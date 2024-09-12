MEB’den önemli duyuru: 6, 7, 9 ve 10. sınıflar dikkat! O sınıflarda ilk kez uygulanacak yeni düzenleme!

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ikinci kez uygulanacak ortak sınavlarla ilgili açıklamalarda bulundu. MEB'in kararına göre bu yılda yalnızca o sınıf seviyelerinde uygulanmaya devam edecek. Geçtiğimiz sene yalnızca üç sınıf seviyesinde uygulanırken bu sene 4 sınıfa çıkarıldı İşte o uygulamaya dair gelişmeler…