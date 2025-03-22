MEB, çocukların dijital alışkanlıklarını araştırdı: Ekransız uyumuyor yemek yemiyorlar

Henüz 9-11 yaşlarında olan bu öğrencilerin büyük bir kısmı günde en az 1 saat sosyal medyada vakit geçiriyor. Dijital cihazları ellerinden alındığında öfkeli hissediyorlar. İşte araştırmanın sonuçlarından çarpıcı veriler:

Bulgulara göre, 4'üncü sınıf öğrencilerinin yüzde 60'ı, "her zaman" ya da "bazen" dijital cihazlarını kapatır kapatmaz tekrar erişim arzusuna kapılıyor.

Öğrencilerin yüzde 40.8'i cihazlarını kapattıktan sonraki 1 saat içinde tekrar cihazlarına yönelme eğiliminde. Araştırmada, öğrencilerin yüzde 643'ü, "her zaman" ya da "bazen" dijital cihazlar olmadan bir gün geçirme konusunda zorluk yaşadıklarını ifade etti.