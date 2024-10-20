Giriş Tarihi: 20.10.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024
12:45
MEB okullara yazı göndermişti, Valilik harekete geçti: Ders süresi kısaldı
İstanbul'da ikili eğitim yapan okulların tamamında ders saatleri süreleri 40 dakikadan 35 dakikaya indirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) genelgesi doğrultusunda İstanbul'da "yık-yap" projeleri ve öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapılan okulların ders saatlerinde düzenlemeye gidildi. Düzenlemeye göre tekli eğitim yapılan Adalar, Bakırköy, Şile, Şişli ve Tuzla dışında 34 ilçedeki okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ders süreleri geçici olarak 40 dakikadan 35 dakikaya indirildi. Çatalca Şehit Özcan Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde ise ders saati 30 dakikaya indi. Öğrenciler sabah çok erken saatlerde okula gitmeyecek, hava çok kararmadan da okuldan çıkacaklar.