LGS çıkmış sorular 2018-2019 burada! Türkçe Matematik Fen Bilimleri ve Yabancı dil LGS sınav soruları ve cevapları!

Tüm Türkiye'de bu hafta sonu milyonlarca öğrenci LGS sınavında ter dökecek. Yıl boyu yaptıkları çalışmaların karşılığını arayacak olan öğrenciler sınav öncesi son bilgilere göz atıyorlar. Özellikle 2018 LGS çıkmış sorular ve cevapları sınava girecek öğrenciler için merak konusu oldu. Yarınki sınav öncesi öğrencilerin son kez göz atabilmeleri için Türkçe, Matematik, Fen Bilimler ve Yabancı Dil LGS çıkmış soruları sizin için haberimizde derledik. İşte LGS soru ve cevapları…
Giriş Tarihi: 31.05.2019
09:10
Güncelleme Tarihi: 31.05.2019
10:55