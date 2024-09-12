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Haberler Galeri MEB'den önemli duyuru: 6, 7, 9 ve 10. sınıflar dikkat! O sınıflarda ilk kez uygulanacak yeni düzenleme!
Giriş Tarihi: 12.09.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 16:41

MEB'den önemli duyuru: 6, 7, 9 ve 10. sınıflar dikkat! O sınıflarda ilk kez uygulanacak yeni düzenleme!

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ortak sınav takvimi de belli oldu. Geçtiğimiz yıl ilk defa uygulanmaya başlayan merkezi sınavlar bu yılda devam edecek. Yalnızca 6,7,9 ve 10. sınıf düzeyinde uygulanacak ve ülke genelinde 12 sınav yapılacak. Bakan Yusuf Tekin ortak sınavlara dair açıklamalarda bulundu. İşte ikinci kez gerçekleştirilecek uygulamaya dair detaylar…

MEB’den önemli duyuru: 6, 7, 9 ve 10. sınıflar dikkat! O sınıflarda ilk kez uygulanacak yeni düzenleme!

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ikinci kez uygulanacak ortak sınavlarla ilgili açıklamalarda bulundu. MEB'in kararına göre bu yılda yalnızca o sınıf seviyelerinde uygulanmaya devam edecek. Geçtiğimiz sene yalnızca üç sınıf seviyesinde uygulanırken bu sene 4 sınıfa çıkarıldı İşte o uygulamaya dair gelişmeler…

MEB’den önemli duyuru: 6, 7, 9 ve 10. sınıflar dikkat! O sınıflarda ilk kez uygulanacak yeni düzenleme!

SINAVLAR İÇİN KADEME SAYISI ARTTIRILDI!
İlk uygulamaya başladığında yalnızca 6. ve 9. sınıf düzeylerinde uygulanan sınavlar için bu yıl kademeler arttırıldı. Ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.

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MEB’den önemli duyuru: 6, 7, 9 ve 10. sınıflar dikkat! O sınıflarda ilk kez uygulanacak yeni düzenleme!

Bakanlığın bu yıl belirlediği kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şöyle:

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,
6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,
10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,
10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,
2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları

7. sınıf Türkçe dersi için 30 Aralık 2024 Pazartesi,
7. sınıf matematik dersi için 31 Aralık 2024 Salı,

MEB’den önemli duyuru: 6, 7, 9 ve 10. sınıflar dikkat! O sınıflarda ilk kez uygulanacak yeni düzenleme!

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,
7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,
7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı.

MEB’den önemli duyuru: 6, 7, 9 ve 10. sınıflar dikkat! O sınıflarda ilk kez uygulanacak yeni düzenleme!

2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SINAV TARİHLERİ BELİRLENDİ!
Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:

1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,
1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,
2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025
2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025

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