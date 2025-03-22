Giriş Tarihi: 22.03.2025 06:41
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025
06:42
MEB, çocukların dijital alışkanlıklarını araştırdı: Ekransız uyumuyor yemek yemiyorlar
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilkokul çağındaki çocukların dijital alışkanlarını belirlemek için ilk kez kez kapsamlı bir araştırma yaptı. 2025 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen "Dijital Dünyada Ekran Kullanımı Araştırması"na 17 büyükşehirdeki bilgisayar laboratuvarı bulunan okullarda eğitim gören 3 bin 230 4'üncü sınıf öğrencisi katıldı. SABAH'ın elde ettiği araştırma sonuçları öğrencilerin dijital cihaz kullanım alışkanlıklarının eğitim süreçleri ve gelişim alanları üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu ortaya koydu.