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Haberler Galeri Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamıştı; 500 bin ücretsiz tablet başvurulardan sonra dağıtımlarda başladı...

haberi: açıklamıştı; başvurulardan sonra dağıtımlarda başladı...

Son haftaların en çok araştırılan konu başlıkları arasında başvuru konusu var. da ücretsiz tablet ve laptopların dağıtımına başlandığını müjdelemişti. gelişmesine göre belediyeler de bu tablet kampanyasına destek olmaya başladı. Corona virüs nedeniyle genel olarak okullarda uzaktan eğitim devam ediyor. 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı da başladı; bedava tablet ve laptop başvuru linkini de özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabileceksiniz.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 10:55
SON DAKİKA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamıştı: 500 bin ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Bedava table ve laptop başvuru linki

SON DAKİKA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamıştı: 500 bin ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Bedava table ve laptop başvuru linki

Tüm dünyada hayatı olumsuz yönde etkileyen corona virüs nedeniyle en çok sorun yaşayan kişiler arasında öğrenciler var. Uzun zamandır eğitimlerini evden sürdüren öğrencilerin bir kısmı yüz yüze eğitime geçiş yaparken hala büyük çoğunluk uzaktan eğitimle devam ediyor. gelişmesine göre için başvurulardan sonra dağıtımlar başladı. Peki bedava tablet dağıtımı başvurusu nasıl yapılır ve kimler alabilir?

SON DAKİKA HABERİ: BAKAN SELÇUK AÇIKLAMIŞTI... ÜCRETSİZ TABLETLERİN DAĞITIMINA BAŞLADI!

SON DAKİKA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamıştı: 500 bin ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Bedava table ve laptop başvuru linki

SON DAKİKA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamıştı: 500 bin ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Bedava table ve laptop başvuru linki

Tablet bilgisayar dağıtımında öncelikli amaç ihtiyaç sahibi öğrencilere yollamak. Dağıtımın hızlı gerçekleştirilebilmesi için dağıtım stratejisi uygulanıyor. Bu hafta ile birlikte yüz binlerce öğrenciye tablet dağıtımı başladı. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı. Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

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SON DAKİKA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamıştı: 500 bin ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Bedava table ve laptop başvuru linki

SON DAKİKA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamıştı: 500 bin ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Bedava table ve laptop başvuru linki

ÜCRETSİZ TABLET NEREDEN VE NASIL ALINIR? ÜCRETSİZ TABLET LİNKİ VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıtımını sağlayacağı başvuru formu ekranı ve linki bulunmuyor. Buna karşın, çeşitli belediyeler ve sivil toplum örgütleri de öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı yapıyor. Belediyelerin başvuru formu ve linki ise haberimizde yer alıyor.

MEB ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU HAKKINDA BİLGİLER

Selçuk, Çankırı Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Tablet dağıtımı için de konuşan Bakan Selçuk, şu ifadelere yer verdi;

SON DAKİKA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamıştı: 500 bin ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Bedava table ve laptop başvuru linki

SON DAKİKA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamıştı: 500 bin ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Bedava table ve laptop başvuru linki

"Bazı ihtiyaçları da dikkate alıyoruz elbette bunlardan biri de tablet ihtiyacı. Çocuklarımızın ana mecrası elbette EBA TV. İhtiyaç duyulan tüm müfredatı karşılıyor. Eğer kaçırırlarsa elbette tekrarını izleyebilirler. Ve bu tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterler doğrultusunda tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek.

13 bine yakın EBA destek merkezini hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte her türlü sağlık kuralına uyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Salgının seyrini dikkate alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

MEB GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DUYURMUŞTU

MEB'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek.

Tabletlerde öğrencilerin EBA ve canlı dersler için kullanacakları internetin, Bakanlık tarafından temin edilmesi hazırlıkları da sürüyor.

SON DAKİKA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamıştı: 500 bin ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Bedava table ve laptop başvuru linki

SON DAKİKA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamıştı: 500 bin ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Bedava table ve laptop başvuru linki

Öte yandan, okulların açılma durumuna göre yeni tablet dağıtımına ilişkin planlamalar yapılacak.

ESENLER BELEDİYESİ'NDEN ÖRNEK PROJE: TABLETSİZ ÇOCUK KALMASIN

Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Esenler Belediyesinden 10 bin kişiye yapılacak dağıtımlar için esenler.bel.tr resmi adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

•Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak

•Sosyal Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.

•İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak.

•Esenler'de ikâmet ediyor veya Esenler'de bir okulda okuyor olmak.

•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.

•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.

•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.

•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.

•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.

•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.

•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.

ESENLER BELEDİYESİ TABLET KAMPANYASI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamıştı: 500 bin ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Bedava table ve laptop başvuru linki

SON DAKİKA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamıştı: 500 bin ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Bedava table ve laptop başvuru linki

SİVAS'TA 5 BİN ÖĞRENCİYE İNTERNET PAKETİ YÜKLÜ TABLET DESTEĞİ

Sivas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uzaktan eğitime erişim noktasında sıkıntı yaşayan 5 bin öğrenciye 1 yıllık anlaşması yapılmış internet paketi yüklü tablet hediye edecek.

Sivas Belediyesi, Kovid-19 sürecinde uzaktan eğitime erişim noktasında sıkıntı yaşayan öğrencilere internet paketi yüklü tablet dağıtımına başladı.

Salgın döneminde eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için başlatılan projenin tanıtımı ve ilk tabletlerin dağıtımı için Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediyesi'nin eğitime sağladığı destekle büyük Türkiye'nin geleceğini şekillendiren güçlü nesillerin oluşmasına öncülük ettiğini söyledi.

Ayhan, "Ben teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Eğitim hepimizin görevidir. Gelecek nesilleri ruhen ve bedenen sağlıklı bir şekilde doyurmak için ne yapsak azdır. Dolayısıyla bütün idarecilerimizin belediyemizin bu anlamlı projelerine destek vermesi gerekiyor." dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de uzaktan eğitime erişim noktasında fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için ihtiyaç sahibi öğrencilere internet paketi yüklü tablet dağıtmaya karar verdiklerini aktardı.

Öğrencilerin internet paketi yüklü tabletlerle bu süreci sıkıntısız geçireceklerini anlatan Bilgin, "Bugün itibarıyla sembolik olarak öğrencilerimize tablet dağıtımına başlıyoruz. Haftaya da inşallah 2 bin öğrencimize 12 aylık taahhüdü yapılmış 30 GB internet paketi yüklü tabletlerimizi dağıtacağız. Hedefimiz 5 bin tablet dağıtarak merkezde sıkıntıyı ortadan kaldırmak." diye konuştu.

SON DAKİKA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamıştı: 500 bin ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Bedava table ve laptop başvuru linki

SON DAKİKA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamıştı: 500 bin ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Bedava table ve laptop başvuru linki

TURGUTLU'DA ÖĞRENCİLER TABLETLERİYLE BULUŞMAYA BAŞLADI

Turgutlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Gelecek seninle aydınlansın" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere tabletler ulaştırılmaya başlandı.

'Gelecek seninle aydınlansın' projesine tablet, bilgisayar bağışları ise devam ediyor. Tablet ve bilgisayar bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar 0236 313 21 22 numaralı telefonu arayıp detaylı bilgi alabilecekler.

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER İÇİN ASKIDA TABLET UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

Sancaktepe Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu askıda tablet uygulaması ile birlikte ihtiyaç sahibi öğrenciler uzaktan eğitimlerine devam edebilmek için tabletlerine kavuştu. Etkinliğe Sancaktepe Kaymakamı, Sancaktepe Belediye başkanı ve İlçe Milli eğitim Müdürü katıldı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü ve Sancaktepe İlçe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş Sancaktepe Şakir Demir İlkokulu'nda bir araya geldi. Belediye'nin düzenlemiş olduğu askıda tablet uygulaması ile ihtiyaç sahibi öğrenciler belirlenerek, eğitimleri devam ettirmeleri için öğrencilere tablet dağıtıldı. Etkinliğe velileri ile birlikte katılan öğrencilerin mutluluğu kameralara yansıdı.

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