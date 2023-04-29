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Haberler Galeri Depremzede öğrencilere müjdeli haber! 10 ilde sınıfta kalma yok
Giriş Tarihi: 29.04.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 09:15

Depremzede öğrencilere müjdeli haber! 10 ilde sınıfta kalma yok

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den depremzede öğrencilere müjdeli bir haber geldi. Bakan Özer deprem bölgesinde sınıfta kalmanın olmayacağını açıkladı. Uygulamanın Elazığ hariç 10 ilde geçerli olacağını söyleyen Bakan Özer "Lise öğrencileri, başarısız oldukları ders sayısına bakılmaksızın sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler. Sorumluluk sınavları 19-25 Haziran arasında yapılacak. Ders yılı sonunda yapılacak sorumluluk sınavları mevzuat çerçevesinde yapılacak. Ancak diğer illere nakil yaptıran öğrencilere bu hakkı tanımadık. Bu düzenlemenin bölgeye dönüşleri artıracağını öngörüyoruz. Bundan sonra dönecekler de bundan yararlanacaklar. Öğrencilerin ikinci dönemi orada bitirmeleri yeterli olur" dedi. Sabancı Öğretmen Evi'nde eğitim editörleriyle bir araya gelen Bakan Özer şu açıklamalarda bulundu:

CEYDA KARAASLAN
Depremzede öğrencilere müjdeli haber! 10 ilde sınıfta kalma yok

Sabancı Öğretmen Evi'nde eğitim editörleriyle bir araya gelen Bakan Özer şu açıklamalarda bulundu:

YÜKSEK ORTALAMA ESAS ALINACAK
Ortalamada birinci ile ikinci dönem not ortalaması alınıyor. İkinci dönem notu düşükse birinci dönem notu esas alınacak. Eğer ikinci dönem sınava girmemişse birinci dönem puanı esas alınacak. Eğer sınava girdi ama ikinci dönemin notu birinci dönemin notundan düşük ise birinci dönem notu esas alınacak ama yüksek ise ortalaması alınacak.

Depremzede öğrencilere müjdeli haber! 10 ilde sınıfta kalma yok

ATAMADA DAĞILIM BELLİ OLDU
Atanacak 45 bin öğretmenin yüzde 50'sini bölgeye vereceğiz ve çoğunluğunu da Hatay'a atayacağız. 45 bin öğretmenlerin il bazlı dağılımı da belli oldu.

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Depremzede öğrencilere müjdeli haber! 10 ilde sınıfta kalma yok


OKUL ÖNCESİNDE DEVRİM
3 bin anaokulu için yola çıktık, 9 bin 482 ulaştık. Göreve geldiğimizde bu rakam 2 bin 782 idi. Bu yapılanlar bir devrimdir.

Depremzede öğrencilere müjdeli haber! 10 ilde sınıfta kalma yok

TÜM İLLERDE ÖZEL EĞİTİM
3 yıl önce sadece 28 ilde özel eğitim anaokulu vardı, bu çocuklar nereye gidecekti. Tüm illerde kurulacak dedik. Bu süreçte tüm ilerde açtık ve sayıyı 247'ye çıkardık. Sosyal devlet olarak arzı sunmak da görevimiz.

Depremzede öğrencilere müjdeli haber! 10 ilde sınıfta kalma yok


EN ÖNEMLİ İŞ OKUL ÖNCESİNE ERİŞİMDİ
Bakanlık döneminde en önemli yaptığı işin okul öncesine erişimin olduğunu söyleyen Bakan Özer "1 yılda 3 yaşta yüzde 9'dan yüzde 21'e, 4 yaş yüzde 16'tan yüzde 42'ye, 5 yaş yüzde 65'ten yüzde 99,86'ya çıktı. Zorunlu olmamasına rağmen Türkiye'de okul öncesi eğitim çözüldü. 6 Şubattan itibaren okul öncesinde ücretsiz yemek uygulamasını başlattık. Bu 5 yaş okullaşma zorunlu oldu demektir. Bunun 3 katkısı olacak. Fırsat eşitliği için kalıcı çözüm sağlayacak. İnsan kaynağının niteliğini artıracak. Kadın istihdamı artacak'' dedi.

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