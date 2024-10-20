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Haberler Galeri MEB okullara yazı göndermişti, Valilik harekete geçti: Ders süresi kısaldı
Giriş Tarihi: 20.10.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 12:45

MEB okullara yazı göndermişti, Valilik harekete geçti: Ders süresi kısaldı

İstanbul'da ikili eğitim yapan okulların tamamında ders saatleri süreleri 40 dakikadan 35 dakikaya indirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) genelgesi doğrultusunda İstanbul'da "yık-yap" projeleri ve öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapılan okulların ders saatlerinde düzenlemeye gidildi. Düzenlemeye göre tekli eğitim yapılan Adalar, Bakırköy, Şile, Şişli ve Tuzla dışında 34 ilçedeki okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ders süreleri geçici olarak 40 dakikadan 35 dakikaya indirildi. Çatalca Şehit Özcan Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde ise ders saati 30 dakikaya indi. Öğrenciler sabah çok erken saatlerde okula gitmeyecek, hava çok kararmadan da okuldan çıkacaklar.

CEYDA KARAASLAN
MEB okullara yazı göndermişti, Valilik harekete geçti: Ders süresi kısaldı

GÜVENLİK NEDENİYLE DEĞİŞTİRİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ilin valiliğine bir genelge gönderilmişti. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının sürdürülmesinin kararlaştırıldığı hatırlatılan genelgede derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenmesi ve öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları istendi.

MEB okullara yazı göndermişti, Valilik harekete geçti: Ders süresi kısaldı

İlk uygulama İstanbul'da hayata geçirildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre kış mevsimine doğru gün süresinin kısalması, derslere başlama saatinin çok erken, ders çıkış saatinin ise geç olması ve buna bağlı öğrencilerin hava karardığında okula gidip gelmelerinin başta güvenlik sorunu olmak üzere birtakım olumsuzluklara yol açabileceği dikkate alınarak ders saatleri 35 dakikaya düşürüldü.

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MEB okullara yazı göndermişti, Valilik harekete geçti: Ders süresi kısaldı

GEÇİCİ UYGULAMA

Yeni ders saatleri kış mevsimi boyunca geçerli olacak. 21 Ekim Pazartesi günü itibariyle başlayacak yeni ders saati uygulamasının Mart 2025'e kadar devam ettirilmesi planlanıyor. Günler uzadıktan sonra ders saatleri yeniden 40 dakikaya çıkarılacak.

MEB okullara yazı göndermişti, Valilik harekete geçti: Ders süresi kısaldı

HANGİ İLÇELERDE YENİ SAAT UYGULANACAK?

1-ARNAVUTKOY
2 - ATAŞEHİR
3 - AVCILAR
4- BAĞCILAR
5 - BAHÇELİEVLER
6 - BAŞAKŞEHİR
7 - BAYRAMPAŞA
8 - BEŞİKTAŞ
9 - BEYKOZ

MEB okullara yazı göndermişti, Valilik harekete geçti: Ders süresi kısaldı

10 - BEYLİKDÜZÜ
11 - BÜYÜKÇEKMECE
12 - BEYOĞLU
13 - ÇATALCA
14 - ÇEKMEKOY
15 - ESENLER
16 - ESENYURT
17 - EYÜPSULTAN
18 - FATİH
19 - GAZIOSMANPAŞA
20 - GÜNGÖREN
21 - KADIKOY
22 - KAĞITHANE
23 - KARTAL
24 - KÜÇÜKCEKMECE
25 - MALTEPE
26 - PENDİK
27 - SANCAKTEPE
28 - SARIYER
29 - SİLİVRİ
30 - SULTANBEYLI
31 - SULTANGAZI
32 - ÜMRANİYE
33 - ÜSKÜDAR
34 - ZEYTINBURNU

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