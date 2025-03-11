Eğitim-Sen’den okullarda LGBT provokasyonu! MEB’den açıklama: Kesinlikle izin vermeyiz

Müfredat dışı olan bu derste Eğitim Sen üyesi olan öğretmenler işleyecek ve etkinlik kapsamında okullardaki tahtalar mora boyanacaktı. Adeta bir LGBT provokasyonu olan bu girişime toplumun her kesiminden tepki yağdı. Sosyal medya platformlarında veliler ''Böyle bir derse çocuğumun katılmasını istemiyorum'' diyerek tepki gösterdi.