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Haberler Galeri ÖSYM'den son dakika ALES açıklaması! ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi?
Giriş Tarihi: 27.04.2021 20:01 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 20:06

ÖSYM'den son dakika ALES açıklaması! ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi?

Tam kapanma kararı sonrası sınavların pek çoğu iptal edilirken, ÖSYM sınavlarının akıbeti de merak konusu oldu. 2021 yılı ÖSYM takvimine göre, tam kapanma kararının ardından 2 Mayıs tarihinde ALES/1 yapılacak. Önümüzdeki perşembe, 29 Nisan tarihinde tam kapanmanın başlayacak olması nedeniyler ALES iptal mi, ertelendi mi sorusunun yanıtı da sınav girecekler tarafından araştırılmaya başlandı. ÖSYM'den gelen son dakika açıklaması ile yapılacak mı yoksa ertelendi mi konusu netlik kazandı. İşte, ÖSYM tarafından yapılan ALES açıklaması...

ÖSYM'den son dakika ALES açıklaması! ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi?

Tam kapanma sonrası uzaktan eğitim süreci başlarken sınavların pek çoğu iptal edildi. ALES/1 sınavı kapsamında geri sayım başlamışi ancak tam kapanma nedeniyle sınavın iptal edilip edilmeyeceği de merak konusu olmuştu. Adaylar tarafından en çok araştırılan konular arasında, 2021 ALES yapılacak mı, iptal mi oldu sorusu geliyor. 81 ilde tam kapanma 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'ta sona erecek ve ÖSYM sınav takvimine göre ALES/1 2 Mayıs tarihinde uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlanırken ALES ertelendi mi, yapılacak mı konusu da netlik kazandı. Öte yandan, ÖSYM'den de konuya yönelik flaş bir açıklama geldi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar ışığında, bu hafta sonu yapılacak mı, iptal mi oldu? İşte ÖSYM'nin açıklaması;

ÖSYM'den son dakika ALES açıklaması! ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi?

ALES YAPILACAK MI?

ile ilgili ÖSYM'den açıklama yapıldı. ÖSYM'nin açıklamasında,

"Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1), 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir. İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında; 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek 2021-ALES/1'e katılacak adaylar (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) Sınava Giriş Belgelerini, sınav görevlileri ise sınava ait Görevlendirme Belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır. Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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ÖSYM'den son dakika ALES açıklaması! ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi?

Genelgede; "ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan ve ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri kısıtlamadan muaf olacak." ibaresi yer aldı.

ÖSYM'den son dakika ALES açıklaması! ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi?

ALES SAAT KAÇTA?

ALES/1 2021 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adayların saat 10.00'da sınav binalarında olmaları gerekiyor.

ÖSYM'den son dakika ALES açıklaması! ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi?

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

27.09.2017 tarihli ve 30193 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış olan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde-2/ Geçici Madde-6/1 "Bu maddenin yayım tarihinden önce yapılan ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir"' hükmü uyarınca Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarında yeni kayıtlar ile kayıt yenilemelerinde ALES geçerlilik süreleri ALES sonuç açıklanma tarihi 27.09.2017-öncesi ile 27.09.2017-sonrası için 5 (Beş) yıl geçerli olacak.

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