslararası düzeyde işbirlikleri için cazibe merkezi haline gelmiştir. Kendini sürekli yenileyerek uyguladığı açık ve uzaktan öğretim yöntemi ile Türk Yükseköğretim Sisteminde ülkemizde bu alanda birçok ilkleri ve yenilikleri uygulamaya koymakta ve sahip olduğu öğrenci sayısı ile dünyanın mega üniversiteleri arasında yer almaktadır.