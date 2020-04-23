Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi! Okullar ne zaman açılacak? Mayıs'ta okullar açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağına ilişkin, "Ağırlıklı olarak mayıs, haziran aylarını çok önemsiyoruz. Bu senaryo gerçekleşmezse eylül ve ekim ayları bizim açımızdan çok kritik. Bunların hepsi için gün gün, hafta hafta planlarımız hazır" dedi.

Bakan Selçuk, bir televizyon kanalının canlı yayınına katılarak eğitimle ile ilgili soruları yanıtladı. Sosyal medya hesaplarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara devrettiğini belirten Bakan Selçuk, "Onlar bizim Bakanlığımıza gelip, koltuklarımıza oturup, bizi temsil ediyorlardı. Fakat bundan mahrum olmasınlar diye sosyal medyada böyle bir şeyi denemek istedim ve bugün onlara emanet" dedi.