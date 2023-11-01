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Haberler Galeri Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarih verdi! Müfredatta kapsamlı değişiklik
Giriş Tarihi: 01.11.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 12:10

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarih verdi! Müfredatta kapsamlı değişiklik

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önümüzdeki ay müfredatta değişiklik yapılacağını açkıladı. Müfredat değişikliğinin bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, tüm sınıflar için sadeleşme yapılacağını belirtti.

Fatma GÖKSU
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarih verdi! Müfredatta kapsamlı değişiklik

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Derslerde tekrar edilen konuların çıkartılacağını ifade eden Bakan Tekin, "Çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız. Hemen hemen tüm kademelerde tekrar eden konular, kazanımlar var. Öncelikle bunları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz" dedi.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarih verdi! Müfredatta kapsamlı değişiklik

Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, öğretmenlikte mülakatın kaldırılmayacağını da bir kez daha altını çizdi. Yeni öğretmen atamaları ile ilgili de çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Bakan, "Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz. Bütçe olanakları çerçevesinde, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda ve sayıda öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarih verdi! Müfredatta kapsamlı değişiklik

KAPSAMLI MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ GELİYOR

Aralık ayında müfredatta yapılacak değişikliği kamuoyuyla paylaşacaklarını aktaran Bakan Tekin, "Uzun süredir müfredat değişikliği konusu üzerinde çalışıyoruz. Aralık ayı içerisinde konuyu kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Tüm sınıfları kapsayacak şekilde bir müfredat değişikliği için çalışıyoruz. Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız. Müfredat sadeleşecek ve derslerin tamamında olacak. Kapsamlı bir çalışma hazırladık" dedi.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarih verdi! Müfredatta kapsamlı değişiklik

SADELEŞECEK YÜK AZALACAK

Müfredat değişikliğinin detaylarını paylaşan Bakan şunları söyledi: "İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular mevcut. Hemen hemen tüm kademelerde tekrar eden konular, kazanımlar var. Öncelikle bunları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. İkinci bir husus ise; bazı konular da var ki pedagojik usullerle anlatılmıyor. Yani lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konu birbirini tamamlamıyor. Bu bir sarmaldır. Müfredat hem çok ağır hem de çok fazla konu olduğundan öğretmenlerimiz konuları yetiştiremediklerinden yakınıyorlar.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarih verdi! Müfredatta kapsamlı değişiklik

Bizim müfredatta güncellemeye gitme sebeplerimizden biri de bu. Müfredat ağır olduğu için bu ağırlığı biraz hafifleteceğiz. Her dersi ilgili konunun uzmanları çalışıyor. Bu çalışmalar tamamlandığında her ders için oluşturulan komisyondaki alan uzmanları gerekli değerlendirmelerde bulunacak ve bu değerlendirmeler sonucunda da değişikliğe gidilecek. Çalışmalarımız tamamlandığında, bir lansmanla müfredat değişikliğini kamuoyuyla paylaşacağız. Aralık ayı içinde çalışmalarımızı tamamlayıp gerekli açıklamayı da kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz."

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