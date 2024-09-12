Giriş Tarihi: 12.09.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
16:41
MEB'den önemli duyuru: 6, 7, 9 ve 10. sınıflar dikkat! O sınıflarda ilk kez uygulanacak yeni düzenleme!
2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ortak sınav takvimi de belli oldu. Geçtiğimiz yıl ilk defa uygulanmaya başlayan merkezi sınavlar bu yılda devam edecek. Yalnızca 6,7,9 ve 10. sınıf düzeyinde uygulanacak ve ülke genelinde 12 sınav yapılacak. Bakan Yusuf Tekin ortak sınavlara dair açıklamalarda bulundu. İşte ikinci kez gerçekleştirilecek uygulamaya dair detaylar…