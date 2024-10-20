MEB okullara yazı göndermişti, Valilik harekete geçti: Ders süresi kısaldı

İlk uygulama İstanbul'da hayata geçirildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre kış mevsimine doğru gün süresinin kısalması, derslere başlama saatinin çok erken, ders çıkış saatinin ise geç olması ve buna bağlı öğrencilerin hava karardığında okula gidip gelmelerinin başta güvenlik sorunu olmak üzere birtakım olumsuzluklara yol açabileceği dikkate alınarak ders saatleri 35 dakikaya düşürüldü.