ÖSYM'den son dakika ALES açıklaması! ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi?

Tam kapanma sonrası uzaktan eğitim süreci başlarken sınavların pek çoğu iptal edildi. ALES/1 sınavı kapsamında geri sayım başlamışi ancak tam kapanma nedeniyle sınavın iptal edilip edilmeyeceği de merak konusu olmuştu. Adaylar tarafından en çok araştırılan konular arasında, 2021 ALES yapılacak mı, iptal mi oldu sorusu geliyor. 81 ilde tam kapanma 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'ta sona erecek ve ÖSYM sınav takvimine göre ALES/1 2 Mayıs tarihinde uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlanırken ALES ertelendi mi, yapılacak mı konusu da netlik kazandı. Öte yandan, ÖSYM'den de konuya yönelik flaş bir açıklama geldi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar ışığında, bu hafta sonu ALES sınavı yapılacak mı, iptal mi oldu? İşte ÖSYM'nin açıklaması;