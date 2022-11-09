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Haberler Galeri Bakan Özer ilk kez SABAH'a açıkladı! Hollanda modeli tarım kampüsü
Giriş Tarihi: 09.11.2022 06:32 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 06:42

Bakan Özer ilk kez SABAH'a açıkladı! Hollanda modeli tarım kampüsü

MEB, Türkiye'nin tarımsal üretim üssü haline gelmesi için harekete geçti. Yapılacak çalışmaları ilk kez SABAH'a anlatan Bakan Özer, Hollanda'yla işbirliği yaparak Antalya'da tarım, Konya'da da hayvancılık eğitimlerinin verileceği kampüsler kuracaklarını açıkladı. Ayrıca Hollanda'yla kardeş okul projeleri başlatılacak. Öğretmen ve öğrencilere yönelik değişim programları uygulanacak

CEYDA KARAASLAN
Bakan Özer ilk kez SABAH’a açıkladı! Hollanda modeli tarım kampüsü

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) küresel gıda krizinin son zamanlarda tüm dünyada etkisini gösterdiği ve üretimin çok önemli hale geldiği bu dönemde tarım alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve Türkiye'nin tarımsal üretim üssü haline gelmesi amacıyla tarım liselerinin aktif rol alması için harekete geçti. Tarım liseleri dünyadaki en iyi model uygulamalarla yeniden şekillendirilecek.

Bakan Özer ilk kez SABAH’a açıkladı! Hollanda modeli tarım kampüsü

Bu kapsamda geçen ay Hollanda'ya giden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu ülkeyle işbirliği yapılacağını, Antalya'da tarım, Konya'da da hayvancılık eğitimi kampüsleri kuracaklarını açıkladı. Bakan Özer ziyaret sonrası izlenimlerini ve tarım liseleriyle ilgili yapılacak çalışmaları ilk kez SABAH'a anlattı. İşte tarım meslek liselerini dünya standartlarına taşıyacak projelerle ilgili detaylar:

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Bakan Özer ilk kez SABAH’a açıkladı! Hollanda modeli tarım kampüsü

-19-20 Ekim 2022 tarihlerinde tarımda iyi uygulamaları yerinde görmek için Hollanda'ya üst düzet bir ziyaret gerçekleştirdiniz..İzlenimleriniz nelerdir?
Hollanda bildiğiniz gibi tarım alanında ihracat kapasitesi en güçlü ülkelerin başında yer alıyor. Bu duruma gelmesinde tarım ve hayvancılık alanında AR-Ge çalışmalarına ağırlık verdiğini ve inovatif yaklaşımlarla üretim yaptığını biliyorduk ve bunu yerinde görmek istedik. Özellikle üretim ile eğitim arasındaki ilişkinin bağlamını ayrıntılı olarak inceleme imkânı bulduk. Mesleki eğitimde son yıllarda üzerinde durduğumuz "araştırma-eğitim-üretim-istihdam" döngüsünün nasıl somut bir şekilde hayata geçirildiğini de detaylı bir şekilde görme imkânımız oldu. Bu bağlamda hem mesleki eğitimde geldiğimiz aşamaları ve deneyimlerimizi paylaşma imkânımız oldu hem de tarım ve hayvancılık alanında kapsamlı işbirliği için prensipte anlaştık. Özellikle mevkidaşım Bakan ile yaptığımız görüşme bu bağlamda oldukça verimli geçti. Yakında somut işbirliği adımlarını atmaya başlayacağız.

Bakan Özer ilk kez SABAH’a açıkladı! Hollanda modeli tarım kampüsü

-Ziyaretiniz kapsamında dünyanın en önemli tarım merkezlerinden biri olan World Horti Center'a gittiniz…Bu merkez nasıl bir yer? Ne gibi çalışmalar yapılıyor?
Dünya Tarım Merkezi (World Horti Center) oluşturduğu eğitim yapısı ile tarım alanında bir teknokent konumunda. Merkez 3 ayrı alt alanın birleşiminden oluşmaktadır. Giriş yapılan alanda 1200 öğrenciye sahip bir meslek lisesi hizmet vermektedir. Ortada yer alan alanda merkezin sergi alanı yer almakta, tarım ve gıda teknolojileri alanında hizmet veren 130 kurum bulunmaktadır. Bu sergi alanında, gıda ve tarım alanındaki yenilikçi teknolojilerin küçük ölçekli örnekleri yer almaktadır. Bu alanlar arasında farklı aydınlatma teknolojileri, tümüyle otomasyonla çalışan alanlar, insansız ve en az kaynakla gıda üretimini teşvik eden teknolojiler örneklendirilmektedir.

Bakan Özer ilk kez SABAH’a açıkladı! Hollanda modeli tarım kampüsü

Son alanda ise uygulamalı araştırmalar gerçekleştirilmekte, farklı teknolojilere sahip seralar yer almaktadır. Bu alanda, farklı iklim koşullarının simüle edilebildiği "sera içinde sera" gibi son teknoloji alanları bulunmakta ve öğrenciler de bu alanlarda eğitim almaktadır. Merkez incelediğinde bir öğrencinin, girişimcinin, yatırımcının tarım alanında aradığı her şeyi son teknoloji ile aynı çatı altında bulunmasının sürekli gelişim için işbirliğinin ne kadar önemli olduğunun kanıtı olmuştur.

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