SON DAKİKA | İşte LGS’ye dair tüm gerçekler! Bakan Tekin: Yalanlarla öğrencilerin emekleri hiçe sayılamaz

SÜREÇLE İLİŞKİLENDİRDİLER:



Sorumsuz bazı isimlerin "Terörsüz Türkiye" süreci ile de bu durumu ilişkilendirerek Diyarbakır ilinde 300 öğrencinin tam puan aldığı iddiasında olduğu gibi art niyetli çok sayıda sansasyonel paylaşımlar görüldü. Verilere göre Diyarbakır'da tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci sayısı 10. Bursa'da bir imam hatip ortaokulundan 36 öğrencinin tam puan aldığı iddia edildi.



