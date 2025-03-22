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Haberler Galeri MEB, çocukların dijital alışkanlıklarını araştırdı: Ekransız uyumuyor yemek yemiyorlar
Giriş Tarihi: 22.03.2025 06:41 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 06:42

MEB, çocukların dijital alışkanlıklarını araştırdı: Ekransız uyumuyor yemek yemiyorlar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilkokul çağındaki çocukların dijital alışkanlarını belirlemek için ilk kez kez kapsamlı bir araştırma yaptı. 2025 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen "Dijital Dünyada Ekran Kullanımı Araştırması"na 17 büyükşehirdeki bilgisayar laboratuvarı bulunan okullarda eğitim gören 3 bin 230 4'üncü sınıf öğrencisi katıldı. SABAH'ın elde ettiği araştırma sonuçları öğrencilerin dijital cihaz kullanım alışkanlıklarının eğitim süreçleri ve gelişim alanları üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu ortaya koydu.

CEYDA KARAASLAN
MEB, çocukların dijital alışkanlıklarını araştırdı: Ekransız uyumuyor yemek yemiyorlar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilkokul çağındaki çocukların dijital alışkanlarını belirlemek için ilk kez kez kapsamlı bir araştırma yaptı.
2025 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen "Dijital Dünyada Ekran Kullanımı Araştırması"na 17 büyükşehirdeki bilgisayar laboratuvarı bulunan okullarda eğitim gören 3 bin 230 4'üncü sınıf öğrencisi katıldı.
SABAH'ın elde ettiği araştırma sonuçları öğrencilerin dijital cihaz kullanım alışkanlıklarının eğitim süreçleri ve gelişim alanları üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu ortaya koydu.
Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğu dijital cihazları karşısında uyuyabiliyor. Ekran karşısında yemek yiyor. Dijital dünyada sosyalleşiyorlar.

MEB, çocukların dijital alışkanlıklarını araştırdı: Ekransız uyumuyor yemek yemiyorlar

Henüz 9-11 yaşlarında olan bu öğrencilerin büyük bir kısmı günde en az 1 saat sosyal medyada vakit geçiriyor. Dijital cihazları ellerinden alındığında öfkeli hissediyorlar. İşte araştırmanın sonuçlarından çarpıcı veriler:
Bulgulara göre, 4'üncü sınıf öğrencilerinin yüzde 60'ı, "her zaman" ya da "bazen" dijital cihazlarını kapatır kapatmaz tekrar erişim arzusuna kapılıyor.
Öğrencilerin yüzde 40.8'i cihazlarını kapattıktan sonraki 1 saat içinde tekrar cihazlarına yönelme eğiliminde. Araştırmada, öğrencilerin yüzde 643'ü, "her zaman" ya da "bazen" dijital cihazlar olmadan bir gün geçirme konusunda zorluk yaşadıklarını ifade etti.

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MEB, çocukların dijital alışkanlıklarını araştırdı: Ekransız uyumuyor yemek yemiyorlar

Öğrencilerin büyük bölümü dijital ortamda akranlarıyla sosyalleşmeyi tercih ediyor.
Öğrencilerin yüzde 40.5'i dijital ortamda arkadaşlarıyla "her zaman" vakit geçirdiğini belirtirken, yüzde 45.9'u ise bunu "bazen" yaptığını ifade etti.
Öğrencilerin yüzde 13.6'sı dijital platformlarda akranlarıyla hiçbir zaman vakit geçirmiyor.

MEB, çocukların dijital alışkanlıklarını araştırdı: Ekransız uyumuyor yemek yemiyorlar

DÜZENLEME ŞART
Araştırma verileri, öğrencilerin dijital cihaz kullanım alışkanlıklarının, günlük yaşam becerileri, psikososyal gelişimleri ve eğitim süreçleri üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Bu doğrultuda, bilinçli teknoloji kullanımını teşvik edecek stratejilerin geliştirilmesi, aile eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve dijital farkındalık çalışmalarının artırılması için koruyucuönleyici sistemlerin güçlendirilmesi yönünde etkin çok paydaşlı işbirliklerinin geliştirilmesi öneriliyor.