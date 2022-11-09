Bakan Özer ilk kez SABAH’a açıkladı! Hollanda modeli tarım kampüsü

-19-20 Ekim 2022 tarihlerinde tarımda iyi uygulamaları yerinde görmek için Hollanda'ya üst düzet bir ziyaret gerçekleştirdiniz..İzlenimleriniz nelerdir?

Hollanda bildiğiniz gibi tarım alanında ihracat kapasitesi en güçlü ülkelerin başında yer alıyor. Bu duruma gelmesinde tarım ve hayvancılık alanında AR-Ge çalışmalarına ağırlık verdiğini ve inovatif yaklaşımlarla üretim yaptığını biliyorduk ve bunu yerinde görmek istedik. Özellikle üretim ile eğitim arasındaki ilişkinin bağlamını ayrıntılı olarak inceleme imkânı bulduk. Mesleki eğitimde son yıllarda üzerinde durduğumuz "araştırma-eğitim-üretim-istihdam" döngüsünün nasıl somut bir şekilde hayata geçirildiğini de detaylı bir şekilde görme imkânımız oldu. Bu bağlamda hem mesleki eğitimde geldiğimiz aşamaları ve deneyimlerimizi paylaşma imkânımız oldu hem de tarım ve hayvancılık alanında kapsamlı işbirliği için prensipte anlaştık. Özellikle mevkidaşım Bakan ile yaptığımız görüşme bu bağlamda oldukça verimli geçti. Yakında somut işbirliği adımlarını atmaya başlayacağız.