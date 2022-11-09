Giriş Tarihi: 09.11.2022 06:32
Güncelleme Tarihi: 09.11.2022
06:42
Bakan Özer ilk kez SABAH'a açıkladı! Hollanda modeli tarım kampüsü
MEB, Türkiye'nin tarımsal üretim üssü haline gelmesi için harekete geçti. Yapılacak çalışmaları ilk kez SABAH'a anlatan Bakan Özer, Hollanda'yla işbirliği yaparak Antalya'da tarım, Konya'da da hayvancılık eğitimlerinin verileceği kampüsler kuracaklarını açıkladı. Ayrıca Hollanda'yla kardeş okul projeleri başlatılacak. Öğretmen ve öğrencilere yönelik değişim programları uygulanacak