SON DAKİKA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamıştı: 500 bin ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Bedava table ve laptop başvuru linki

ÜCRETSİZ TABLET NEREDEN VE NASIL ALINIR? ÜCRETSİZ TABLET LİNKİ VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıtımını sağlayacağı 500 bin ücretsiz tablet başvuru formu ekranı ve linki bulunmuyor. Buna karşın, çeşitli belediyeler ve sivil toplum örgütleri de öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı yapıyor. Belediyelerin başvuru formu ve linki ise haberimizde yer alıyor.

MEB ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU HAKKINDA BİLGİLER

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankırı Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Tablet dağıtımı için de konuşan Bakan Selçuk, şu ifadelere yer verdi;