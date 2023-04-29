Giriş Tarihi: 29.04.2023 09:14
Güncelleme Tarihi: 29.04.2023
09:15
Depremzede öğrencilere müjdeli haber! 10 ilde sınıfta kalma yok
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den depremzede öğrencilere müjdeli bir haber geldi. Bakan Özer deprem bölgesinde sınıfta kalmanın olmayacağını açıkladı. Uygulamanın Elazığ hariç 10 ilde geçerli olacağını söyleyen Bakan Özer "Lise öğrencileri, başarısız oldukları ders sayısına bakılmaksızın sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler. Sorumluluk sınavları 19-25 Haziran arasında yapılacak. Ders yılı sonunda yapılacak sorumluluk sınavları mevzuat çerçevesinde yapılacak. Ancak diğer illere nakil yaptıran öğrencilere bu hakkı tanımadık. Bu düzenlemenin bölgeye dönüşleri artıracağını öngörüyoruz. Bundan sonra dönecekler de bundan yararlanacaklar. Öğrencilerin ikinci dönemi orada bitirmeleri yeterli olur" dedi. Sabancı Öğretmen Evi'nde eğitim editörleriyle bir araya gelen Bakan Özer şu açıklamalarda bulundu: