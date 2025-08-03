Giriş Tarihi: 03.08.2025 07:17
Güncelleme Tarihi: 03.08.2025
07:19
SON DAKİKA | İşte LGS’ye dair tüm gerçekler! Bakan Tekin: Yalanlarla öğrencilerin emekleri hiçe sayılamaz
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Haziran'da gerçekleştirilen LGS ile ilgili muhalefetin ortaya attığı iddialara yönelik son noktayı koydu. Muhalefet milletvekillerinin konuya ilişkin soru önergelerini cevaplayan Bakan Tekin, LGS ile ilgili kamuoyunda öne sürülen iddiaların tamamen asılsız, yalan, yanlış bilgilerle öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin emeklerinin hiçe sayıldığını vurguladı.