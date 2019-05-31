LGS çıkmış sorular 2018-2019 burada! Türkçe Matematik Fen Bilimleri ve Yabancı dil LGS sınav soruları ve cevapları!

Türkiye'de yüz binlerce öğrenci liselere geçiş sınavında ter dökecek. Sınava giriş öncesi son kez geçmişte çıkmış sorulara bakmak isteyen öğrenciler LGS 2018 Türkçe,Matematik Fen Bilimleri ve Yabancı dil sınav sorularına bakıyorlar. Sabah.com.tr olarak LGS çalışma soruları gibi geçtiğimiz yıla ait çıkmış soru ve cevaplarını öğrenciler için derledik...