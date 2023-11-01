Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarih verdi! Müfredatta kapsamlı değişiklik

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Derslerde tekrar edilen konuların çıkartılacağını ifade eden Bakan Tekin, 'Çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız. Hemen hemen tüm kademelerde tekrar eden konular, kazanımlar var. Öncelikle bunları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz' dedi. Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, öğretmenlikte mülakatın kaldırılmayacağını da bir kez daha altını çizdi. Yeni öğretmen atamaları ile ilgili de çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Bakan, 'Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz. Bütçe olanakları çerçevesinde, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda ve sayıda öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz' diye konuştu. KAPSAMLI MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ GELİYOR Aralık ayında müfredatta yapılacak değişikliği kamuoyuyla paylaşacaklarını aktaran Bakan Tekin, 'Uzun süredir müfredat değişikliği konusu üzerinde çalışıyoruz. Aralık ayı içerisinde konuyu kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Tüm sınıfları kapsayacak şekilde bir müfredat değişikliği için çalışıyoruz. Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız. Müfredat sadeleşecek ve derslerin tamamında olacak. Kapsamlı bir çalışma hazırladık' dedi. SADELEŞECEK YÜK AZALACAK Müfredat değişikliğinin detaylarını paylaşan Bakan şunları söyledi: 'İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular mevcut. Hemen hemen tüm kademelerde tekrar eden konular, kazanımlar var. Öncelikle bunları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. İkinci bir husus ise; bazı konular da var ki pedagojik usullerle anlatılmıyor. Yani lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konu birbirini tamamlamıyor. Bu bir sarmaldır. Müfredat hem çok ağır hem de çok fazla konu olduğundan öğretmenlerimiz konuları yetiştiremediklerinden yakınıyorlar. Bizim müfredatta güncellemeye gitme sebeplerimizden biri de bu. Müfredat ağır olduğu için bu ağırlığı biraz hafifleteceğiz. Her dersi ilgili konunun uzmanları çalışıyor. Bu çalışmalar tamamlandığında her ders için oluşturulan komisyondaki alan uzmanları gerekli değerlendirmelerde bulunacak ve bu değerlendirmeler sonucunda da değişikliğe gidilecek. Çalışmalarımız tamamlandığında, bir lansmanla müfredat değişikliğini kamuoyuyla paylaşacağız. Aralık ayı içinde çalışmalarımızı tamamlayıp gerekli açıklamayı da kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz.' ÖĞRETMEN ATAMALARI KONUSU MECLİSTE Öğretmen alımlarında sözlü sınavın olmasının yasal bir zorunluluk olduğunun altını çizen Bakan Tekin, mülakat sisteminin devam ettiğini söyledi. Öğretmen atamalarıyla ilgili çalışmanın Meclis'te olduğunu vurgulayan Bakan, 'Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz. Atamalar tek başımıza alacağımız bir kararla olmuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte bütçe olanakları çerçevesinde, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda ve sayıda öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz' diye konuştu.