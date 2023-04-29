Depremzede öğrencilere müjdeli haber! 10 ilde sınıfta kalma yok

TÜM İLLERDE ÖZEL EĞİTİM

3 yıl önce sadece 28 ilde özel eğitim anaokulu vardı, bu çocuklar nereye gidecekti. Tüm illerde kurulacak dedik. Bu süreçte tüm ilerde açtık ve sayıyı 247'ye çıkardık. Sosyal devlet olarak arzı sunmak da görevimiz.

