AÖL ek sınav soruları ve cevapları yayınlandı 2018 - MEB ile AÖL 1. oturum ve 2. oturum AÖL açık lise sınav soru ve cevapları burada!
AÖL ek sınav soruları ve cevapları yayınlandı 2018 - MEB ile AÖL 1. oturum ve 2. oturum AÖL açık lise sınav soru ve cevapları burada!
Milli Eğitim Bakalığı (MEB) tarafından Açık Öğretim Lisesi/Mesleki Açık Öğretim Lisesi/Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2017-2018 öğretim yılı ek sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlandığı duyuruldu. AÖL'den mezun olamayan öğrencilere son bir şans amacıyla tanınan ek sınavların soruları ve cevapları 1. oturum ve 2. oturum olarak açıklandı. Sizler için derlediğimiz haberimizde Açık lise AÖL soruları ve cevaplarını derledik. Haberimizin içinden 2018 MEB Açıköğretim Lisesi sınavı soruları ve cevaplarını sorgulayabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 12.10.2018 15:33 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 15:53