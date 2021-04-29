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Haberler Galeri Liselerde sınavlar yapılacak mı, ikinci dönem yüz yüze eğitim var mı? Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Liselerde sınavlar nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 28.04.2021 21:20 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 03:43

Liselerde sınavlar yapılacak mı, ikinci dönem yüz yüze eğitim var mı? Bakan açıkladı! Liselerde sınavlar nasıl olacak?

Bakan 'tan liselerde yüz yüze eğitim ve yüz yüze sınavlar ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'de yaptığı açıklamada 'nın ardından yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği hakkında bilgiler paylaşırken, liselerde sınavlar ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre, liselerde sınavlar yapıalcak mı, sınavlar nasıl olacak? İşte, Bakan Selçuğu yüz yüze eğitim hakkında yaptığı son dakika açıklamaları...

Liselerde sınavlar yapılacak mı, ikinci dönem yüz yüze eğitim var mı? Bakan Ziya Selçuk liselerde sınavlar nasıl olacak sorusunu yanıtladı!

Tam kapanma kararı sonrası liselerde yüz yüze eğitim ve sınavlar ile ilgili detaylar da merak konusu oldu. 'de önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı , ikinci dönemde yüz yüze eğitim hakkında bilgiler paylaştı ve yüz binlerce öğrenci velinin merak ettiği liselerde sınavlar nasıl olacak sorusuna yanıt verdi. MEB tarafından alınan son karara göre, liselerde sınavlar nasıl yapılacak, kaç sınav yapıalcak ve yüz yüze eğitim olacak mı?

Liselerde sınavlar yapılacak mı, ikinci dönem yüz yüze eğitim var mı? Bakan Ziya Selçuk liselerde sınavlar nasıl olacak sorusunu yanıtladı!

Milli Eğitim Bakanı 'un açıklamalarından öne çıkanlar:

* Sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Riske girmeden eğitim, öğretimi devam ettirmeliyiz. Süreci iyi yönetebilirsek amacımız bütün okulları açmak olacak.

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Liselerde sınavlar yapılacak mı, ikinci dönem yüz yüze eğitim var mı? Bakan Ziya Selçuk liselerde sınavlar nasıl olacak sorusunu yanıtladı!

*Liselerde yüzde 40'a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak.

Liselerde sınavlar yapılacak mı, ikinci dönem yüz yüze eğitim var mı? Bakan Ziya Selçuk liselerde sınavlar nasıl olacak sorusunu yanıtladı!

*Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil.

Liselerde sınavlar yapılacak mı, ikinci dönem yüz yüze eğitim var mı? Bakan Ziya Selçuk liselerde sınavlar nasıl olacak sorusunu yanıtladı!

*Biz her gün bütün sınıf düzeylerinde hangi gün kaç temaslı ve pozitif var bizim çocuklarımızın ailelerinde bunların tablosuna bakıyoruz. Genel tabloya baktığımızda ailelerde görülen temaslı sayısı ile toplumun genelinde görülen temaslı sayısı arasında fark var. Öğrencilerin ailelerinde görülen temaslı sayısı daha az görünüyor.

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